Chilskou rallye vede po první etapě Fourmaux, v potížích Rovanperä i Tänak

Třetí místo tak aktuálně připadlo osminásobnému světovému šampionovi Sébastienu Ogierovi z Toyoty. Francouzská hvězda ztrácí na lídra jen 2,3 sekundy.
Potíže měl i obhájce prvenství v chilské soutěži Kalle Rovanperä. Dvojnásobný mistr světa vyhrál první dvě zkoušky, ale ve třetím testu se finský pilot ocitl s toyotou po chybě mimo trať a prorazil zadní pneumatiku. S defektem nabral více než minutovou ztrátu a před víkendovým pokračováním mu patří osmé místo s mankem 65 sekund na Fourmauxe.
Po jeho problémech se dostal do čela další pilot japonské značky a vedoucí muž mistrovství světa Elfyn Evans. Brit se ale postupně propadl a na konci dne mu patřilo páté místo s třináctisekundovým odstupem na první. Těsně před ním ještě figuruje další týmový kolega Sami Pajari z Finska.
V sobotu je na programu dalších šest rychlostních zkoušek, v neděli se pojedou závěrečné čtyři.
Chilská rallye
podnik MS v automobilových soutěžích
po 1. etapě:
1. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) 57:48,5, 2. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -1,0, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -2,3, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -11,2, 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -13,1, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -41,0