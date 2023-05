V Mariánských Lázních se pojede v sobotu o jeden z plochodrážních titulů

Mezi domácími jezdci však přece jen ční jedno známé jméno. Josef Franc místní dráhu velice dobře zná, a že mu sedí, to už několikrát předtím ukázal. Z českých závodníků se může v sobotu vytáhnout i Hynek Štichauer.

„Ale třeba překvapí i někdo další,“ prorokuje Jaroslav Pták, který by ještě před pár lety do okruhu favoritů na český trůn také patřil. Však se po něm jmenuje také jedna ze zatáček mariánskolázeňského oválu.

Zatopit české ekipě může hned několik zahraničních závodníků, zkušenosti s místní drahou má například Stephan Katt, Jörg Tebbe nebo Marcel Dachs.

Hlavní závod s bohatou mezinárodní účastí odstartuje v sobotu hlavním závodem ve 14.00 hodin, ještě před ním se o body do České mistrovské tabulky utkají junioři v kubatuře do 125ccm na malé dráze. Celý program zakončí koncert skupiny Baba Hed, která spustí v prostorách depa v 19.00 hodin. Vstupenky na celý sobotní program pořídíte za 250 korun, děti do 15 let mají vstupenky zdarma. Pokud se chystáte pouze na večerní koncert, vyjde vás lístek na stokorunu.

Dráha je před víkendem v perfektním stavu, členové AMK Mariánské Lázně se letos pustili také do rekonstrukce nových bariér kilometrového oválu. Instalaci mantinelů na rovinkách si rozdělili do několika etap. Hotovo by mělo být do letošního podzimu, to aby se stihlo požádat o mezinárodní licenci FIM, která je nutná k pořádání závodu mistrovství světa. Je tedy velká šance, že v příštím roce budou mít diváci opět možnost spatřit v Mariánských Lázních boje některého ze závodu MS.