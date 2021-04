Rallyeové MS čeká letos druhá novinka, poprvé se pojede v Chorvatsku

Jako nečekaný lídr MS se na start postaví teprve dvacetiletý Fin Kalle Rovanperä, nejmladší vedoucí muž v historii. „Jsem opravdu šťastný, jak sezona začala a věřím, že bude pokračovat stejným způsobem. Žádný tlak na svou osobu necítím. Dobře si uvědomuju, že máme za sebou jen dvě rallye a sezona bude ještě dlouhá,“ podotkl tovární jezdec Toyoty, který má v čele náskok čtyř bodů na Belgičana Thierryho Neuvilla.

Rovanperä vede šampionát, i když ještě nevyhrál žádný závod. V Monte Carlu byl čtvrtý, na Arktické rallye ve Finsku druhý. „Určitě je hezké být v této pozici, ale musíme tvrdě pracovat, abychom se udrželi v boji. Z Chorvarska jsem nadšený, bude to pro mě první skutečná asfaltová rallye s Yarisem,“ řekl Rovanperä.

Do nové lokality se těší i jeho týmový kolega a sedminásobný světový šampion Sébastien Ogier z Francie. „Jsem nadšený, že v této fázi kariéry mohu stále objevovat nové věci. Už dlouho jsme nejeli plně asfaltovou soutěž, takže jsem si jistý, že to bude zábava,“ uvedl sedmatřicetiletý pilot, jenž je v průběžném pořadí třetí. „Podle toho, co jsme viděli, by mohly být erzety docela náročné. Tratě jsou místy úzké a špinavé, bude tam hodně akce,“ řekl Ogier.

Chorvatská rallye byla v minulosti několik let součástí mistrovství Evropy, v roce 2013 ji vyhrál Jan Kopecký. V minulých letech se jela jako INA Delta rallye a loni byl nejrychlejší Ondřej Bisaha, který vyhrál i před třemi lety. Jediným Čechem na startu letos bude Petr Tešínský, navigátor Martina Kočiho ze Slovenska.