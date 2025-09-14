Ogier při svém 200. startu slaví výhru, po Chile jde do čela rallyeového šampionátu

Autor: ,
  20:20
Francouzský pilot Sébastien Ogier při svém 200. startu v mistrovství světa vyhrál Chilskou rallye a posunul se o dva body do čela šampionátu. Osminásobný mistr světa v čele vystřídal britského týmového kolegu z týmu Toyota Elfyna Evanse, jenž za ním v Chile skončil druhý.

Sébastien Ogier během Chilské rallye | foto: Nikos Katikis/DPPI / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Jedenačtyřicetiletý Ogier se dostal do čela Chilské rallye v sobotní etapě. V neděli hvězdný Francouz vyhrál tři ze čtyř rychlostních zkoušek včetně bodované power stage a Evanse porazil o 11 sekund. Třetí skončil s odstupem 46,5 sekundy Ogierův krajan Adrien Fourmaux z týmu Hyundai. Loňský vítěz Chilské rallye Kalle Rovanperä z Finska dojel šestý a klesl za své týmové kolegy na třetí příčku MS.

Po 11. ze 14 letošních soutěží Ogier poskočil z třetího místa do vedení v průběžném pořadí a útočí na devátý titul, jímž by vyrovnal rekordní bilanci jiného Francouze Sébastiena Loeba. Nyní si v šampionátu připsal 66. vítězství.

Stejně jako v minulých letech plánoval Ogier absolvovat pouze vybrané rallye, ale po srpnové Finské rallye se rozhodl objet celý zbytek seriálu. V čele pořadí je přesto, že absolvoval o tři soutěže méně než jeho konkurenti. Z osmi startů má na kontě pět vítězství, dvě druhá a jedno třetí místo.

Světový šampionát pokračuje za měsíc Středoevropskou rallye na území Německa, Česka a Rakouska.

Chilská rallye

Podnik MS v automobilových soutěžích

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:55:42,1, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -11,0, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -46,5, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -59,0, 5. Pajari, Salminen -1:03,4, 6. Rovanperä, Halttunen (všichni Fin./Toyota Yaris) -1:35,7.

Průběžné pořadí MS (po 11 ze 14 závodů): 1. Ogier 224, 2. Evans 222, 3. Rovanperä 203, 4. Tänak (Est./Hyundai i20) 181, 5. Neuville 166, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 94.

Pořadí značek: 1. Toyota 572, 2. Hyundai 447, 3. M-Sport Ford 157.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Turecko vs. NěmeckoBasketbal - Finále - 14. 9. 2025:Turecko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě44:38
  • 1.75
  • 12.00
  • 2.50
AC Milán vs. BoloňaFotbal - 3. kolo - 14. 9. 2025:AC Milán vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
14. 9. 20:45
  • 1.79
  • 3.60
  • 5.11
Rennes vs. LyonFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2025:Rennes vs. Lyon //www.idnes.cz/sport
14. 9. 20:45
  • 2.56
  • 3.38
  • 2.94
Barcelona vs. ValenciaFotbal - 4. kolo - 14. 9. 2025:Barcelona vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
14. 9. 21:00
  • 1.39
  • 5.37
  • 7.83
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestuje své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Mladý kladenský střelec. Navrátilec Bareš cítí novou éru klubu. Nádhera, říká

Druhý nejmladší útočník extraligového Kladna, přesto naprosto klíčový. To je navrátilec Adam Bareš, teprve jedenadvacetileté křídlo. Po více než čtyřech letech ve Finsku se vrátil domů, aby pomohl...

14. září 2025  20:29

Ogier při svém 200. startu slaví výhru, po Chile jde do čela rallyeového šampionátu

Francouzský pilot Sébastien Ogier při svém 200. startu v mistrovství světa vyhrál Chilskou rallye a posunul se o dva body do čela šampionátu. Osminásobný mistr světa v čele vystřídal britského...

14. září 2025  20:20

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Aktualizujeme

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

14. září 2025  20:19

Vuelta 2025: konečné pořadí závodu, výsledky, Češi na startu

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, odstartovala 23. srpna v italském Turíně. Šampiona měla korunovat 14. září v Madridu, kvůli propalestinským protestům však závod do cíle 21. etapy nedojel....

14. září 2025  20:12

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Aktualizujeme

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

14. září 2025  17:02,  aktualizováno  20:03

Španělé otočili v Davis Cupu duel s Dánskem, Collignon pomohl Belgičanům

Belgičtí tenisté se na úkor favorizovaných Australanů probojovali do finálového turnaje Davisova poháru. Dva body včetně rozhodujícího pro hosty v Sydney získal Raphaël Collignon, 91. hráč světového...

14. září 2025  19:50

Vuelta končí v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

14. září 2025  16:38,  aktualizováno  19:46

Finové předvedli drtivý finiš, ale evropský bronz z řeckých rukou nevyrvali

Řečtí basketbalisté vyhráli na mistrovství Evropy zápas o třetí místo nad Finskem po dramatické koncovce 92:89 a 16 let po poslední medaili získali další bronz. Seveřané si na první cenný kov v...

14. září 2025  18:40

Jak vypiplat českou sprinterku? I prvky z tenisu či lyží, prozrazuje kouč Maňasové

Od našeho zpravodaje v Japonsku Ještě než mistrovství světa v Tokiu vypuklo, byl si Ivo Pištěk se svěřenkyní Karolínou Maňasovou prohlédnout Nový národní stadion. Stál na ploše, udílel pokyny, rozhlížel se po tribunách, z tréninku...

14. září 2025  18:10

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

14. září 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.