„Dát si dva Dakary za sebou, to je pořádná výzva. A já jsem si ji vlastně trochu přivolal sám. Letos po Dakaru jsem říkal, že byl tak super, že bych si ho klidně dal ještě jednou,“ pousmál se Šoltys, kterému budou na začátku roku 2027 v kabině sekundovat Tomáš Šikola a Vlastimil Miksch.
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Nová éra Buggyry. Místo Tatry si pro Dakar a další rallye vybrala kamion Mercedes
Původní plán počítal se dvěma závodními kamiony. S novým vozem Mercedes-Benz na bázi Zetros chtěla Buggyra oslnit na lednové Rallye Dakar v Saúdské Arábii, zatímco stroj Buggyra Invictus měl zamířit na Africa Eco Race, který je na programu na přelomu ledna a února. Jenže válečný konflikt na Blízkém východě vyhnal Dakar po letech zpět na africký kontinent a tým začal zvažovat, zda je možné absolvovat oba závody se stejným vozem a stejnou posádkou.
A řekl si, že ano.
„Výzvy jsou odjakživa součástí naší DNA. Právě v takových projektech chceme prověřovat naše odhodlání, vytrvalost a lidskou vůli. Jsem velmi hrdý na všechny, kteří jsou součástí naší společné cesty,“ uvedl šéf týmu Martin Koloc.
Dvě rallye, jedna mise. Jejím obsahem je celkem 13 079 kilometrů, z nich 8 113 závodních, 28 dní a 23 etap. Intenzivní období závodění, přesunů, servisu a příprav. Bez času na pořádný odpočinek, bez střídání posádek.
„Původně jsme měli jet se dvěma auty. Když se ale Dakar přesunul do Afriky, chvíli jsme vůbec zvažovali, jestli se to dá zvládnout. Mezi cílem Dakaru a startem Africa Eco Race máme jediný den na to, abychom se stejným autem přejeli zhruba 500 kilometrů,“ prozradil Koloc.
Ikonickou offroadovku Dakar hostí Maroko, kde startuje i Africa Eco Race s cílem v senegalském hlavním městě Dakar. „Nakonec jsme si řekli, že výzvy máme rádi a že do toho jdeme.“
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Buggyra už to ví oficiálně: Dakar zůstane Dakarem i po přesunu do Maroka
Závodní posádka, mechanici i celý tým budou muset zvládnout logisticky mimořádně náročnou kombinaci dvou rallye, mezi nimiž bude prostor na minimum odpočinku a maximum práce.
„Bez týmu by to nešlo. Mám skvělou posádku a skvělé mechaniky. Když jsme s tím nápadem přišli, myslel jsem si, že se kluci rozdělí a část pojede na Dakar a část na Africa Eco Race. Všichni ale řekli, že do toho půjdou se mnou a strávíme tam společně celý měsíc,“ překvapilo i potěšilo Šoltyse. „Oba závody tak pojedeme jako jeden tým.“
Zbrusu nový speciál Mercedes-Benz, ke kterému Buggyra přešla od Tatry, představí tým zkraje prosince v Praze.