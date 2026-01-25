Obhájil vítězství v kategorii veteránů, sedmé místo v kategorii bez asistence mechanika i 36. příčku v celkovém pořadí. David Pabiška letos v Saúdské Arábii přesně zopakoval své výsledky z minulého roku.
„Kdyby mi to řekl někdo před závodem, tak to beru hned, ale nakonec to mohlo být i o trošičku lepší,“ říká liberecký závodník. „Byl jsem sám překvapený ze své fyzické kondice a sportovního výkonu, protože jsem mohl skončit kdekoli od třicátého do čtyřicátého místa. Dává mi to zpětnou vazbu, že se pořád dokážu držet v top úrovni, s čímž jsem ve svých padesáti letech nadmíru spokojený.“
Zatímco jiní čeští motorkáři na Dakaru odstupovali ze závodu, vy jste pokračoval dál a byl jste zdánlivě v pohodě. Bylo to tak skutečně?
Dá se to tak říct. Samotného mě zarazilo, že „úmrtnost“ byla velice rychlá. Loni vypadlo celkově víc jezdců, ale letos tempo Dakaru vyskočilo hned zkraje do obrovských otáček. Jako by běžci na maratonu začali od začátku sprintovat. Mám sice hodně zkušeností, ale Dakar umí člověka vždycky něčím překvapit. Fakt, že jsem to zvládl, přičítám dobré přípravě. Jednak stroje, i když jsem měl sériovou motorku a oproti té loňské moc nejela. A za druhé jsem loni jel seriál mistrovství světa veteránů, což mi taky pomohlo.
Může se o sobě člověk i při sedmnáctém startu na Dakaru dozvědět něco nového?
Určitě. Třeba to, že budu muset dát tělu trošku víc regenerace a péče, protože mě začínají obtěžovat věci, které mě zamlada netrápily. Během celé sezony jsem měl velké problémy s krční páteří a s trapézami, které jsou zabetonované od toho, jak osm hodin denně držím řidítka. Takže se na to budu teď muset víc zaměřit a zkusit nějakou masáž, akupunkturu nebo něco podobného.
Hodně jezdců si stěžovalo i na ruce bolestivě vytřesené z kamenitých úseků. Byl to i váš problém?
Ano, jako každý rok. Snažili jsme se to eliminovat tím, že jsme změnili nastavení podvozku motorky. Udělali jsme dost zásadní zásah do přední vidlice a zjistil jsem, že to byl správný krok. Díky tomu jsem posunul únavu těla ze čtvrtého až třeba na sedmý den. Ale trať byla samozřejmě zase šílená. Dakar opět ukázal světu, že si nálepku nejtěžšího etapového závodu na světě opravdu zaslouží.
Potkal vás letos nějaký vážnější pád?
Bohužel jsem se tomu nevyhnul. Čtyři dny před koncem jsem v dunách spadl přes řidítka do takového pískového trychtýře. Ani přes velké zkušenosti dodnes nedokážu najít stoprocentní logiku v tom, jak jsou některé duny nafoukané. Je to jako s mořem – po relativně běžných vlnách přijde jedna obrovská, ale vy nevíte kdy. Na Dakaru zase čtete terén a najednou přijde něco, co je tam úplně nesmyslně vytvořené nějakým poryvem větru nebo pouštním podnebím, a spadnete do strašné díry, což se mi bohužel stalo. Obnovil jsem si zranění ze sezony, mám naštípnuté žebro. Když to umíte vypnout v hlavě, není to tak hrozné, ale přesto jsem to až do konce cítil.
Motorku jste si jako vždycky opravoval a udržoval sám. Kolik toho člověk v takových podmínkách naspí?
Je to velký problém. Vzhledem k tomu, že přijedeme ze závodu a hned jdeme šroubovat, organismus je v neustálém presu. Člověk spálí skoro 3000 kalorií denně a jede osm hodin v průměrné tepové frekvenci 140 za minutu. Po tomhle usnout je fakt potíž, takže to řeším prášky na spaní. Ty mi zaručí, že za pár minut spím. Ale než si tu pilulku zobnete, musíte si chvilku poležet a přemýšlet, jestli jste udělal opravdu všechno. Párkrát se mi stalo, že jsem musel vystartovat ze spacáku, protože jsem si nebyl jistý, jestli jsem dotáhl vypoušťák na olej. Pokud se vám na Dakaru coby jezdci bez mechanika podaří spát šest hodin, tak je to obrovský komfort.
V závodě brzy zbyli už jen tři čeští motorkáři – vy, Milan Engel a Dušan Drdaj. Na sociálních sítích to vypadalo, že jste vytvořili hodně dobrou partu...
