Bývalý šéf týmu odhalil, proč Alonso nikdy nezískal s Ferrari titul

Fernando Alonso šel do týmu Ferrari v pozici hvězdy šampionátu formule 1. Smlouvu podepsal od sezony 2010 a jeho úkol byl jasný – vrátit legendární stáji titul mistra světa. To se mu však nepovedlo, hned třikrát, v letech 2010, 2012 a 2013 skončil v šampionátu na druhém místě. Po neúspěšném roce 2014 odešel do McLarenu, kde to pro něj bylo už jen horší a po loňské sezoně skončil v Grand prix definitivně.



Stáj Ferrari v době Alonsova působení byla pod přímým vlivem prezidenta Ferrari Montezemola, který nyní popsal tři důvody, proč rychlý Španěl nezískal titul. A zásadní roli v tom hrála i jeho povaha.

„Za prvé měl smůlu,“ uvedl italský manažer pro oficiální stránky seriálu formule 1. „Měl smůlu, že přišel do Ferrari v době, kdy měl dominantní auto Red Bull. Byl v podobné pozici jako soupeři Ferrari na začátku minulého desetiletí v době Michaela Schumachera.“

„Za druhé mu v rozhodujících okamžicích chybělo štěstí. Jako v roce 2012 v Brazílii, když Sebastian Vettel dostal trest za předjíždění pod žlutými vlajkami, ale nakonec byl vrácen na čtvrté místo v pořadí. Nebo v roce 2010, kdy mu k titulu stačilo dokončit na čtvrtém místě, ale přišel o šanci kvůli velké chybě týmu.“

A za třetí? Za třetí přišlo to nejdůležitější. Fernando Alonso byl vždy známý jako jezdec s komplikovanou povahou, jako jezdec, s nímž není vždy snadná spolupráce. A podle Montezemola to mělo jeden zásadní efekt – nedokázal udržovat týmový duch, nedokázal táhnout tým stejně jako jeho předchůdci.

„Za třetí je to jeho povaha. To je největší rozdíl mezi ním a Michaelem (Schumacherem) nebo Nikim (Laudou). On byl vždy Alonso, ne Alonso a Ferrari. Když vyhrával, byl šťastný. Ale když ne, byl to problém týmu a on se trápil. Jinými slovy, nikdy neměl tak blízko k Ferrari jako Michael nebo Niki. Obzvlášť ve složitých situacích. Mít dobré vztahy s týmem v době, když se daří, je snadné,“ dodal Luca di Montezemolo.

Už fakt, že všechny své jezdce nazývá jejich křestním jménem, zatímco Alonsa příjmením, svědčí o tom, že ani on k němu neměl blízko. A asi není sám, bývalý šéf jiné stáje formule 1 Ron Dennis by mohl o vztazích s Alonsem napsat knihu. Byla by to asi tragikomedie a ani náhodou hezké čtení.