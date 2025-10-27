Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška

Michael Havlen
  9:00
Šestnáctkrát závodil na Rallye Dakar a chystá se tam i posedmnácté. Tentokrát se na start slavného etapového závodu postaví v nové pozici. Motocyklový závodník David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej, a hodně cennou. Z Maroka si přivezl titul veteránského mistra světa v dálkových rallye.
Fotogalerie3

Liberecký motocyklový závodník pózuje s medailí a trofejí, které si přivezl z Maroka, kde se sešla velká konkurence motorkářů. | foto: archiv Davida Pabišky

Cestu k titulu načal začátkem roku právě vítězstvím mezi veterány na Dakaru, na podzim pak ovládl podniky v Portugalsku a Maroku. Tři výhry mu stačily k triumfu v celém pětidílném seriálu.

„Když jsem v Maroku dojel do cíle, česká parta mě přivítala nápisem Vítáme nejrychlejšího důchodce planety,“ směje se liberecký patriot Pabiška, který v létě oslavil padesátku.

Co pro vás ten veteránský titul znamená?
Výsledek je to úžasný, protože mistrovství světa je jenom jedno a titul nemá úplně každý. Jsem za něj strašně rád. Je to výsledek čtyřleté spolupráce s mým generálním partnerem, který do mě investuje. Bez téhle opory bych si seriál mistrovství světa nemohl dovolit jet. Konkurence byla velká. Pětadvacet lidí ve třídě. V motorsportu to je tak, že nejobsazovanější třída je vždycky ta veteránská, jsou tam samí bývalí reprezentanti. Každý závod přicházeli noví a noví soupeři, ne každý jel totiž celý seriál. Pro mě to bylo hodně těžké, protože se vždycky vynořil nějaký dobrý jezdec.

Vy jste vyhrál veterány už na Rallye Dakar. Tam jste si řekl, že to zkusíte na titul?
Mistrovství světa se jede čtvrtý rok a už jsem o něm v minulosti přemýšlel. Nikdy mě ale nenapadlo, že bych mohl bojovat o titul. Letos jsem měl ale po Dakaru velký bodový náskok, a tak jsme se to rozhodli zkusit. Dakarská rallye je dlouhá a uděluje se za ni víc bodů než za ostatní závody. Můj největší konkurent Argentinec Urquia jel všechny závody šampionátu, ale kromě Dakaru. Po třetím závodě jsem měl pořád čtyřbodový náskok, a to nás vyburcovalo, abychom se vydali do Portugalska, kde jsem vyhrál. No a v Maroku jsem to pak týden na to potvrdil. Tenhle titul pro mě má bohužel ale i hořkou příchuť.

David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl titul veteránského mistra světa v dálkových rallye.

Jak to?
Během šampionátu jsem hodně bojoval s portugalským závodníkem Jorgem Brandaem. V Portugalsku byl lepší, ale porazil jsem ho. V Maroku jsem mu ujížděl, on ale závod nedokončil, dva kilometry před cílem se při pádu zabil. Ještě dnes jsem z toho špatný. Poznal jsem ho jako dobrého člověka naladěného stejně jako já. Je to kaňka na celém mistrovství světa. Ona totiž Marocká rallye je jedním z nejtěžších a fyzicky nejnáročnějších závodů roku. V Maroku je jediný kousek pouště, všechno ostatní jsou jen kameny a odvodňovací koryta. Když do takového betonového koryta vletíte ve velké rychlosti, tak se hodně rozbijete.

V Maroku je navíc velký závodní tlak, protože tam tradičně jezdí celá elita, že?
Přesně tak. Já jsem se ale soustředil pouze na svoji třídu. V absolutním pořadí jsem skončil někde čtyřicátý, ale to mě vůbec netrápilo. Když jsem měl náskok, ubral jsem plyn, taky jsem s sebou tahal benzin navíc. Což se hodilo, protože jsem díky tomu pomohl loňskému mistru světa Rossi Branchovi, který skončil v dunách. Zastavil jsem u něj a dal jsem mu benzin.