Ano, v závodě zůstali kluci, kteří si to zaslouží, protože přistoupili k Dakaru tak, jak se má. To je můj názor. On vás totiž dakarský pánbůh za každý hříšek vytrestá. Partička to byla solidní, i s těmi kluky, kteří nakonec odstoupili.
Pomáháte si během závodu hlavně psychicky, nebo i reálně?
Máme velkou sledovanost videa, kde jsme řešili poškozené zadní kolo Dušana Drdaje a všichni jsme se u toho hodně nasmáli. V maratonské etapě jsme sháněli popruh, který jsme namotali Dušanovi na zadní pneumatiku, aby mohl odstartovat do erzety. V ní už na takzvaném kaučukovníku našel úplně nové kolo.
Tohle byste měl asi vysvětlit.
Kolem trati vždycky rostou takové speciální stromy, na kterých jsou kompletní zadní kola s rozetou i kotoučem. Stačí si utrhnout a vyměnit kolo. (Směje se) Kdyby Dušan pomoc přijal v bivaku, byl by diskvalifikovaný. Museli jsme něco udělat, aby dokázal dojet. A tak našel u trati kolo, které tam zrovna náhodou leželo. Holt zlaté české ručičky.
Nevadilo to organizátorům?
Pozor, mělo by jasně zaznít, že to není nic proti pravidlům. Pravidla řeší pouze to, že když člověk dojede do cíle na neoznačené pneumatice, zachrání závod a nebude diskvalifikován, ale dostane šestihodinovou penalizaci. Jestli kolo našel na stromě, nebo mu ho přinesl Franta Vocásek, nehraje žádnou roli. Pomohli jsme udržet Dušana v závodě a vědomě jsme si šli pro penalizaci. Vyplatilo se to, čtyřicáté místo je lepší než žádné. On sám určitě není spokojený, ale jednou bude rád, že to za těchto podmínek dostrkal do cíle. Je to důkaz, že si dokážeme mezi sebou pomoct nejen dobrou náladou, ale i prakticky.
Co jste říkal šokujícímu zvratu závodu motorkářů v poslední etapě, kdy dosavadní lídr Ricky Brabec z USA zabloudil, promarnil náskok a o pouhé dvě vteřiny ho v celkovém pořadí předstihl Argentinec Luciano Benavides?
Vůbec si nedokážu představit, jak Brabcovi v tu chvíli bylo. On sám dobře věděl, kde udělal chybu. Dle mého názoru šlo o výsledek obrovského tlaku, pod kterým se nacházel. Párkrát jsem zažil, jaké je to pohybovat se v první dvacítce, a tam už jsou hodně ostré lokty. Co se děje mezi prvními pěti nebo dvěma, to musí být něco neuvěřitelného. Je pak snadné udělat drobnou chybu, ale prohrát o dvě vteřiny v závodě trvajícím dva týdny je strašně kruté.
Hodně jste Brabce litoval?
Určitě jo. Na druhou stranu je to zase krásný sportovní příběh rodiny Benavidesů, který si zaslouží obrovský respekt. Dakar v minulosti dvakrát vyhrál Lucianův bratr, takže na oba musí být otec hrozně pyšný.
Opět jste na Dakaru ovládl kategorii veteránů. Pojedete i další závody a budete obhajovat loňský titul mistra světa?
To vám teď neumím říct. Chtěl bych, už v březnu se jede v Portugalsku. Jeden ze závodů se ale koná i v Argentině, kam z finančních důvodů určitě nepojedu. Musím to propočítat, abych věděl, jestli bych při absenci v jednom ze závodů měl vůbec nějakou šanci na titul. Druhý v kategorii veteránů na Dakaru totiž byl závodník z Argentiny a ten doma určitě pojede a nemá na mě velkou ztrátu.
Co teď po Dakaru? Chystáte se za odpočinkem někam do tepla?
Jako třeba na Maledivy? To byste mě rozesmál. Vzhledem k tomu, že jsem asi nejchudší sportovec na zeměkouli, nikam k moři nepojedu. Přál bych si jet na lyže, ale vzhledem k tomu, že už zase startují různé besedy s fanoušky, to nevidím moc reálně. Takže zůstanu doma a budu chodit hrát svůj oblíbený hokej. Máme v Jablonci dobrou partičku hokejistů a každé úterý máme trénink, což je jeden dílek mé celoroční přípravy. Taky přemýšlím, že bych si zase vyběhl na Ještěd. Na Dakaru jsem zhubl sedm kilo a připnul jsem si pásek kalhot o dvě dírky, takže bych si to rád udržel.