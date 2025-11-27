Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Autor:
  12:15
Otec a dcera, soupeři i parťáci. Rodina Kolocových se zapíše do historie Rallye Dakar a českého motorsportu – na nejslavnější a nejtěžší dálkové soutěži světa se potkají (a utkají) v elitní kategorii Ultimate. Martin Koloc coby šéf týmu Buggyra ZM Racing bude dakarským debutantem, jeho dcera Aliyyah je paradoxně zkušenější, na start se postaví už počtvrté.
Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026. | foto: Buggyra ZM Racing

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.
Aliyyah Kolocová ve voze pro Dakar.
Martin Koloc s dcerou Aliyyah.
Jezdecká sestava Buggyry pro rok 2025 a vůz Mercedes AMG GT4. Dolní řada zleva...
30 fotografií

„Jsme oba soutěživí, určitě proběhne přátelské hecování. A jasně, chci být rychlejší než táta. Ale hlavní úkol máme společný – dojet do cíle a podporovat jeden druhého,“ tvrdí jednadvacetiletá Aliyyah.

Její táta má dva evropské tituly v okruhových tahačích, Dakar poznává už víc jak dekádu coby manažer týmu. „Nemám co dokazovat. Mám auto bez turba a Aliyyah turbo má, to není o přímém porovnání. Jsem tu, abych ji podpořil a pokračoval ve vývoji. Možnost jet Dakar společně mi dává obrovskou motivaci,“ nemůže se rodič dočkat.

Oba budou od 3. ledna v saúdskoarabské poušti krotit vůz Red-Lined Revo T1+, jen tedy s odlišnou specifikací. Rodinný příběh jistě zaujme i světová média. „Coby otec to beru jako něco výjimečného – jet po boku Aliyyah. Když se něco pokazí, konečně jí můžu pomoci přímo na trati. Ne jen sedět v bivaku a čekat, co uslyším v satelitním telefonu,“ vykresluje osmapadesátiletý závodník.

S autismem se za volantem líp soustředím. Kolocová o ženách závodnicích i Dakaru

Na Dakaru strávil přes deset let jako šéf Buggyry, během nichž se podílel na vývoji a testování techniky, především v rámci závodního programu Aliyyah. Myšlenka na vlastní start se prý rodila postupně.

„Už letos jsem byl blízko, ale nenašel jsem nikoho, kdo by mě zastoupil v týmu. Najel jsem spoustu testovacích kilometrů, abych pomohl Aliyyah, a někde cestou mě napadlo, že bych to vlastně mohl zkusit sám. Moje děti poslouchají příběhy o závodění celé roky – teď je chci nechat zažít to naživo. Aby viděly, jak vypadá vůle a odhodlání uspět.“

Aliyyah Kolocová ve voze pro Dakar.

Aliyyah Koloc patří přes svůj mladý věk - je jí teprve jednadvacet – už mezi Dakarem ošlehané jezdce. V osmnácti debutovala s buginou ve třídě T3, pak přestoupila do elitní kategorie T1+. A zrychluje, v roce 2024 dokončila dvoudenní extrémní etapu Chrono48 v první desítce hodnocení světového šampionátu W2RC, letos byla nejlépe umístěnou ženou ve třídě Ultimate.

„Dakar je extrém – velké emoce, tlak, drsná trať. Pořád se učím, ale moje jízda je čistší, což znamená rychlost. Letos jsme měli hodně technických problémů, takže jsem se učila být odolná… i lepší mechanik!“ prozradila pilotka se seychelskými kořeny po mamince.

Díky svým dakarským prožitkům to je naopak ona, kdo druhému radí. „Samozřejmě jsem nervózní, protože táta pojede Dakar. Ale věřím mu. Po třech Dakarech už mám víc zkušeností než on, takže mu pomáhám s přípravou – fyzicky, psychicky i se všemi maličkostmi v autě,“ stala se mentorkou svého rodiče. „Moc mě baví, že to můžeme sdílet společně.“

Tým Buggyra představil nový kamion pro Dakar, Šoltys by měl vydělat na nižší váze

Kolocova dcera, jejíž dvojče Yasmeen taky závodí a pomáhá týmu, se na Dakaru představí se startovním číslem 250 a polským navigátorem Marcinem Pasekem. Koloce na sedadle spolujezdce vozu číslo 251 doprovodí Ital Mirko Brun, který mu pomáhal už při Rallye du Maroc; šlo o první společný test Kolocových a přípravu na Dakar 2026.