Marocká rallye je generálkou na Dakar. Dává si při ní člověk hodně pozor na to, aby se před hlavním závodem roku nezranil?
Určitě ano. Byl jsem pod obrovským psychickým tlakem, abych uspěl, abych se nezranil, nebo nemusel opravovat motorku. Klasicky jsem si všechno šrouboval sám, bez mechanika. Takový šílený tlak nezažívám ani na Dakaru. To je vždycky první závod sezony, kdy do toho člověk řeže, i proto jsem byl letos šestatřicátý. V Maroku jsem si hlídal pozice a dával pozor na navigaci, a to v absolutním pořadí trošku klesnete. Ale stejně je to všechno pořád v rychlosti 140 nebo 150 kilometrů. No, ale všechno dopadlo dobře. A teď si to užívám, jsem pozvaný i na Hrad.

Opravdu?
Mám před sebou pozvánku na recepci u příležitosti svátku České republiky 28. října ve Španělském sále Pražského hradu.

Tak to možná dostanete nějakou medaili.
Ale prosím vás, co by dávali nějakému Pabiškovi z Rochlic? Tu pozvánku jsem asi dostal díky tomu, že se s prezidentem Pavlem dobře znám. Jsme spolu v takové motorkářské partě. Vídáme se často, jezdíme na motorkách, dostaneme se i do terénu, dělám jim besedy.

David Pabiška s prezidentem Petrem Pavlem

Vy jste se vždycky na Dakar dlouhodobě připravoval. Nezkomplikoval vám to letos boj o titul veteránského mistra světa?
Trošku jo. Ale dostal jsem díky tomu i velký bonus. Dakarská rallye se koná jednou za rok a problém je v tom, že se do navigace začnete dívat až znovu po roce. Letos jsem na závěr sezony jel dva závody za sebou, v Portugalsku a Maroku, takže pro mě to byl hrozně velký přínos ve zopakování navigace. Až přijedu na Dakar, nebudu v ní mít takovou velkou díru. Navíc jsem díky těm závodům načerpal fyzičku i psychickou odolnost. Na druhou stranu teď budu mít strašný stres z toho, že jsem strávil čas závoděním a nemám nic připraveného na Dakar. Za měsíc musím mít hotovou motorku.

Na Dakar pojedete už po sedmnácté. Bylo to snadné rozhodování?
Žádné váhání nebylo, i když cítím velký tlak svého nejbližšího okolí, ať už se na to vykašlu. Ta doba samozřejmě přijde, ale teď ještě ne. Po tomhle titulu mám nový vítr v plachtách a cítím se furt dobře. Samozřejmě už musím v životě myslet i na jiné věci, abych v důchodu jen nekoukal na medaile a měl co jíst. Začínám směřovat svou činnost i mimo sport a vymýšlet nějaké podnikání. Zatím ale ještě pořád jedu ve starých kolejích a snad ta letošní příprava byla zase o něco lepší než v minulých letech.

Co vás ještě před Dakarem čeká?
Kromě pilování fyzičky hlavně příprava motorky KTM. Mám dvě. Z té staré musím implementovat nějaký díl do té nové, kterou už mám v garáži. Stála milion korun, to jsou příšerné peníze. Ale na lepší motorce jsem nikdy nejezdil.

Na závěr klasická otázka: Jaký je váš recept na sportovní dlouhověkost?
Srdce. Láska k tomu sportu a samozřejmě odhodlání a životní styl. Já jsem vyrostl ve Svazarmu, tam jsem měl drsnou výchovu. Museli jsme trénovat, i když pršelo. Když dneska prší, tak nikoho trénovat nevidíte. Jedu prostě furt starou školu, kterou jsem se naučil. Díky tomu se držím.

A na Dakaru zase budete „kousat ten velkej chleba“, jak říkáte...
Tak je to vždycky. Na Dakaru je heslo „Step by step, day by day“ – a toho se držím. Když člověk jede těžké závody a hned na začátku už myslí na konec, je to problém. Na Marocké rallye jsem si každý den říkal: Dneska si skvěle zatrénuju. Pořád jsem se psychicky hecoval a podporoval. No a takhle po kouskách se ten obrovský bochník nakonec sežere.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cobolli vs. MacháčTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Cobolli vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
27. 10. 11:00
  • 1.82
  • -
  • 1.98
Lew Yan Foonová vs. FruhvirtováTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Lew Yan Foonová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
27. 10. 12:00
  • 4.52
  • -
  • 1.20
Kolář vs. VarillasTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Kolář vs. Varillas //www.idnes.cz/sport
27. 10. 16:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Brunclík vs. MartineauTenis - 1. kolo - 27. 10. 2025:Brunclík vs. Martineau //www.idnes.cz/sport
27. 10. 16:00
  • 1.64
  • -
  • 2.13
Betis vs. AtléticoFotbal - 10. kolo - 27. 10. 2025:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
27. 10. 21:00
  • 3.23
  • 3.59
  • 2.27
Pittsburgh vs. St. LouisHokej - - 28. 10. 2025:Pittsburgh vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:00
  • 2.61
  • 3.97
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Šalková v Ťiou-ťiang porazila Falejovou, zahraje si druhé kolo

