Buggyra už to ví oficiálně: Dakar zůstane Dakarem i po přesunu do Maroka

„Měli jsme obavu, že by se tak závod nemusel jmenovat,“ přiznal Jan Kalivoda, šéf komunikace Buggyry. Závod opouští Saúdskou Arábii z bezpečnostních důvodů. Na Blízkém východě však teď Buggyra závodí a v regionu, kde eskaluje válečný konflikt, má i dvě pobočky. „Zatím je všechno v pořádku.“
Odkdy jste měli zprávy, že by se mohl Dakar přesunout?
Asi nejdůležitější informaci jsme nasáli v Maroku při Rallye du Maroc. Z pořadatele, který je stejný jako na Dakaru, už začaly padat nějaké informace. Nejdřív dělali, že všechno bude, ale že už chystají i plán B. Anebo že by teoreticky mohlo dojít na nejhorší, že by mohl být Dakar zrušený. Teprve v pondělí jsme dostali oficiální informaci od pořadatele o variantě B.
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Co vy na to?
Nakonec to dopadlo docela dobře. Ještě v Maroku nám nastiňovali, že by se přesunutá rallye nesměla jmenovat Dakar. Saúdové v tom mají nějaké ekonomické závazky a práva na značku Dakar. Měli jsme obavu z toho, jestli by byla stejná účast, tedy i stejná kvalita, protože původně to mělo být mnohem kratší. A taky, jak by rallye vnímala veřejnost, kdyby se to nejmenovalo Dakar.
Oddechli jste si?
Ano. Naštěstí to bude Dakar 2027, jen se závodí někde jinde. Stejně většina veřejnosti ani neví, že se v Africe už ani nejezdilo. Změna lokace není zásadní jako to, aby to dodrželo parametry Dakaru, jak ho všichni znají. Včetně názvu. Sami to ještě nezveřejnili, ale nám už poslali informace, odkdy dokdy, jak, že to ponese název Dakar a že se pojede z Evropy do Afriky.
Jaké problémy vám to způsobuje?
Má to i pozitiva. Nemusíme lodí do Saúdské Arábie. Ušetřili jsme čas, není potřeba vyrážet koncem listopadu. Máme dost času na přesun. Na druhou stranu se termín trochu posunul, konec má být 21. nebo 22. ledna a my měli v plánu – a pořád máme – jet Africa Eco Race. A ten začíná o dva dny později, tedy už 24. ledna. To je trošku nepříjemnost, že nám dva velké závody na sebe navazují. Jednáme s pořadatelem Eco Race, abychom se mohli účastnit, abychom splnili všechny podmínky. Martin Koloc jako šéf našeho týmu je stále přesvědčený, že to dá, i když pauza není týdenní, ale jen denní.
Bude mít i trať jiný charakter, takže musíte jinak nastavit auto?
Ne. Zaprvé už nemáme Tatru, ale Mercedes, za druhé si nemyslím, že by trať byla zásadně jiná. Jde spíš o délku než náročnost. Náročné jsou všechny rallye. Maroko je hodně blízko tomu, co se jezdí v Saúdské Arábii. Když nepočítám poušť Empty Quarter, ale tam se poslední ročník ani nejel. Je to extrémně složitá část, kde jsou gigantické duny a nic víc. Orientace je divoká, bylo to fakt hodně těžké. To je dole na jemenské straně, letos to také v programu nebylo, možná už z bezpečnostních důvodů. Zbytek Dakaru v Saúdské Arábii a Maroku bude dost podobný.
Budou nějaké pasáže stejné jako při Rallye du Maroc?
Určitě to někde namotají, mají s tím zkušenosti. Jde o stejného pořadatele, dost podobní lidé se starají o Rallye du Maroc i Dakar, budou z toho čerpat. Ale Maroko je obrovské, prostoru je tam dost. Nebojím se, že by náročnost nebyla dodržena.
Zvažovali jste v některé chvíli, zda se vůbec účastnit?
Spíš jsme sledovali zprávy, co se tam všechno děje a neděje. O to víc jsme tlačili na pořadatele, aby dokázali říct, jestli jsou schopní dodržet bezpečnost, nebo ne. Řekněme si upřímně, kdo jiný by to dokázal než Saúdská Arábie s jejími možnostmi? Jsou jedni z mála, kdo jsou schopní některé věci zabezpečit. Když už i oni mají problém, tak očividně tu situaci pod kontrolou nemají. Spoléhali jsme, že sám pořadatel uzná a řekne: je to nebezpečné, končíme, nebo my dokážeme bezpečnost zajistit a závodíme. Čekali jsme jen, až nám dá vědět.
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Vy máte v Arábii i několik poboček, jsou ohroženy?
Shodou okolností jsme měli dvě závodní auta v přístavu v Džiddě, přesouvají se na závod do Kataru. S vozem Revo jedou Aliyyah Kolocová a Adam Lacko. Sledujeme situaci, ale nemyslím, že bychom měli strach. My se v regionu docela pohybujeme. Katar není tak nízko. Zatím je všechno v pořádku.
A padají bomby kolem vašich základen na Arabském poloostrově?
Máme dvě kvůli závodům na Blízkém východě. V Emirátech je klid, po prvotních útocích bezpečnost zajistili. V médiích to vypadá jinak, v reálu taky. A hlavně není postižené celé město. Dokud se to nedotkne konkrétně vás, necítíte to tolik. I v Saúdské Arábii jsme v pohodě, ale když jsem viděl záběry z letiště v Rijádu, to nebylo příjemné nikomu. Zvlášť když to je ten uzel, přes který se tam všichni dostávají.
Šoltys: Jsem rád, že se Dakar vůbec jede
Už ne s Tatrou, ale s Mercedesem, už ne v Saúdské Arábii, ale v Maroku. Roudnická stáj Buggyra vyrazí na Dakar s novým autem a nové bude i místo konání slavné rallye.
„Jsem rád, že se vůbec Dakar pojede, taky by se nemusel konat vůbec a byla by to pro nás škoda. Je dobře, že pořadatel našel novou destinaci, zase budeme mít nové zážitky,“ těší se pilot Buggyry Martin Šoltys. Na nejtěžší závod světa vyrazí už poosmé. „Komplikací je, že jsme měli připraveno, že pojedeme Dakar v Saúdské Arábii i Eco Race v Africe, ale tím, že pořadatel přesunul o týden Dakar, tak nám to koliduje. Musíme se na to logisticky podívat, jestli budeme schopní se na Eco Race přesunout v jeden den. Kdyby ne, mrzelo by mě to,“ říká Šoltys, jehož maximem na Dakaru bylo šesté místo v roce 2023. Loni dojel jedenadvacátý.
Od tohoto ročníku Dakaru bude Buggyra místo Tatry využívat vůz Mercedes Zetros. „Stavíme dva vozy. Mercedes je světový lídr a na spolupráci se moc těším,“ září Šoltys, nově i technický ředitel truckové sekce v Buggyře.
Zkušeného Šoltyse na Dakaru 2027 doplní mladík Téo Calvet, čtyřnásobný mistr Francie v závodech tahačů, jezdec Buggyra France Academy a ambasador značky Daimler Truck France. Už loni sbíral na Dakaru zkušenosti. Projektu se účastní i Aliyyah Kolocová jako oficiální testovací a náhradní pilotka.