„Pořád miluju závodění,“ svěřil se Martin Koloc. „A jsem připraven si tu výzvu společně užít.“ Společně napíší i první dakarský příběh, kde budou dcera a její otec závodit bok po boku mezi světovou elitou.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kumstát vs. GeertsTenis - - 27. 11. 2025:Kumstát vs. Geerts //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 0:2
  • 14.20
  • -
  • 1.03
Brunclík vs. XilasTenis - - 27. 11. 2025:Brunclík vs. Xilas //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Ostrava vs. Hattrick BrnoFlorbal - 13. kolo - 27. 11. 2025:Ostrava vs. Hattrick Brno //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:00
  • 1.50
  • 6.52
  • 3.60
Kibirkštis vs. ChomutovBasketbal - 6. kolo - skupina F - 27. 11. 2025:Kibirkštis vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:00
  • 1.03
  • 24.90
  • 9.71
Olomouc vs. CeljeFotbal - 4. kolo - 27. 11. 2025:Olomouc vs. Celje //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 2.74
  • 3.54
  • 2.63
Plzeň vs. FreiburgFotbal - 5. kolo - 27. 11. 2025:Plzeň vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
27. 11. 18:45
  • 3.36
  • 3.51
  • 2.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Martin Koloc s dcerou Aliyyah na tiskové konferenci k Dakaru 2026.

Otec a dcera, soupeři i parťáci. Rodina Kolocových se zapíše do historie Rallye Dakar a českého motorsportu – na nejslavnější a nejtěžší dálkové soutěži světa se potkají (a utkají) v elitní kategorii...

27. listopadu 2025  12:15

Prodal ses, křičí na něj. Ale trápící se Legia musí čekat. Polskem hýbe případ Papszun

Premium
Trenér Marek Papszun

Od našeho zpravodaje v Polsku Jeho jméno je roky spjaté s Rakówem Čenstochová, kde s přestávkou působil od dubna 2016 a jiné nabídky vždy zarytě odmítal. O to víc teď v polském fotbale rezonuje, že je trenér Marek Papszun...

27. listopadu 2025

Federace uvolnila podmínky. Ruští judisté mohou mít na turnajích vlajku i hymnu

Ruští judisté Tamerlan Bašajev (dole) a Inal Tasojev během mistrovství Evropy...

Mezinárodní federace IJF uvolnila podmínky pro ruské judisty, na turnajích budou mít národní vlajku i hymnu. Začne to platit okamžitě. Federace na svém webu oznámila, že poprvé se nová pravidla...

27. listopadu 2025  11:12,  aktualizováno  11:26

Gutová-Behramiová má kvůli zranění po olympijské sezoně. Odsune konec kariéry?

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley.

Švýcarská lyžařská hvězda Lara Gutová-Behramiová přijde kvůli vážnému zranění kolena o zbytek olympijské sezony, která měla být její poslední. Přitom v Itálii měla pod pěti kruhy obhajovat zlato v...

27. listopadu 2025  10:45,  aktualizováno  11:20

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:30

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:15

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

S pískáním končím, říká Adámková. Rozhodčí o kariéře, plánech i nadávkách

Rozhodčí Jana Adámková byla hostem pořadu FotbalOna, který se věnuje ženskému...

Třiadvacet let působila Jana Adámková coby hlavní rozhodčí. V Česku pískala fotbalovou ligu žen i mužů, v zahraničí mistrovství Evropy i světa žen či finále Ligy mistryň. „Nejvyšší čas skončit,...

27. listopadu 2025  9:49

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

České házenkářky.

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

27. listopadu 2025  9:38

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla...

27. listopadu 2025  8:38

Po 13 výhrách porážka, Detroit neposunul v NBA klubový rekord. Oklahoma dál vítězí

Cade Cunningham (vlevo) z Detroitu se snaží obejít Baylora Scheiermana z...

Basketbalisté Detroitu prohráli v NBA na palubovce Bostonu 114:117, a přišli tak o šanci na klubový rekord v počtu výher za sebou. Jejich série skončila na 13 vítězstvích, čímž vyrovnali své maximum...

27. listopadu 2025  8:02,  aktualizováno  8:30

Cesta vede přes zahraničí. Své pokroky mají české házenkářky ukázat na MS

České házenkářky před zápasem s Maďarskem.

Seniorské basketbalové reprezentace se letos ukázaly na mistrovstvích Evropy, volejbalové národní týmy zase na světových šampionátech. A nyní na mezinárodní scénu v krátkém sledu zamíří zástupkyně i...

27. listopadu 2025  7:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.