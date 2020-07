V Mariánských Lázních vyhrál král Pepe šestý, legenda dlouhé ploché

Jely se hned tři závody, tím nejatraktivnějším a nejsledovanějším bylo samozřejmě mezinárodní mistrovství České republiky na dlouhé ploché dráze.



Nejvíce aplausu sklidil legenda české dlouhé ploché dráhy.

Král Pepe šestý.

Mistr České republiky na dlouhé ploché dráze pro rok 2020 a celkově už pošesté v kariéře.

Civilním jménem Josef Franc.

Po závodě byl na roztrhání. Podpisy na ruce, fotografie, kartičky, pózování ke společnému focení nebraly konce.

„Nechci to přeceňovat. Mám z toho velkou radost, třeba už je to i naposledy. Martin Málek má nazbrojeno a s tou Jawou jede jako kráva, to se nedá zastavit, je to o štěstí,“ vyprávěl v depu před dlouhou frontou fanoušků.

Bodoval pokaždé

První dvě jízdy dne vyhrál, ve třetí byl druhý, až v semifinále dojel za Málkem a Šichauerem třetí. „Povedl se mi průběh celého závodu, měl jsem nasbíráno dost bodů, nemusel nic dohánět. Škoda, že jsem neudržel Martina Málka v základu za sebou, celá tři kola jsme se loktovali, než mě předjel. Tam šlo o čas, měl to rychlé, to nešlo ubránit,“ vyprávěl Josef Franc.

Ovšem ve finále si to vynahradil. „Měl jsem trochu štěstí, že jsem dobře odstartoval a většinou nejlepší vyhrává,“ míní.

Český šampionát byl nakonec přece jen český, ač před závodem panovaly velké a oprávněné obavy z obrovské zahraniční konkurence. Za Francem dojel druhý Martin Málek a mezi něj a čtvrtého Hynka Štichauera se vklínil pouze bronzový Němec Jörg Tebbe. Bez medaile tak odjel loňský obhájce titulu „Hynkátor“, který byl na stejném místě oslavován a veleben hlavně před čtyřmi lety, kdy dotáhl družstvo k bronzovým medailím z mistrovství světa.

Pijper dopadl jako loni Franc

Obrovskou smůlu měl hlavně největší favorit Holanďan Theo Pijper. Toho v nejnevhodnější chvíli zradila technika, jak v semifinále tak i ve finále musel z vedoucího místa odstoupit.

Technika si někdy postaví hlavu

Ostatně to samé potkalo loni Josefa France, kdy jej na trůnu vystřídal Hynek Štichauer a druhý byl, pro změnu, Martin Málek.

„Mám radost, že jsem vyhrál. Loni se to nepovedlo, ve finálové jízdě jsem měl smůlu. Nebylo to zadostiučinění, ale další závody se mi povedly. Ovšem mladší budou vždy dorážet,“ ví Josef Franc.

Do semifinále, do něhož nastupovalo celé dvanáctičlenné startovní pole podle předem stanoveného klíče, tak aby favorité nejeli znovu proti sobě, probíhalo vše hladce.

V semifinále jediná kaňka

První semifinálovou jízdu ovládli Češi, vyhrál Málek před Štichauerem a Francem.

Do druhého semifinále nastupoval z Čechů pouze osmnáctiletý Petr Chlupáč. Do té doby ve třech jízdách základních skupin získal tři body. Ovšem najednou na protilehlé rovině vyletěl do vzduchu, narazil do mantinelu a po dlouhém ošetřování přímo na dráze byl odvezen na vyšetření do nemocnice. Událost se nejvíce dotkla pořadatelů z AMK Mariánské Lázně, ne že by měli vinu na pádu, ale právě oni měli Petra Chlupáče pod patronátem, připravovali mu druhou motorku.

Pády na dráze bohužel jsou

Ani Josef Franc z toho nebyl nadšený. „Je to nepříjemné, jsme velcí kamarádi, byli jsme tady spolu v depu. Držím mu palce ať se brzy vrátí, asi nemá nic zlomeného, a bude dobře pokračovat v tom, co dělal, má velký nástup, aby z něho byla plochodrážní hvězda. Chtěl si to vyzkoušet, nebylo to tak hrozné, sice z toho byl trochu vyjukanej. Byl zde na předzávodním tréninku a byl nadšený,“ popisuje Franc Chlupáčovy první dlouhodrážní závody. Jízda se samozřejmě musela opakovat a tady začala sportovní tragédie Holanďana Theo Pijpera. Ve třetím kole mu v zatáčce vysadil motor a už se jej nepodařilo dát dohromady ani na finále, kde se situace opakovala. Do té doby kráčel závodem suverénně, ve všech jízdách skončil druhý a v semifinále i finále si ze začátku jezdil závod sám pro sebe daleko před ostatními.

Celý den pohoda

Pozdější vítěz Josef Franc byl absolutně nejlepší. Vyhrál první dvě jízdy základní skupiny, ve třetí dojel druhý. Až v semifinále nestačil na Málka se Štichauerem, ale ve finále naprosto dominoval.

„Celý den jsem si užil skvěle. Tady je to vždy pohoda, takový relax oproti klasické ploché dráze, kde za dvě hodiny je hotovo a jede se domů, hodně se cestuje. Tady je to na celý den, jsem na to zvyklý, mé starší tělo je z toho trochu unavené, ale v pohodě,“ dodal Josef Franc.