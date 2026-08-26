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Czech Truck Prix 2026 - tahače Most: program, výsledky, vstupenky

Kamil Jurek
  17:25

Most, 14.4. 2026, Stáj Buggyra se vrací do evropskéh seriálu závodních tahačů. Adam Lacko před testovanými tahači, vlevo Buggyra, vpravo Iveco. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Na okruhu v Mostě se koná další závod Mistrovství Evropy tahačů 2026, jede se v termínu od 28. do 30. srpna. Po třech letech se vrací Adam Lacko – přečtěte si program, výsledky a kde sledovat přenos.
Czech Truck Prix 2026
Termín:28. – 30. srpna 2026
Místo:Autodrom Most
Češi:Adam Lacko
Počet závodů:4
Kde sledovat:YouTube

Harmonogram Mistrovství Evropy tahačů Most 2026, výsledky Adama Lacka

Další atraktivní závodní víkend na mosteckém autodromu je tady. Po květnovém MS superbiků se vrací také evropský seriál tahačů, zároveň uvidíme i populární NASCAR Euro Series. Termín je 28. až 30. srpna 2026.

České fanoušky těší návrat Adama Lacka, kterého uvidí po dlouhých 3 letech. Závodění na tomto stroji si zkušený závodník a mistr Evropy z roku 2017 vyzkoušel už při červencové zastávce v Nürburgringu, před domácími fanoušky by ale chtěl určitě zajet lepší výsledek.

V pátek jsou na programu tréninky a kvalifikační jízdy, sobota už patří prvním dvěma závodům. V neděli uvidíme znovu kvalifikace a po nich zbývající dvě jedenáctikolová měření sil.

ME tahačů Most 2026 – program, výsledky
ZávodDatum, časVýsledky
1. trénink28. 8., 12:20
2. trénink28. 8., 14:10
Kvalifikační jízdy 1 – 328. 8., 16:15
1. závod (11 kol)29. 8., 12:40
2. závod (11 kol)29. 8., 16:15
Kvalifikační jízdy 4 – 630. 8., 10:15
3. závod (11 kol)30. 8., 13:15
4. závod (11 kol)30. 8., 16:15

Velký návrat: Lacko po třech letech znovu v Mostě. Pojede s „krabicí“?

Czech Truck Prix 2026 – vstupenky, lístky na Autodrom Most

Lístky si lze pořídit jak na jednotlivé dny, tak také na celý závodní víkend. Nejlevnější je páteční program, kdy zaplatí děti do 18 let pouze 100 Kč a dospělí 300 Kč, další dny už jsou dražší. K dispozici je i rodinné vstupné pro jednoho dospělého a jedno dítě. Platí jak pro tahače, tak pro NASCAR.

Doporučujeme zakoupit vstupenky na oficiálním webu zde a nespoléhat na pokladny na místě, kde se mohou tvořit dlouhé fronty.

Goodyear FIA European Truck Racing Championship – průběžné pořadí

Kalendář závodů Mistrovství Evropy tahačů 2026 obsahuje celkem 7 zastávek, mostecká je čtvrtou v pořadí. V rámci každé se jezdí celkem čtyři závody.

Vládcem nejen letošního, ale i několika posledních ročníků je maďarský jezdec Norbert Kiss, který z dosud odjetých 12 jízd nevyhrál jen dvakrát. Jasně tak vévodí průběžnému pořadí seriálu s více než šedesátibodovým náskokem a míří za celkově osmým titulem mistra Evropy.

Adam Lacko se zatím představil pouze v Německu a návrat mu nevyšel podle představ – první jízdu nedojel, v dalších byl postupně dvanáctý, osmý a znovu dvanáctý.

Mistrovství Evropy tahačů 2026 – pořadí
#JezdecBody
1.Norbert Kiss163
2.Antonio Albacete101
3.Sascha Lenz101
4.Jochen Hahn89
5.Stephanie Halmová69
16.Adam Lacko3

Kde sledovat FIA ETRC live – kamiony v Mostě? Live stream online

Přímé přenosy z evropského šampionátu tahačů v Mostě by měl nabídnout YouTube kanál organizace, dostupné snad budou i na webu FIA ETRC.

Živého vysílání v televizi se fanoušci nedočkají, kanál Nova Sport 2 se bude věnovat pouze souběžně konaným závodům NASCAR, ve kterých září Martin Doubek.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. Kometa BrnoHokej - - 26. 8. 2026:Třinec vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
Živě5:0
  • -
  • 250.00
  • 600.00
Sp. Brno vs. OstravaFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Sp. Brno vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
Živě0:6
  • 500.00
  • 500.00
  • -
Kozlovice vs. KarvináFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Kozlovice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 13.70
  • 8.11
  • 1.12
Fruhvirtová vs. BranstineováTenis - 2. kolo kvalifikace - 26. 8. 2026:Fruhvirtová vs. Branstineová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:0
  • 2.45
  • -
  • 1.54
Zábřeh vs. HavířovFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Zábřeh vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.01
  • 3.64
  • 1.70
Všechovice vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2026:Všechovice vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 5.79
  • 4.86
  • 1.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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