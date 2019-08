Přijel, viděl, zvítězil. Nováček Todd na motorce ovládl Hořice

K hororové situaci došlo během prvního závodu třídy superbike na hořické trati. Vedoucí čtyřka bojovala o vítězství, diváci byli ve varu, jenže v lesní pasáži okruhu přišel šok. Na trati bylo auto, které ohrozilo jezdce na životech.

Rekordman trati, britský jezdec Danny Webb, ho minul pouze o několik centimetrů. „Už bych se k tomu nerad vracel. Já respektuji všechny pořadatele a celou akci, ale kdyby se to stalo o pár vteřin dříve, tak jsme byli všichni mrtví. Já jsem auto netrefil pouze o několik centimetrů. Byla to hrozná situace,“ řekl po závodě Webb. Ten do depa přijel velmi rozhořčen a do druhého závodu už raději nenastoupil. I přesto, že hořickou trať během několika posledních let dobře poznal a nikdy neměl problém se s jejími nástrahami vyrovnat. „Šlo o velmi nebezpečnou situaci, mohlo dojít k závažným následků. Budeme zjišťovat, proč a jak se mohl řidič vozu značky Peugeot 206 na trať dostat,“ řekl mluvčí jičínské policie Aleš Brendl. „Byly z toho opravdu velké emoce, ale většina pochopila, že to byla chyba jedince, který nesmyslně vjel na trať,“ uvedl se k nevídanému incidentu ředitel závodu Tomáš Jenčovský. Kromě této velmi nepříjemné situace došlo k několika pádům, ale jinak celý závodní víkend proběhl skvěle. Především seriál IRRC ukázal svoji kvalitu. O titul se prali nejlepší evropští road racingový jezdci a jejich výkony byly naprosto fantastické. Navíc i divácká návštěva byla skvělá, když si cestu do Hořic našlo několik tisíc lidí. Tím se srpnová Česká Tourist Trophy přiblížila květnovým 300 zatáčkám Gustava Havla.