Dakar přišel o hvězdu. Komisaři nedovolili obhájci Sainzovi pokračovat

A že dvaašedesátiletý jezdec už něco v životě zažil.

Dvakrát (1990, 1992) vyhrál mistrovství světa v rallye. Dakaru se poprvé účastnil v roce 2006 a doposud ho čtyřikrát opanoval. Naposledy loni za volantem audi.

I letos s fordem měl velké ambice.

„Bohužel roční práce je k ničemu. Tedy... není k ničemu, protože auto je konkurenceschopné a to člověku přináší uspokojení. Po tom, co jsme s takovým nadšením testovali a připravovali auto, věnovali jsme se mu pečlivě celý rok, je odjezd domů za tři dny studenou sprchou,“ vyznal se Sainz.

Při své devatenácté účasti havaroval v první části královské dvoudenní šichty jménem Chrono48. Na 327. kilometru v dunách převrátil svůj vůz na střechu a značně jej poškodil. Bez předního skla zvládl nicméně dojet do bivaku pro přespání a v pondělí také etapu dokončit.

„Jeli jsme asi ve dvacetikilometrové rychlosti, bohužel to byla moje chyba, to přijímám,“ poznamenal Sainz, ale s vyřazením ze soutěže tak úplně nesouhlasí.

Komisaři totiž provedli inspekci jeho vozu a shledali, že ochranný bezpečnostní rám je ve špatném stavu. „Zjistili, že je velmi, velmi mírně poškozený. Bylo to tak nepatrné, že to skoro nebylo vidět. Tým tvrdí, že by to šlo snadno opravit, ale FIA nechtěla riskovat,“ vydechl Sainz.

Carlos Sainz se svým poškozeným fordem během etapy Chrono48 na Rallye Dakar 2025. Ford Carlose Sainze a Lucase Cruze po nehodě v etapě Chrono48.

„Já její rozhodnutí stoprocentně respektuji, ale možná musíme najít nějakou rovnováhu, kompromis. Pokud by se tým za opravu nedokázal zaručit, neposlal by mě zpátky do dun. Možná bychom v tomto závodě, zvlášť s garancí týmu jako je Ford, mohli být v takových situacích krapet flexibilnější.“

Podle stávajících regulí však FIA opravy na bezpečnostním rámu nedovoluje.

Ford tak první plnohodnotné účasti na Dakaru v roli továrního týmu neprožívá dobrý start. Jeho největší hvězda má po závodě, Sainzův týmový kolega Nani Roma měl v pondělí problémy s motorem a v úterý pokračuje se ztrátou. Nejlepším vyslancem v Raptoru je Mattias Ekström, který má na páté příčce třináctiminutové manko na lídra Henka Lategana z Toyoty.