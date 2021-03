Dlouhá plochá dráha v Mariánských Lázních ožije v červnu. Pokud covid dovolí

„V těchto dobách je otázka, jak konkrétní může cokoliv být,“ trefně poznamenal Miroslav Musil, zástupce tradičního pořadatelského sboru, k dotazu, zda tomu tak skutečně bude.



Od roku 2007 lázeňský ovál navázal na tradici pořádání seriálu mistrovství světa, který se zde jel poprvé v roce 1972. Obnovení tradice je zásluhou malé party nadšenců, malé v porovnání s velikostí závodu, která se o znovuobrození tohoto sportu u nás zasloužila. V roce 2002 si Miroslav Musil půjčil sto tisíc a začal tradici pomalu oživovat závody mistrovství republiky a za pět let se do Mariánských Lázní už sjížděl svět.

Loni se světový šampionát už nejel, místo něj bylo „jen“ mezinárodní mistrovství republiky. Důvodem byla nutnost investování do bezpečnosti areálu a s tím souvisí financování. „Čekají nás investice, jež jsou v požadavku FIM a jejích koordinátorů, jedná se o bariéry, stav dráhy a zázemí,“ vysvětloval před rokem Musil.

Investuje se podle požadavků

Rok se s rokem sešel. „Něco se stihlo a něco se přibrzdilo,“ hlásí Musil. „Určitě se udělal další kousek práce, ale třeba nemáme úplně jasné, že nám skončila homologace vzduchových záchytných ochranných bariér. FIM striktně požaduje nepropadlou homologaci, i když je funkční,“ vysvětluje Miroslav Musil.

To je zase investice, která je přes milion korun. K tomu Mariánskolázeňští potřebují koordinaci s Autoklubem České republiky. „Všechny koordinační nebo rozhodovací věci nejsou vůbec postavené na nějakém základě, který se dá říct a dodržet. Tudíž byť jsme v některých věcech pokročili, tak je to tak na půli cesty.“

Z toho důvodu ani pro letošek neletěla přihláška do sídla FIM pro pořádání akce mistrovství světa. „Tento rok bude ještě dobudovávací a mapovací situací kolem, co jednak na Autoklubu České republiky bude za varianty spolupráce, dále co FIM vypíše za závody, na které se můžeme přihlásit, a také momentální stav našeho hlavního podpůrce, tj. Krajského úřadu a města Mariánské Lázně. Jaká tam bude situace, tak my si můžeme být jisti v kramflících, co můžeme vnést do tohoto regionu za závod,“ objasňuje Miroslav Musil.

I když celosvětová pandemie nemoci covid-19 neřekla stále ještě své poslední slovo, prozatím je jisté, že v plánu pro dráhu v Mariánkách je pro letošní rok 19. června Mezinárodní mistrovství České republiky plus mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze. K tomu volný závod veteránů EVS 11. září a možná mistrovství České republiky MČR Flat track 20. Června, což zatím není potvrzeno.

„Tam si můžeme říct, že se do legislativy vejdeme. Ale do legislativy mistrovství světa musíme být opatrnější, protože kdybychom ji nedodrželi, jsou zpětné sankce v řádech statisíců korun, které bychom museli při neuspořádání požadovaného závodu vyplatit. Toto riziko by se přeneslo přímo na klub, a proto nemůžeme zatím nic plnohodnotně sdělit. Minimálně pro tento rok 2021 je zdrženlivost na místě,“ říká Miroslav Musil.

Hlavním mariánskolázeňským závodem letošního roku tedy bude stejně jako loni Mezinárodní mistrovství České republiky na dlouhé ploché dráze. A to není žádný „béčkový“ podnik, jak ukázal už minulý rok. „Je velice podobné úrovni prvního kola mistrovství světa. Byl z toho závod na obrovské úrovni. Zazářili také čeští jezdci, pan jezdec Josef Franc, ale i ostatní jako Martin Málek, Hynek Štichauer to nandávali jezdcům, se kterými se utkávají při mistrovství světa,“ vypočítává. Zahraniční konkurence, i těch největších hvězd, byla opravdu velká a nejinak tomu bude letos.

Zájem o Mariánky stále je

„Už nyní máme potvrzené jezdce na letošek, manažer jezdců Karel Kadlec má sjednané Appeltona, De Jonga a další top jezdce. Tak doufejme, že se to nikde nepokazí,“ přeje si Musil.

K tomu všemu je třeba v první řadě kvalitní dráha i po velmi tuhé zimě, jež panovala v polovině února. V Mariánských Lázních z ní vyšla relativně slušně. „Jako je tradiční, tak je úbytek speciálnějšího písku na povrchu. Doplnění, dorovnání a podobným věcem se budeme ještě muset věnovat.“

Ovšem věnují se také novému prostoru na stadionu Lokomotivy. Uprostřed velkého oválu je vnitřní ovál pro závody dětí na krátké dráze. „Tato dráha je už opět téměř sjízdná, potřebuje miniúpravy a už je zájem lidí, kteří organizují tyto závody, abychom to pořádali. Loni jsme pro ně měli třídenní soustředění a to bylo velice kvitováno jako dobrá, přínosná věc pro tyto mladé jezdce. Zatím je dán jeden závod v rámci mezinárodního mistrovství, ale manažer těchto závodů Zdeněk Schneiderwind už dvakrát zajišťoval další termíny, a teprve až se vyjasní situace v celé společnosti, se dodají do pevného kalendáře,“ dodává Miroslav Musil.