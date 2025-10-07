Podnik světové WRC série se v České republice jede potřetí. I první dva ročníky čítaly jihočeské rychlostní zkoušky, ale byly to tratě na Prachaticku. Teď se dění přesouvá tam, kde má rallye na jihu Čech největší tradici – do okolí Českého Krumlova. Nejlepší světoví jezdci si vyzkouší jedny z nejznámějších úseků z krumlovské rallye, objeví se ve Svatém Janu nad Malší, Soběnově či dalších obcích v okolí.
„Všichni jsou natěšení a plní očekávání. Budeme mít doma to, za čím jezdí desetitisíce lidí po celém světě. Je to velká příležitost. U nás jsou na to všichni zvyklí,“ popsal za Soběnov jeho starosta Josef Čabela.
Jihočeská rychlostní zkouška má název Col de Jan podle obce Svatý Jan nad Malší. Odkazuje se tím na slavný průsmyk Col de Turini na Rallye Monte Carlo. Posádky ji pojedou dvakrát a v pátečním programu má označení pět a šest. První vůz na ni vyrazí v 11.25 a 14.45 hodin. Mezitím je v plánu přeskupení s doprovodným programem v centru Krumlova.
„Je pro nás velká čest, že se u nás pojede takový závod a ještě že po naší obci je pojmenovaná jeho část. Tak devadesát procent místních je nadšeno a moc se těší. Bude to něco neobvyklého a unikátního. Jen máme trochu obavy, jaké to celé bude a kolik dorazí lidí. Ale organizačně to bude určitě výborně zvládnuté,“ líčí starostka obce Růžena Balláková.
O pořádek a bezpečnost se jen na jihočeské části závodu bude starat kolem 350 pořadatelů. „Vím, že je u nás organizátoři těžko sháněli. Každý se chtěl jít podívat a užít si to,“ dodává starostka.
Organizační tým Středoevropské rallye si poradil i tak. Nicméně právě obsazení pozic maršálů kolem tratí je jedním z hlavních úkolů posledních dnů. „Troufnu si říct, že budeme připravení. Z pořadatelů vždy někdo onemocní, vypadne, tak ho musíme nahradit. Školíme je, aby věděli, jak reagovat,“ tvrdí Jindřich Kunc z organizačního týmu krumlovské a nyní i světové rallye.
Přípravy na podnik WRC, který se letos v Česku jede naposledy, začaly v květnu hned po konci domácí Rallye Český Krumlov. „Zaradovali jsme se a vrhli se do práce. Jen jsme nevěděli, kolik toho bude. Někde jsme museli obhajovat, proč se závody jedou na jaře i na podzim, ale všude jsme se dohodli,“ říká Kunc.
Velkou otázkou je, jaký bude divácký zájem. „Samotné nás to moc zajímá, ale těžko se to odhaduje. Počítáme s nižšími deseti tisíci lidí v páteční den i proto, že se nikde jinde závody nejedou. Ale všechno stavíme na maximální možnou kapacitu,“ upozorňuje.
Světový podnik je i pro organizátory velkým zážitkem. „Minimálně pro mě je to vyvrcholení organizátorské kariéry,“ má jasno Kunc.
Na rallye je klíčová bezpečnost. I přes veškerou snahu v otevřeném prostoru nelze ohlídat každý metr trati. Proto je nutné věřit v zodpovědnost jednotlivých fanoušků.
„Když pořadatel zjistí, že na trati nebo v její blízkosti jsou lidé a nemůže je dostat pryč, volá na dispečink a zkouška se může opozdit, nebo zrušit,“ varuje.
K automobilovým závodům patří i kolony na příjezdech. Ani těm se nelze zcela vyhnout, ale pořadatelé věří v lepší stav než v předchozích dvou letech. Hlavně první ročník měl v tomto ohledu velké mezery.
„Spolupracujeme s policií. Dorazí i čtyři ‚rozháněči kolon‘ z Německa na žlutých motorkách, kteří jsou na to specialisté. Budeme se snažit, aby se závodníci úplně vyhnuli zácpám,“ přidává Kunc.