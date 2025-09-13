Ogier vyhrál poslední tři ze sobotních šesti rychlostních zkoušek a posunul se do čela z třetího místa, jež mu těsně patřilo po pátku. Ogier s Evansem za sebe odsunuli na třetí a čtvrtou pozici jezdce Hyundaie Adreina Fourmauxe a Thierryho Neuvilla. Francouz ztrácí 26,8 sekundy, úřadující mistr světa z Belgie už 41,7.
Pátá a šestá příčka patří pilotům Toyoty Samimu Pajarimu a obhájci prvenství Kallemu Rovanperäovi. Vyrovnané pořadí šampionátu vede Evans o sedm bodů před Rovanperäm a o devět před Ogierem.
V neděli jedenáctá ze čtrnácti letošních rallye vyvrcholí čtyřmi měřenými testy.
Chilská rallye - po 2. etapě
podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 2:23:13,9, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -6,3, 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -26,8, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -41,7, 5. Pajari, Salminen -50,4, 6. Rovanperä, Halttunen (oba Fin./Toyota Yaris) -1:23,2.