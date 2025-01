Prasklá hřídel, konec 200 km před cílem. I tak se Šoltys vrací z Dakaru spokojený

„Cítil jsem hroznou bezmoc. Celý rok se na to připravujete, hromada lidí na tom maká, jste blízko čtvrtého místa, což by byl super výsledek. A pak to takhle skončí,“ smutnil Šoltys, který se musel vrátit na start a do cílové destinace Šubajtá ve Spojených arabských emirátech pak dojel jen mimo pořadí.

Přesto, když má Dakar zhodnotit jedním slovem, vypálí: „Spokojenost! “ Až do předposlední etapy vše běželo podle plánu, Šoltysův závodní speciál Tatra Buggyra EVO3 fungoval bezchybně. „Auto jelo perfektně, všichni jsme z toho měli radost, dařilo se nám. V závěru nás opustilo štěstí, ale třeba ho budeme mít zase za rok,“ nepropadá skepsi 51letý pilot.

Na Dakaru se představil po roční odmlce. „Byl dlouhý, těžký i hodně rychlý. Za ten rok to především v té rychlosti zase hodně poskočilo,“ vypozoroval.

Oporu měl jak v týmu mechaniků, tak ve druhém pilotovi Buggyry Karlovi Posledním, který dojel jedenáctý. „Je to super parťák, pomohl nám nejen morálně. Jednou nám dával kolo, podruhé pomohl s kompresorem, který nám odešel. Zůstali jsme stát, Kája nás dojel a dál nám svůj náhradní kompresor, který si vezl. Je super pocit, když víte, že za vámi je auto, které zastaví a pomůže s jakýmkoliv problémem,“ ocenil parťáka.

I za výkon Šoltys stájového kolegu chválil. „Když měl problém, tak až na konci rychlostní zkoušky. Dotáhl to do cíle, kde se to vyřešilo. Měl to nováčkovské štěstíčko, ale zároveň je super pilot. Na to, že jel Dakar poprvé, tak ho zvládl celý bez vážnější hrubky.“

Výraznější výsledek Buggyře letos na Dakaru chyběl, jako tým ale fungovala skvěle.

„Hlavně proto, že tu pracují lidé, kteří to chtějí dělat. Nemyslím si, že tady je někdo pro peníze. Spojuje nás láska k autům i k Dakaru jako takovému. Ta jeho složitost a těžkost sem lidi táhne,“ zamýšlí se jezdec, jehož nejlepším umístěním na Dakaru bylo předloňské šesté místo.

Buggyra Technology Center, odjezd stáje Buggyra na Dakar2024. Martin Šoltys, pilot vozu TATRA Buggyra EVO3.

I jeho do Saúdské Arábie táhne především obtížnost věhlasného závodu. „Ať je to logistika, problémy na trati, to je to, co se vám vždy zaryje do paměti. Vzpomenete si, jak jste někde zapadli a museli to řešit. Překonávat tyhle strasti, to je nejvíc. Na Dakaru to bolí, ale už za pár měsíců se tomu zasmějete.“

Šoltys věří, že na něm nestartoval naposledy. „Doufám, že budeme pokračovat v tom, co jsme začali. Snad naše EVO ještě vylepšíme a třeba pak přijde i nějaký větší úspěch,“ přeje si.