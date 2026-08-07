Stříteský vynechá zlínskou Barum Rally. Doktoři mi nedali zelenou, vysvětlil

„Do poslední chvíle jsem se snažil věřit, že zotavování po velké ráně v Polsku bude probíhat ve zrychleném tempu, a domácí soutěže se tak budeme s Ondrou (Krajčou - spolujezdcem) moci zúčastnit. Doktoři mi ale nedali zelenou, protože by to vzhledem k mému zdravotnímu stavu nebylo bezpečné,“ uvedl Stříteský.
Stříteský měl vážnou nehodu, při které zničil svůj vůz Škoda Fabia RS Rally2, před dvěma týdny. Po nárazu do stromu byl stejně jako Krajča převezen do nemocnice a několik dnů byl i hospitalizován.
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I přesto předloňský domácí šampion figuroval mezi přihlášenými jezdci na Barum Rally, kde bude ve hře 1,5násobek tradičních bodů. Je tak pravděpodobné, že přijde o vedení v seriálu. Na druhého Filipa Mareše má k dobru 28 bodů, třetí Kopecký ztrácí 67 bodů. Vítěz může ve Zlíně získat maximálně 90 bodů.
Stříteský letos ovládl tři ze čtyř závodů MČR a věří, že se do šampionátu zapojí v září, kdy se v Pačejově koná letošní poslední podnik.
„Léčba je na dobré cestě a doufám, že v Pačejově už zase budeme s Ondrou sedět v anatomických sedačkách naší Škody a bojovat o vítězství,“ řekl Stříteský.