Patnáctiletý talent Viňales měl při MS supersportů smrtelnou nehodu

K nehodě došlo ve druhé zatáčce okruhu dvě kola před koncem. Bratranec hvězdy MotoGP Mavericka Viňalese skončil na zemi a s ním i další tři jezdci.



Španělský mladík utrpěl vážná zranění hlavy a hrudníku a i přes okamžitý zákrok záchranářů v lékařském centru závodiště zemřel.

Carlos Checa Carrera @CarlosCheca7 Hoy nos ha vuelto a golpear la tragedia. Dean Berta Viñales (15 años), el primo de Maverick, ha fallecido en la primera carrera de Supersport 300 del fin de semana en Jerez en un accidente múltiple. Descanse en Paz. Todo mi apoyo, respeto y cariño para la familia. @WorldSBK https://t.co/Sm4pDY6Py9 oblíbit odpovědět

Při tragické události byl na trati i český jezdec Oliver König. „Moc mě to zasáhlo. Byl to kluk, kterému bylo 15 let, měl všechno před sebou. Stalo se to pár míst za mnou. Všichni jsou ve svých boxech a je tu velký smutek,“ uvedl König ve vyjádření pro média.



Berta Viňales jezdil ve své nováčkovské sezoně v SSP300 za tým Viňales Racing, který vede Maverickův otec Ángel.



Nejlepší výsledek zaznamenal ve druhém závodu na okruhu v Magny-Cours, kde obsadil čtvrté místo.

Zbývající sobotní program na okruhu včetně dalšího dílu mistrovství světa superbiků byl po tragédii zrušen.