Jediný dlouhodrážní ovál v republice letos neuvidí elitu světa

Od roku 2007 lázeňský ovál navázal na tradici pořádání seriálu mistrovství světa, který se zde jel poprvé v roce 1972. Obnovení tradice je zásluhou malé party nadšenců, malé v porovnání s velikostí závodu, která se o znovuobrození tohoto sportu u nás zasloužila. V roce 2002 si Miroslav Musil půjčil sto tisíc a začal tradici pomalu oživovat závody mistrovství republiky a za pět let se do Mariánských Lázní už sjížděl svět.

V Mariánských Lázních se v novodobé éře většinou jezdí kvalifikace mistrovství světa jednotlivců, s vyjímkou finále hned na začátku a léta 2014, kdy se jelo Challenge a 2016, které si vyhradilo mistrovství světa družstev, nejvyšší závod, kde Češi vybojovali vynikající bronzové medaile. Tento úspěch vylepšili až loni ziskem stříbra. Tradiční sestava Hynek Štichauer, Josef Franc, Martin Málek a Michal Škurla v německé Vechtě nestačila pouze ve finále na Francouze.

Letos je pět mítinků mistrovství světa jednotlivců rozloženo pravidelně na každý měsíc. Začíná se v německém Herxheimu, pokračuje ve francouzském La Reole a německém Mühldorfu, aby se poté vrátila finská Forssa a polský Rzeszow, v němž seriál vyvrcholí. Akce se musí ohlásit FIM dávno před jejím konáním, třičtvrtě roku dopředu se projednává a schvaluje. „Mohli bychom se dostat do nějakých sankcí, kdy se nám nepovedlo všechny požadavky splnit,“ přiznává Musil. „Proto jsme si řekli, pojedeme mistrovství Evropy, ale veteránů, kde nároky nejsou takové a mezinárodní mistrovství republiky. Pokud se nám povede vše splnit, můžeme příští rok všechno v plném světle oživit.“

Je to samozřejmě o penězích. Samotný AMK Mariánské Lázně nemůže takové akce táhnout. Jednání s vlastníkem areálu, Lokomotivou Mariánské Lázně, jsou nyní lepší, vychází si vstříc. „Je to na dobré cestě, ale nejsme si jisti, že bychom požadavek FIM stihli dokončit na sto procent, a tak jsme se rozhodli pro tento rok nepřihlašovat. Na příští rok je to nadějnější,“ míní Miroslav Musil.

Takovou akci nemůže provozovat jen AMK Mariánské Lázně. „Musí se k nám přiřadit centrální subjekt, jako AMK ČR, Krajský úřad apod. Podpora prostě musí být z takové nějaké vyšší sekce než co dokážeme my utáhnout,“ dodává.

Pro letošní rok jsou v plochodrážní termínové listině dva datumy vyhrazené Mariánským Lázním. 9. května se pojede Mezinárodní mistrovství České republiky na dlouhé dráze společně s Mistrovstvím České republiky Flat Track, americká plochá dráha silných kubatur, tedy Harley Davidson a dalších, a Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze. 13. června se pojede Volný závod veteránů – EVS a Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 125 ccm na krátké dráze.