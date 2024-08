Kajakářka Nesnídalová získala na ME slalomářů stříbro v kategorii do 23 let

Úřadující šampionka z loňského roku Nesnídalová vybojovala v kategorii do 23 let stříbro stejně jako juniorka Galušková, která na kanále v Krakově slavila vloni titul mistryně světa. Hojdová přidala mezi juniorkami bronz.

Kajakáři skončili těsně pod stupni vítězů. V závodě mužů do 23 let byl čtvrtý úřadující mistr světa Jakub Krejčí, mezi juniory obsadil stejnou pozici Jáchym Burger.

V neděli jsou v Polsku na programu semifinálové a finálové jízdy kanoistů a kanoistek v obou kategoriích. O cenné kovy se bude bojovat i v kajak krosu.

Medaile už čeští reprezentanti v Krakově sbírali ve čtvrtek a v pátek v závodech hlídek. Tituly získaly juniorské kajakářky i kanoistky. Kajakáři byli mezi juniory stříbrní stejně jako kanoistky do 23 let, bronz přidaly kajakářky do 23 let.