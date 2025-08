Filmový trhák Rivalové cituje slova legendárního formulového závodníka Nikiho Laudy, že mu Bůh nadělil zadek, který cítí v autě každý neduh. A přesně takový cit musí mít i jezdci MotoGP, pokud chtějí závodit v továrních týmech.

„Někdy to platí doslova. Sedadlo MotoGP má jen takovou tenoučkou pěnovou plochu a Brad (jihoafrický závodník Binder) nedávno přijel, že sedí moc nízko. Tak jsem mu ji zvedl o pět milimetrů a byl spokojený. Ti kluci fakt cítí hrozně moc věcí. Je jich dvacet na světě, takže musí mít něco speciálního,“ líčí mechanik Daniel Peták, který už čtvrtstoletí vyráží z Popůvek u Brna do světa ladit nejlepší jednostopé speciály planety. Posledních devět let pracuje 51letá legenda závodního zázemí pro rakouskou tovární stáj Red Bull KTM.

Jaký byl návrat s MotoGP na brněnský Masarykův okruh?

Naprosto super. Opravdu měl člověk každou chvíli husí kůži. A to není jen o mně, že mám okruh kousek od domu. Měl to tak celý tým. Máme odsud krásné vzpomínky na Velkou cenu v roce 2020, kdy jsme s Bradem Binderem poprvé vyhráli.