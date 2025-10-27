Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška

Cestu k titulu načal začátkem roku právě vítězstvím mezi veterány na Dakaru, na podzim pak ovládl podniky v Portugalsku a Maroku. Tři výhry mu stačily k triumfu v celém pětidílném seriálu.
„Když jsem v Maroku dojel do cíle, česká parta mě přivítala nápisem Vítáme nejrychlejšího důchodce planety,“ směje se liberecký patriot Pabiška, který v létě oslavil padesátku.
Co pro vás ten veteránský titul znamená?
Výsledek je to úžasný, protože mistrovství světa je jenom jedno a titul nemá úplně každý. Jsem za něj strašně rád. Je to výsledek čtyřleté spolupráce s mým generálním partnerem, který do mě investuje. Bez téhle opory bych si seriál mistrovství světa nemohl dovolit jet. Konkurence byla velká. Pětadvacet lidí ve třídě. V motorsportu to je tak, že nejobsazovanější třída je vždycky ta veteránská, jsou tam samí bývalí reprezentanti. Každý závod přicházeli noví a noví soupeři, ne každý jel totiž celý seriál. Pro mě to bylo hodně těžké, protože se vždycky vynořil nějaký dobrý jezdec.
Vy jste vyhrál veterány už na Rallye Dakar. Tam jste si řekl, že to zkusíte na titul?
Mistrovství světa se jede čtvrtý rok a už jsem o něm v minulosti přemýšlel. Nikdy mě ale nenapadlo, že bych mohl bojovat o titul. Letos jsem měl ale po Dakaru velký bodový náskok, a tak jsme se to rozhodli zkusit. Dakarská rallye je dlouhá a uděluje se za ni víc bodů než za ostatní závody. Můj největší konkurent Argentinec Urquia jel všechny závody šampionátu, ale kromě Dakaru. Po třetím závodě jsem měl pořád čtyřbodový náskok, a to nás vyburcovalo, abychom se vydali do Portugalska, kde jsem vyhrál. No a v Maroku jsem to pak týden na to potvrdil. Tenhle titul pro mě má bohužel ale i hořkou příchuť.
Jak to?
Během šampionátu jsem hodně bojoval s portugalským závodníkem Jorgem Brandaem. V Portugalsku byl lepší, ale porazil jsem ho. V Maroku jsem mu ujížděl, on ale závod nedokončil, dva kilometry před cílem se při pádu zabil. Ještě dnes jsem z toho špatný. Poznal jsem ho jako dobrého člověka naladěného stejně jako já. Je to kaňka na celém mistrovství světa. Ona totiž Marocká rallye je jedním z nejtěžších a fyzicky nejnáročnějších závodů roku. V Maroku je jediný kousek pouště, všechno ostatní jsou jen kameny a odvodňovací koryta. Když do takového betonového koryta vletíte ve velké rychlosti, tak se hodně rozbijete.
V Maroku je navíc velký závodní tlak, protože tam tradičně jezdí celá elita, že?
Přesně tak. Já jsem se ale soustředil pouze na svoji třídu. V absolutním pořadí jsem skončil někde čtyřicátý, ale to mě vůbec netrápilo. Když jsem měl náskok, ubral jsem plyn, taky jsem s sebou tahal benzin navíc. Což se hodilo, protože jsem díky tomu pomohl loňskému mistru světa Rossi Branchovi, který skončil v dunách. Zastavil jsem u něj a dal jsem mu benzin.
Marocká rallye je generálkou na Dakar. Dává si při ní člověk hodně pozor na to, aby se před hlavním závodem roku nezranil?
Určitě ano. Byl jsem pod obrovským psychickým tlakem, abych uspěl, abych se nezranil, nebo nemusel opravovat motorku. Klasicky jsem si všechno šrouboval sám, bez mechanika. Takový šílený tlak nezažívám ani na Dakaru. To je vždycky první závod sezony, kdy do toho člověk řeže, i proto jsem byl letos šestatřicátý. V Maroku jsem si hlídal pozice a dával pozor na navigaci, a to v absolutním pořadí trošku klesnete. Ale stejně je to všechno pořád v rychlosti 140 nebo 150 kilometrů. No, ale všechno dopadlo dobře. A teď si to užívám, jsem pozvaný i na Hrad.
Opravdu?
Mám před sebou pozvánku na recepci u příležitosti svátku České republiky 28. října ve Španělském sále Pražského hradu.
Tak to možná dostanete nějakou medaili.
Ale prosím vás, co by dávali nějakému Pabiškovi z Rochlic? Tu pozvánku jsem asi dostal díky tomu, že se s prezidentem Pavlem dobře znám. Jsme spolu v takové motorkářské partě. Vídáme se často, jezdíme na motorkách, dostaneme se i do terénu, dělám jim besedy.
Vy jste se vždycky na Dakar dlouhodobě připravoval. Nezkomplikoval vám to letos boj o titul veteránského mistra světa?
Trošku jo. Ale dostal jsem díky tomu i velký bonus. Dakarská rallye se koná jednou za rok a problém je v tom, že se do navigace začnete dívat až znovu po roce. Letos jsem na závěr sezony jel dva závody za sebou, v Portugalsku a Maroku, takže pro mě to byl hrozně velký přínos ve zopakování navigace. Až přijedu na Dakar, nebudu v ní mít takovou velkou díru. Navíc jsem díky těm závodům načerpal fyzičku i psychickou odolnost. Na druhou stranu teď budu mít strašný stres z toho, že jsem strávil čas závoděním a nemám nic připraveného na Dakar. Za měsíc musím mít hotovou motorku.
Na Dakar pojedete už po sedmnácté. Bylo to snadné rozhodování?
Žádné váhání nebylo, i když cítím velký tlak svého nejbližšího okolí, ať už se na to vykašlu. Ta doba samozřejmě přijde, ale teď ještě ne. Po tomhle titulu mám nový vítr v plachtách a cítím se furt dobře. Samozřejmě už musím v životě myslet i na jiné věci, abych v důchodu jen nekoukal na medaile a měl co jíst. Začínám směřovat svou činnost i mimo sport a vymýšlet nějaké podnikání. Zatím ale ještě pořád jedu ve starých kolejích a snad ta letošní příprava byla zase o něco lepší než v minulých letech.
Co vás ještě před Dakarem čeká?
Kromě pilování fyzičky hlavně příprava motorky KTM. Mám dvě. Z té staré musím implementovat nějaký díl do té nové, kterou už mám v garáži. Stála milion korun, to jsou příšerné peníze. Ale na lepší motorce jsem nikdy nejezdil.
Na závěr klasická otázka: Jaký je váš recept na sportovní dlouhověkost?
Srdce. Láska k tomu sportu a samozřejmě odhodlání a životní styl. Já jsem vyrostl ve Svazarmu, tam jsem měl drsnou výchovu. Museli jsme trénovat, i když pršelo. Když dneska prší, tak nikoho trénovat nevidíte. Jedu prostě furt starou školu, kterou jsem se naučil. Díky tomu se držím.
A na Dakaru zase budete „kousat ten velkej chleba“, jak říkáte...
Tak je to vždycky. Na Dakaru je heslo „Step by step, day by day“ – a toho se držím. Když člověk jede těžké závody a hned na začátku už myslí na konec, je to problém. Na Marocké rallye jsem si každý den říkal: Dneska si skvěle zatrénuju. Pořád jsem se psychicky hecoval a podporoval. No a takhle po kouskách se ten obrovský bochník nakonec sežere.