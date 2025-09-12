Chilskou rallye vede po první etapě Fourmaux, v potížích Rovanperä i Tänak

  23:21
Chilskou rallye vede po první etapě francouzský pilot týmu Hyundai Adrien Fourmaux. Po šesti rychlostních zkouškách má ale jen sekundový náskok před stájovým kolegou a úřadujícím mistrem světa Thierrym Neuvillem z Belgie. Ještě po pěti testech patřila pilotům korejské automobilky první tři místa pořadí, ale v poslední erzetě dne estonský lídr a dvojnásobný vítěz jihoamerické soutěže Ott Tänak z Estonska zastavil kvůli potížím s motorem a do cíle nedojel.

Adrien Fourmaux během první etapy Chilské rallye. | foto: Profimedia.cz

Třetí místo tak aktuálně připadlo osminásobnému světovému šampionovi Sébastienu Ogierovi z Toyoty. Francouzská hvězda ztrácí na lídra jen 2,3 sekundy.

Potíže měl i obhájce prvenství v chilské soutěži Kalle Rovanperä. Dvojnásobný mistr světa vyhrál první dvě zkoušky, ale ve třetím testu se finský pilot ocitl s toyotou po chybě mimo trať a prorazil zadní pneumatiku. S defektem nabral více než minutovou ztrátu a před víkendovým pokračováním mu patří osmé místo s mankem 65 sekund na Fourmauxe.

Po jeho problémech se dostal do čela další pilot japonské značky a vedoucí muž mistrovství světa Elfyn Evans. Brit se ale postupně propadl a na konci dne mu patřilo páté místo s třináctisekundovým odstupem na první. Těsně před ním ještě figuruje další týmový kolega Sami Pajari z Finska.

V sobotu je na programu dalších šest rychlostních zkoušek, v neděli se pojedou závěrečné čtyři.

Chilská rallye

podnik MS v automobilových soutěžích

po 1. etapě:

1. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) 57:48,5, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -1,0, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -2,3, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -11,2, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -13,1, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -41,0

Výsledky

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Chilskou rallye vede po první etapě Fourmaux, v potížích Rovanperä i Tänak

Chilskou rallye vede po první etapě francouzský pilot týmu Hyundai Adrien Fourmaux. Po šesti rychlostních zkouškách má ale jen sekundový náskok před stájovým kolegou a úřadujícím mistrem světa...

12. září 2025  23:21

Schick rozhodl z penalty, Leverkusen pod novým koučem vyhrál s Frankfurtem

Fotbalisté Leverkusenu při premiéře trenéra Kaspera Hjulmanda porazili v předehrávce 3. kola bundesligy Frankfurt 3:1, přestože dohrávali bez dvou vyloučených hráčů. Český reprezentant Patrik Schick...

12. září 2025  23:10

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Novinky Oktagonu: Český mladík hvězdou v Hannoveru, turnaj v Kolíně odvysílá RTL

Hannover. Hlavní město Dolního Saska, kde žije přes půl milionu obyvatel. Pro tuto sobotu (13. září) se však stane hlavním městem evropského MMA. Oktagon tu uspořádá turnaj s pořadovým číslem 75. A s...

12. září 2025  22:55

Softbalistky prohrály zápas o vše. Místo finálového boje skončily na ME páté

České softbalistky prohrály závěrečný zápas ve finálové skupině domácího mistrovství Evropy s Nizozemskem 0:2 a nepostoupily do bojů o medaile. Ve vyrovnané tabulce Top6 nakonec v Praze skončily...

12. září 2025  22:48

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s...

12. září 2025  22:38

Turci zkrotili Janise, ve finále EuroBasketu se utkají se suverénním Německem

O titul basketbalových mistrů Evropy se v Rize utkají Německo s Tureckem. Němečtí světoví šampioni porazili v semifinále Finsko 98:86, turecký tým si překvapivě snadno poradil s Řeckem 94:68. Finále...

12. září 2025  18:52,  aktualizováno  22:11

Last minute gól a Táborsko vládne jihu. Krásně to chutná, rozplývá se kouč

Třináct soutěžních zápasů Táborsko neporazilo jihočeské rivala po 90 minutách hry. Naposledy v poháru loni na podzim ho vyřadilo ještě jako prvoligový celek v prodloužení domácího poháru. Momentálně...

12. září 2025

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Fanoušci po pochodu městem „rozsvítili" stadion. Litvínov nezhasne! skandovali

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34

Táborsko gólem v nastavení vyhrálo v Budějovicích, za Slavii se opět trefil Necid

Fotbalisté Táborska díky gólu v nastaveném čase zvítězili 2:1 v Českých Budějovicích a upevnili si vedení v druhé lize. Před víkendovým programem 9. kola mají v neúplné tabulce čtyřbodový náskok před...

12. září 2025  21:12

Místo dezertu mám kávu. A jinak maso. Staněk o výživě koulařů i lásce k espressu

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Přikývne, že zářijový termín mistrovství světa mu zachránil sezonu. Na červnové Zlaté tretře si natrhl prsní sval, dva týdny se léčil, další pak trvalo, než do toho zase mohl řezat. Koulař Tomáš...

12. září 2025

