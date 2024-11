Návrat do rallye v šestašedesáti. Mistr Auriol se možná naposledy pobaví

Má to být připomínka let minulých, oslava Auriolova umění a pocta jeho úspěchu třicet roků poté.

Spunktoval ji současný tým Toyoty, pro níž je Japonská rallye domácí soutěží, spolu s jedním ze sponzorů. „Nejdřív jsem reagoval, že už přece dávno nezávodím,“ popisoval Auriol. Netrvalo však dlouho, než jej přesvědčili.

Tehdy a teď. Vlevo oslavuje Auriol třetí příčku na Australské rallye v roce 1998, vpravo je na snímku z července 2024.

„Japonští fanoušci si mě možná pamatují z Toyoty Celica a napadlo mě, že by mohlo být příjemné jim udělat radost,“ pokračoval. „Hned jsem volal mému bývalému spolujezdci Denisi Giraudetovi a začal ho přemlouvat. Říkám, to by mohlo být fajn, ještě jednou se spolu projet, užít si to. Možná je to naposledy.“

Vedle závěrečné bitvy o titul mistra světa, k němuž má nejblíž Thierry Neuville, tak bude motoristické nadšence bavit i Auriol. Zase za volantem toyoty, byť v moderním yarisu, produkčním vozu speciálně upraveném dle regulí japonského šampionátu.

Francouzský veterán dokonce usiloval o start v kategorii WRC2, ale tým pro něj neměl volnou sedačku. „Neříkám, že bych nějak závodil, ale rychlejší auto by nebylo špatné,“ smál se.

I tak se ale nebude nudit, mimo jiné proto, že si po dlouhých letech osahá pravostranné řízení. „Vždyť já měl volant vpravo naposledy v šestaosmdesátém v MG Metru 6R4!“

S britským prckem tenkrát vyhrál premiérový domácí titul, na přelomu osmdesátých a devadesátých let už se prosazoval i na globální scéně. Nejdřív ve fordu, pak s lancií, s níž dokonce stanovil rekord šesti vítězství v sezoně, který vydržel až do roku 2005, než jej překonal jistý Sébastien Loeb.

Francouzský pilot Didier Auriol se spolujezdcem Denisem Giraudetem ve Škodě Octavia WRC na Rallye Akropolis 2003. Didier Auriol za volantem Škody Fabia WRC.

Ale to odbočujeme od Auriola, prvního francouzského mistra světa. Do týmu Toyoty přestoupil v roce 1993 a hned ve druhé sezoně slavil se celicou titul po triumfech na Korsice, v Argentině a San Remu. Později závodil také v seatu a během ročníku 2003 byl součástí továrního týmu Škoda Motorsport, kde řídil Octavii WRC a také její nástupkyni Fabii WRC, na jejímž vývoji se významně podílel.

Ze 152 závodů jich 20 vyhrál, třiapadesátkrát stanul na pódiu. Teď se opět jednou zúčastní podniku světového šampionátu. Nejspíš naposledy. Nebo ne? Kdo ví, třeba bude startovní rampu přejíždět i po sedmdesátce.

„Když bych zase jednou dostal takovou příležitost, musí to dávat smysl. Poctivé testování, nastavení auta pro můj styl jízdy a tak dále. Pokud se něco takového naskytne a bude to na rallye, která mě baví, ok, to bych bral!“