Česká tenistka Dominika Šalková v prvním kole turnaje v Ťiou-ťiang porazila 7:6 a 7:5 Aljonu Falejovou z Běloruska. Její další soupeřkou bude Ruska Anastasia Zacharovová.

27. října 2025  8:33,  aktualizováno  9:27

Bráníme na hovno. Sparťan Kovář volá po zlepšení v tabulce, proti Litvínovu se bál

Spojení klidná nebo pohodová výhra v současnosti pro hokejisty Sparty neexistuje. Fanoušci se často strachují o výsledek do poslední vteřiny, stejně jako v neděli proti poslednímu Litvínovu....

27. října 2025  9:20

Nejrychlejší důchodce planety. Titul mistra světa má i hořkou příchuť, říká Pabiška

Šestnáctkrát závodil na Rallye Dakar a chystá se tam i posedmnácté. Tentokrát se na start slavného etapového závodu postaví v nové pozici. Motocyklový závodník David Pabiška přidal do své bohaté...

27. října 2025

Němce zvedl a vrátil jim drajv. Dokázal by teď Klinsmann restartovat Česko?

V létě 2004 za ním do Kalifornie dorazil na kamarádskou návštěvu Berti Vogts, bývalý reprezentační kouč, dál úzce napojený na vedení německého svazu. Grilovali maso, padlo pár piv, dlouhé hodiny...

27. října 2025  8:30

Stačí vyměnit brusle. Cichoň vychytal Pardubice dvakrát ve dvou ligách

Bitva rozpočtového Davida s Goliášem vyšla v extralize hokejistům Olomouce na výbornou. Obětavost a výborný výkon domácího brankáře Oldřicha Cichoně přihrály v neděli Hanákům dva body za výhru 2:1...

27. října 2025  8:06

Vaněček slavil na ledě Winnipegu, Hronek s Faksou v NHL asistovali

Hokejový brankář Vítek Vaněček si s Utahem připsal cennou výhru na ledě Winnipegu. K výsledku 3:2 pro tým Mammoth, který bral v NHL dva body už posedmé za sebou, přispěl 28 zákroky. Dokonce poosmé v...

26. října 2025  20:37,  aktualizováno  27. 10. 7:45

Reaves si zahrál na hvězdu, 50 body přijal Dončičovu výzvu. V NBA zářil i nováček

Basketbalisté Los Angeles Lakers sice v utkání NBA v Sacramentu postrádali dvě největší hvězdy LeBrona Jamese a Luku Dončiče, přesto vyhráli 127:120. Zasloužil se o to především Austin Reaves, který...

27. října 2025  7:39

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel...

27. října 2025  6:20

Trauma už je snad za mnou, nechci se bát. Shiffrinová se vrátila a vyhlíží olympiádu

Premium

Ne, nevyhrála. Nerozšířila svou úchvatnou sbírku o 102. pohárový vavřín. Nebyla ani na pódiu a ze čtvrtého místa na nejrychlejší Rakušanku Julii Scheibovou ztratila 1,42 sekundy. Přesto, když jste se...

27. října 2025

Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý

Velkou cenu Mexika suverénně ovládl Lando Norris z týmu McLaren. Brit vyhrál z prvního místa, na čele pořadí šampionátu formule 1 vystřídal kolegu Oscara Piastriho, vede o jediný bod. O další pozice...

26. října 2025  23:32

Velká cena Mexika formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Mexico City, dějiště Velké ceny Mexika. Závodní víkend na okruhu bratří Rodríguezů se koná od 24. do 26. října 2025. Piloti tu čelí náročnému profilu...

26. října 2025  23:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.