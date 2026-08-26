|Czech Truck Prix 2026
|Termín:
|28. – 30. srpna 2026
|Místo:
|Autodrom Most
|Češi:
|Adam Lacko
|Počet závodů:
|4
|Kde sledovat:
|YouTube
Harmonogram Mistrovství Evropy tahačů Most 2026, výsledky Adama Lacka
Další atraktivní závodní víkend na mosteckém autodromu je tady. Po květnovém MS superbiků se vrací také evropský seriál tahačů, zároveň uvidíme i populární NASCAR Euro Series. Termín je 28. až 30. srpna 2026.
České fanoušky těší návrat Adama Lacka, kterého uvidí po dlouhých 3 letech. Závodění na tomto stroji si zkušený závodník a mistr Evropy z roku 2017 vyzkoušel už při červencové zastávce v Nürburgringu, před domácími fanoušky by ale chtěl určitě zajet lepší výsledek.
V pátek jsou na programu tréninky a kvalifikační jízdy, sobota už patří prvním dvěma závodům. V neděli uvidíme znovu kvalifikace a po nich zbývající dvě jedenáctikolová měření sil.
|Závod
|Datum, čas
|Výsledky
|1. trénink
|28. 8., 12:20
|2. trénink
|28. 8., 14:10
|Kvalifikační jízdy 1 – 3
|28. 8., 16:15
|1. závod (11 kol)
|29. 8., 12:40
|2. závod (11 kol)
|29. 8., 16:15
|Kvalifikační jízdy 4 – 6
|30. 8., 10:15
|3. závod (11 kol)
|30. 8., 13:15
|4. závod (11 kol)
|30. 8., 16:15
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Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?
Czech Truck Prix 2026 – vstupenky, lístky na Autodrom Most
Lístky si lze pořídit jak na jednotlivé dny, tak také na celý závodní víkend. Nejlevnější je páteční program, kdy zaplatí děti do 18 let pouze 100 Kč a dospělí 300 Kč, další dny už jsou dražší. K dispozici je i rodinné vstupné pro jednoho dospělého a jedno dítě. Platí jak pro tahače, tak pro NASCAR.
Doporučujeme zakoupit vstupenky na oficiálním webu zde a nespoléhat na pokladny na místě, kde se mohou tvořit dlouhé fronty.
Goodyear FIA European Truck Racing Championship – průběžné pořadí
Kalendář závodů Mistrovství Evropy tahačů 2026 obsahuje celkem 7 zastávek, mostecká je čtvrtou v pořadí. V rámci každé se jezdí celkem čtyři závody.
Vládcem nejen letošního, ale i několika posledních ročníků je maďarský jezdec Norbert Kiss, který z dosud odjetých 12 jízd nevyhrál jen dvakrát. Jasně tak vévodí průběžnému pořadí seriálu s více než šedesátibodovým náskokem a míří za celkově osmým titulem mistra Evropy.
Adam Lacko se zatím představil pouze v Německu a návrat mu nevyšel podle představ – první jízdu nedojel, v dalších byl postupně dvanáctý, osmý a znovu dvanáctý.
|#
|Jezdec
|Body
|1.
|Norbert Kiss
|163
|2.
|Antonio Albacete
|101
|3.
|Sascha Lenz
|101
|4.
|Jochen Hahn
|89
|5.
|Stephanie Halmová
|69
|16.
|Adam Lacko
|3
Kde sledovat FIA ETRC live – kamiony v Mostě? Live stream online
Přímé přenosy z evropského šampionátu tahačů v Mostě by měl nabídnout YouTube kanál organizace, dostupné snad budou i na webu FIA ETRC.
Živého vysílání v televizi se fanoušci nedočkají, kanál Nova Sport 2 se bude věnovat pouze souběžně konaným závodům NASCAR, ve kterých září Martin Doubek.