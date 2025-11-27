Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

„Jsme oba soutěživí, určitě proběhne přátelské hecování. A jasně, chci být rychlejší než táta. Ale hlavní úkol máme společný – dojet do cíle a podporovat jeden druhého,“ tvrdí jednadvacetiletá Aliyyah.
Její táta má dva evropské tituly v okruhových tahačích, Dakar poznává už víc jak dekádu coby manažer týmu. „Nemám co dokazovat. Mám auto bez turba a Aliyyah turbo má, to není o přímém porovnání. Jsem tu, abych ji podpořil a pokračoval ve vývoji. Možnost jet Dakar společně mi dává obrovskou motivaci,“ nemůže se rodič dočkat.
Oba budou od 3. ledna v saúdskoarabské poušti krotit vůz Red-Lined Revo T1+, jen tedy s odlišnou specifikací. Rodinný příběh jistě zaujme i světová média. „Coby otec to beru jako něco výjimečného – jet po boku Aliyyah. Když se něco pokazí, konečně jí můžu pomoci přímo na trati. Ne jen sedět v bivaku a čekat, co uslyším v satelitním telefonu,“ vykresluje osmapadesátiletý závodník.
Na Dakaru strávil přes deset let jako šéf Buggyry, během nichž se podílel na vývoji a testování techniky, především v rámci závodního programu Aliyyah. Myšlenka na vlastní start se prý rodila postupně.
„Už letos jsem byl blízko, ale nenašel jsem nikoho, kdo by mě zastoupil v týmu. Najel jsem spoustu testovacích kilometrů, abych pomohl Aliyyah, a někde cestou mě napadlo, že bych to vlastně mohl zkusit sám. Moje děti poslouchají příběhy o závodění celé roky – teď je chci nechat zažít to naživo. Aby viděly, jak vypadá vůle a odhodlání uspět.“
Aliyyah Koloc patří přes svůj mladý věk - je jí teprve jednadvacet – už mezi Dakarem ošlehané jezdce. V osmnácti debutovala s buginou ve třídě T3, pak přestoupila do elitní kategorie T1+. A zrychluje, v roce 2024 dokončila dvoudenní extrémní etapu Chrono48 v první desítce hodnocení světového šampionátu W2RC, letos byla nejlépe umístěnou ženou ve třídě Ultimate.
„Dakar je extrém – velké emoce, tlak, drsná trať. Pořád se učím, ale moje jízda je čistší, což znamená rychlost. Letos jsme měli hodně technických problémů, takže jsem se učila být odolná… i lepší mechanik!“ prozradila pilotka se seychelskými kořeny po mamince.
Díky svým dakarským prožitkům to je naopak ona, kdo druhému radí. „Samozřejmě jsem nervózní, protože táta pojede Dakar. Ale věřím mu. Po třech Dakarech už mám víc zkušeností než on, takže mu pomáhám s přípravou – fyzicky, psychicky i se všemi maličkostmi v autě,“ stala se mentorkou svého rodiče. „Moc mě baví, že to můžeme sdílet společně.“
Kolocova dcera, jejíž dvojče Yasmeen taky závodí a pomáhá týmu, se na Dakaru představí se startovním číslem 250 a polským navigátorem Marcinem Pasekem. Koloce na sedadle spolujezdce vozu číslo 251 doprovodí Ital Mirko Brun, který mu pomáhal už při Rallye du Maroc; šlo o první společný test Kolocových a přípravu na Dakar 2026.
„Pořád miluju závodění,“ svěřil se Martin Koloc. „A jsem připraven si tu výzvu společně užít.“ Společně napíší i první dakarský příběh, kde budou dcera a její otec závodit bok po boku mezi světovou elitou.