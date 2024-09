I trucky a NASCAR vábí. Do Mostu na ně dorazilo přes čtyřicet tisíc lidí

V minulosti se návštěva jen odhadovala, mluvilo se dokonce o prolomení hranice sta tisíc diváků, jenže spíš šlo o chiméru. Až když areál před 10 lety koupil Josef Zajíček, divácký zájem se měří čistě prodanými či volnými vstupenkami.

„Počasí vyšlo, návštěva byla zase vyšší, daří se nám, což se nám líbí a fanouškům taky,“ kochal se Zajíček. „Návštěvníci si na svahu našli všechno, co potřebují, aby byli spokojení. Děti, ženy, chlapi.“

Most, 31.8. 2024, Czech Truck Prix 2024, evropský seriál závodních tahačů a série NASCAR. Martin Doubek během rozhovoru.

Řadu atrakcí doplnila v BagrParku replika Eiffelovy věže, která stála u jezera Most při Olympijském festivalu. Bavily i závody, v EuroNASCAR 2 v neděli poprvé v Mostě vyhrál lídr Martin Doubek, v sobotu byl druhý a může se stát prvním dvojnásobným šampionem své kategorie v historii.

„Závody se povedly. NASCAR je hodně zajímavý nejen díky Doubkovi, ale i povolenému kontaktu, občas do sebe můžou šťouchnout, to je fajn,“ září Zajíček. „Příští rok víkend obohatíme, jedna série nám letos vypadla, máme uzavřené kolečko adeptů na zatraktivnění.“

Tahače závodily pod Hněvínem už po dvaatřicáté, jen na Nürburgringu mají tak dlouhou tradici. Maďarský fantom a lídr Norbert Kiss bral dvě výhry, po jednom stříbru a bronzu.

Martin Doubek (v popředí) jede závod NASCAR v Mostě.

Letos poprvé v historii chyběl český trucker. S ivecem se aspoň svezl vítěz letošního Dakaru Martin Macík. „Uvidíme, jestli za rok pojede závody, pro český národ by to bylo famózní,“ tvrdí Zajíček. „I na Dakaru řídí kamion Iveco, na okruzích jich máme plno, pěkně to do sebe zapadá. Uděláme maximum možného, aby ve startovním poli byl. Čech vždy přitáhne větší pozornost.“

Jedničkou mostecké trati je mistrovství světa superbiků, letos v červenci navštívilo podnik po tři dny 58 474 diváků.