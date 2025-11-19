„Mám trému! Jsem tady poprvé a máte nádherné, kouzelné město. Určitě se sem někdy vrátím, ale aspoň na čtyři dny, abych Prahu pořádně poznala,“ svěří se Cristina Gutiérrezová.
Pohledná Španělka s upřímným pohledem a nakažlivým úsměvem. Žena, která je pro mnohé velkou inspirací. „Občas je to blázinec,“ zasměje se. „Přijde mi, že tohle období je často náročnější než Dakar samotný. Ale patří to k mé práci.“
Tou je vlastně jednoduchá věc – dostat se z místa na místo v co nejkratším čase. Čtyřiatřicetiletá pilotka na pouštní rallye přepisuje historické tabulky. Tu je nejmladší Španělkou, která vyhraje etapu, potom zase jednou z mála žen, co v konečném pořadí pronikly na stupně vítězů. Dakar už vyhrála i celkově v ne tak sledované kategorii T3.
Přitom ještě donedávna pracovala jako ortodontistka na soukromé klinice. „Ale občas mi přijde, že to byl úplně jiný život,“ hloubá při rozhovoru pro iDNES.cz.
Vždycky se najdou i tací, kteří budou prohlašovat, že v tom autě sedím jen proto, že jsem žena. Na to můžete odpovědět jen jedním způsobem.