Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Premium

Fotogalerie 10

Cristina Gutiérrezová | foto: Red Bull Content Pool

Matěj Tomíček
  12:00
Má toho teď nad hlavu. Do Prahy přiletěla z Barcelony a hned druhý den putovala do Milána. Pár týdnů před Dakarem musí absolvovat všechny sponzorské a mediální aktivity. Létá z místa na místo, usmívá se, odpovídá na dost často podobné otázky. Ale humbuk kolem její osoby ji neotravuje, nebo to na sobě nedává znát.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Mám trému! Jsem tady poprvé a máte nádherné, kouzelné město. Určitě se sem někdy vrátím, ale aspoň na čtyři dny, abych Prahu pořádně poznala,“ svěří se Cristina Gutiérrezová.

Pohledná Španělka s upřímným pohledem a nakažlivým úsměvem. Žena, která je pro mnohé velkou inspirací. „Občas je to blázinec,“ zasměje se. „Přijde mi, že tohle období je často náročnější než Dakar samotný. Ale patří to k mé práci.“

Tou je vlastně jednoduchá věc – dostat se z místa na místo v co nejkratším čase. Čtyřiatřicetiletá pilotka na pouštní rallye přepisuje historické tabulky. Tu je nejmladší Španělkou, která vyhraje etapu, potom zase jednou z mála žen, co v konečném pořadí pronikly na stupně vítězů. Dakar už vyhrála i celkově v ne tak sledované kategorii T3.

Přitom ještě donedávna pracovala jako ortodontistka na soukromé klinice. „Ale občas mi přijde, že to byl úplně jiný život,“ hloubá při rozhovoru pro iDNES.cz.

Vždycky se najdou i tací, kteří budou prohlašovat, že v tom autě sedím jen proto, že jsem žena. Na to můžete odpovědět jen jedním způsobem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - - 19. 11. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
Živě0:6, 6:3, 5:4
  • 1.07
  • -
  • 8.20
Zápy vs. Velké HamryFotbal - 13. kolo - 19. 11. 2025:Zápy vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
19. 11. 13:30
  • 1.20
  • 4.71
  • 8.18
Ilves vs. BremerhavenHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Ilves vs. Bremerhaven //www.idnes.cz/sport
19. 11. 16:30
  • 1.44
  • 6.76
  • 4.28
Frýdek-M. vs. ZlínHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.45
Vsetín vs. SokolovHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 1.47
  • 4.81
  • 5.27
Přerov vs. SlaviaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Od rovnátek k Dakaru. Španělce radí Loeb, zachránil ji Macík: Díky němu jsme přežili

Premium
Cristina Gutiérrezová

Má toho teď nad hlavu. Do Prahy přiletěla z Barcelony a hned druhý den putovala do Milána. Pár týdnů před Dakarem musí absolvovat všechny sponzorské a mediální aktivity. Létá z místa na místo, usmívá...

19. listopadu 2025

Nemůžeme létat v oblacích. Hradecký vzlet stále trvá, ale co ukáže Sparta?

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Téměř to vypadá, že v současné formě jsou k nezastaven. Hokejisty hradeckého Mountfieldu v jejich rozletu nezabrzdila ani první reprezentační pauza, před kterou se zařadili mezi týmy s nejlepší...

19. listopadu 2025  11:20

Nesmíme se bát, předesílá Berdych. Nelíbí se mu formát Davis Cupu ani ranní duel

Tomáš Berdych sleduje své svěřence na tréninku před Davis Cupem v italské...

Od naší zpravodajky v Itálii Sám se z daviscupového poháru radoval naposledy v roce 2013, když coby aktivní hráč významně přispěl k jeho zisku. Teď o něm sní jako kapitán. Tomáš Berdych moc dobře ví, že vede tým tenistů, který...

19. listopadu 2025  11:15

Houškovo drzé „děťátko“, zadovka při domácí premiéře. A legenda Válečníků jihla

Marek Houška v bílém dresu Děčína, v zápase s USK Praha přihrává zadovkou kolem...

Když zkraje října šestnáctiletý Marek Houška v zápase na Slavii debutoval v basketbalové lize jako jeden z nejmladších hráčů v historii, dojal tím i tátu Jakuba, legendu Válečníků. A po synově domácí...

19. listopadu 2025  11:11

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

Cade Cunningham (2) z Detroit Pistons najíždí ke koši Atlanta Hawks, brání ho...

Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě....

19. listopadu 2025  7:17,  aktualizováno  10:31

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Van der Poel do Tábora nedorazí, Boroše to ale nemrzí. Zemanová doufá v bláto

Obtížné překážky byly pro diváky na táborském MS jednou z nejatraktivnějších...

Už podevatenácté se Světový pohár v cyklokrosu uskuteční v jihočeském Táboře. Tuto neděli, 23. listopadu, můžou fanoušci v areálu Komora sledovat od brzkého dopoledne nejkvalitnější světové i české...

19. listopadu 2025  9:30

Kovář: Nerýpejte do vedení, řešte výkon Sparty na ledě. Pak vtipkoval o bráchovi

Hráči Sparty se radují z gólu na 3:1, který vstřelil Mark Pysyk.

Nebyl v brance a nebyl ani na střídačce, když minulý týden jeho tým schytal ve Švýcarsku debakl 0:6. V odvetě osmifinálového zápasu proti Zugu už však Jakub Kovář přispěl svými zákroky k domácí výhře...

19. listopadu 2025  9:07

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Sinner kouká jen z plakátu, chybí i dvojka. Italové přesto burcují: Je čas na hattrick

Flavio Cobolli a Lorenzo Sonego před daviscupovým zápasem.

Od naší zpravodajky v Itálii Když se procházíte centrem Boloni, narazíte v jeho středu na malý improvizovaný kurt, po němž pobíhají zvídavé děti a který střeží hlídači ve žlutých vestách. Jakmile se skupinkou místních...

19. listopadu 2025  8:30

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

David Rittich v bráně New York Islanders oslavuje,

Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry NY Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose....

19. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.