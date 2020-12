Monačan Leclerc přijde na startu závodu F1 v Abú Zabí o tři místa

Leclerc v prvním kole vrazil do Sergia Péreze z Racing Pointu. Po kolizi pro jezdce Ferrari závod skončil, stejně jako pro Maxe Verstappena z Red Bullu, který při snaze vyhnout se srážce skončil v bariéře. Pérez se propadl na 18. místo, ale poté i díky nevídanému selhání mistrovského Mercedesu si dojel pro první vítězství v kariéře.

Třiadvacetiletý monacký pilot, který navíc dostal dva trestné body, vinu uznal. „Checovi (Pérezovi) nic nevyčítám, nebyla to jeho chyba. Jestli za to někdo může, tak jsem to já. Ale spíš šlo o nešťastnou shodu okolností než o nějakou chybu,“ prohlásil Leclerc.