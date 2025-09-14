Jedenačtyřicetiletý Ogier se dostal do čela Chilské rallye v sobotní etapě. V neděli hvězdný Francouz vyhrál tři ze čtyř rychlostních zkoušek včetně bodované power stage a Evanse porazil o 11 sekund. Třetí skončil s odstupem 46,5 sekundy Ogierův krajan Adrien Fourmaux z týmu Hyundai. Loňský vítěz Chilské rallye Kalle Rovanperä z Finska dojel šestý a klesl za své týmové kolegy na třetí příčku MS.
Po 11. ze 14 letošních soutěží Ogier poskočil z třetího místa do vedení v průběžném pořadí a útočí na devátý titul, jímž by vyrovnal rekordní bilanci jiného Francouze Sébastiena Loeba. Nyní si v šampionátu připsal 66. vítězství.
Stejně jako v minulých letech plánoval Ogier absolvovat pouze vybrané rallye, ale po srpnové Finské rallye se rozhodl objet celý zbytek seriálu. V čele pořadí je přesto, že absolvoval o tři soutěže méně než jeho konkurenti. Z osmi startů má na kontě pět vítězství, dvě druhá a jedno třetí místo.
Světový šampionát pokračuje za měsíc Středoevropskou rallye na území Německa, Česka a Rakouska.
Chilská rallye
Podnik MS v automobilových soutěžích
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:55:42,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -11,0, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -46,5, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -59,0, 5. Pajari, Salminen -1:03,4, 6. Rovanperä, Halttunen (všichni Fin./Toyota Yaris) -1:35,7.
Průběžné pořadí MS (po 11 ze 14 závodů): 1. Ogier 224, 2. Evans 222, 3. Rovanperä 203, 4. Tänak (Est./Hyundai i20) 181, 5. Neuville 166, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 94.
Pořadí značek: 1. Toyota 572, 2. Hyundai 447, 3. M-Sport Ford 157.