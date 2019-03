Těsně před začátkem sezony formule 1 zemřel šéf závodů Whiting

„Formule 1 ztratila v Charliem věrného přítele a charismatického vyslance. Byl ústřední a jedinečnou osobností F1, která ztělesňovala etiku a ducha tohoto fantastického sportu,“ prohlásil předseda FIA Jean Todt.

Whiting působil ve formuli 1 od roku 1977, kdy začal jako mechanik v týmu Hesketh. O rok později přešel do stáje Brabham, kde se vypracoval na šéfa mechaniků a později byl hlavním inženýrem. V týmu bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestonea působil až do svého nástupu do FIA v roce 1988 a získal s ním dva tituly.

Ve FIA začal jako technický ředitel, od roku 1997 byl ředitelem závodů F1. Zatím není jasné, kdo ho v Melbourne zastoupí. Whiting byl totiž i mužem, který závody oficiálně startoval a dohlížel na všechny záležitosti týkající se pravidel.