Konečně normální 22letý kluk. Chci bavit lidi zavřené doma, říká Leclerc

Místo do kokpitu rudé formule usedá Leclerc v pohodlí domova do křesla před obrazovku, tím ale výčet odlišností reálných a virtuálních závodů F1 končí.

I v online prostředí se jezdí po skutečných okruzích, v programu dosud byly Velké ceny Vietnamu, Číny nebo Brazílie, o vítězství soupeří stejní piloti, kromě Leclerca například Lando Norris z McLarenu, Alex Albon z Red Bullu nebo George Russel z Williamsu, dění přihlížejí tisíce diváků, byť ne přímo u trati, ale prostřednictvím přenosu na platformě Twinch.

„Užívám si to o dost více, než jsem čekal,“ pochvaluje si Leclerc pro oficiální stránky F1. „S Landem, Georgem a Alexem jsme během jízdy ve spojení a diskutujeme spolu. Dost se smějeme, zkrátka si užíváme společné závodění. Je skvělé, že v těchto časech můžeme být spolu a pomáhat zabavit lidi v jejich domovech. Ale samozřejmě to nikdy nebude stejné jako opravdové závody.“

Nicméně jako prostředek k zabavení se a udržování soutěživého ducha slouží virtuální klání dobře.



„Je to způsob, jak se můžeme co nejvíce přiblížit skutečným závodům. Dokonce i během hry na simulátoru cítím tlak,“ přibližuje Leclerc.

Online soutěžení přikládá velkou důležitost, o čemž svědčí četné hodiny věnované tréninku, rady pak čerpal od kolegů z esportového týmu Ferrari.

A také díky nim nyní monacký pilot vedle budování renomé své stáje a vybírání financí na boj s pandemií rozdává radost lidem v domácí izolaci.

„V současnosti je mou hlavní prioritou bavit sebe i ostatní lidi doma. Přemýšlím o tom, s jakými nápady mohu přijít, abych pomohl lidem, kteří jsou doma znudění a kteří nemají šanci mít takový simulátor, jaký mám já. Chci jim vykouzlit úsměv na tváři. Zatím to funguje velmi dobře.“

Na trati se potkává s profesionálními hráči esportů, celebritami, a především se svými vrstevníky z řad pilotů formule 1. „Závody také ukazují, jací jsme. Konečně se můžeme chovat jako normální 22letý lidé. Toto si na tom užívám nejvíc a budu v tom pokračovat. V budoucnosti se nejspíš budu do virtuálního světa vracet,“ plánuje Leclerc.

Řidič ve službách Ferrari i Červeného kříže

Kromě virtuálního pilotování se vítěz dvou Velkých cen z loňské sezony ve svém bytě v Monaku věnuje kondičnímu tréninku a hře na piano a kytaru, tráví čas se svou přítelkyní, vaří čte knížky o historii Ferrari nebo sleduje televizi. „Moc víc toho nejde dělat,“ pousměje se pro BBC.



Moc sice ne, ale něco přeci jen ano. A tak Leclerc využil své řidičské schopnosti a jako dobrovolník sedl za volant vozu monackého Červeného kříže a doručoval jídlo starším lidem, kteří nemohou opustit své domovy, pomáhal převážet vybavení do nemocnice a distribuoval jídlo dalším dobrovolníkům.

Hlavní pozornost však monacký talent upíná k datu 5. července, kdy by měla v Rakousku závodem bez diváků začít letošní sezona formule 1.



„Bude složité nastavit správně mysl a najít tu bublinu, ve které při závodě potřebujete být. Doma se snažím do té zóny dostávat, i když se nechystám do auta. Pokaždé, když jdu trénovat, snažím se být tak soustředěný, jak to jen jde,“ prozrazuje.

A pokud se skutečně kolos jménem F1 rozběhne, těžko se zastaví. „Bude to náročná sezona, protože jakmile začne, nebudou žádné přestávky,“ uvědomuje si Leclerc. „Důležité bude zůstat naprosto soustředěný, práce na trati bude důležitější než kdy dřív.“

Pokud si povede stejně dobře jako na simulátoru, fanoušky bude bavit dál.