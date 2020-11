Buggyra nasadí na Dakaru Engeho i trojnásobného vítěze Casaleho

„Abychom se mohli dobře umístit, musíme Dakar dojet. To je mé přání a pak taky, abychom se zase posunuli o kousek výš,“ uvedl šéfkonstruktér David Vršecký na úterní tiskové konferenci. „Udělali jsme mraky změn jak na kamionech Tatra, tak na buginách Can-Am. Celý rok jsme si odškrtávali, co jsme vylepšili.“

I majitel stáje Martin Koloc vyhlíží Dakar s velkým očekáváním. „Dělali jsme na tatrách zásadní změny, technický a technologický posun je patrný. Můžeme očekávat vzestup naší výkonnosti,“ vyhlásil.

Do Tatry Pheonix s manuální převodovkou usedne vedle Casaleho další dakarský vítěz Álvaro León, který prvenství slavil v kategorii side-by-side (SxS) v roce 2019. „Ve čtyřkolkách jsem už dosáhl všeho, takže když jsem dostal nabídku od Buggyry, nebylo co řešit,“ uvedl Casale, který už Dakar v kamionu zažil po boku svého otce. „Jezdit s tím obrem je velký rozdíl, stejně jako to, že mám poprvé navigátora. Prvním cílem je Dakar dokončit, druhým dostat se do Top 10.“

Martin Šoltys, další pilot kamionu, je v Buggyře osvědčeným jménem. Tatru Phoenix už krotil čtyřikrát, loni skončil jedenáctý. Teď ho čeká premiéra s automatickou převodovkou. „Už to byla nutnost. Za poslední léta Dakar hrozně zrychlil a my byli jedni z mála, kdo ji neměl. Jsem za to hrozně rád a těším se na to,“ svěřil se Šoltys. Vršecký doplnil: „Díky automatu jsme si mohli dovolit větší výkon.“

V ročníku 2020 poprvé Buggyra nasadila buginu, kterou během roku zásadně vyladila. „Postavili jsme dvě naprosto nová auta, budou krásná. Jsou pojmenovaná Can-Am DV21, což je monogram Davida Vršeckého. Skláním se před ním, odvedl fantastickou konstruktérkou práci,“ smekl Koloc.

Stejně jako loni bude buginu řídit pětinásobný dakarský šampion ve čtyřkolkách Josef Macháček. „Auto se výrazně změnilo vzhledem k váze, jízdním vlastnostem, pérování, stabilitě,“ řekl legendární jezdec.

Tomáš Enge a Markéta Skácelová se čtyřkolkou před odjezdem na Rallye Dakar 2021.

Druhý vůz pro kategorii SxS bude pilotovat Tomáš Enge, který od letoška v Buggyře pracuje. Stane se 23. jezdcem formule 1, který Dakar okusí. „Mám za sebou skvělý a silný tým, výborné kolegy i spolujezdkyni. Pro oba to bude premiéra, na kterou se těšíme. Naší metou je vidět cíl,“ prohlásil Enge, jemuž bude pomáhat Markéta Skácelová; ta má navigátorské zkušenosti z rallye. „Naše spolupráce začala před dvěma měsíci. Je mi jedno, jestli vedle mě sedí muž, nebo žena. Důležité je, aby navigace byla perfektní. Závodím se sestrou v klasických rallye, takže ženský hlas pro mě není novinka.“

Přípravu české stáje komplikovala pandemie koronaviru. „Museli jsme naše plány modifikovat. Ohromným problémem byla logistika, výrobní závod máme v Dubaji, něco v Číně, v Anglii, v Austrálii. Dodávky náhradních dílů se zpožďovaly. Konečný testovací program jsme museli zkrátit, ale nemyslím, že na úkor spolehlivosti,“ cítí Koloc.

O víkendu se stáj sbalí a zkraje prosince se nalodí na cestu do Saúdské Arábie. „A my pak budeme buď v izolaci, nebo ve fabrice, abychom se neinfikovali a o Dakar nepřišli. Máme všichni rozdloubané nosy po asi 54. testu na koronavrius, ale to je spíš úsměvné.“

Dakar se pojede od 3. do 15. ledna 2021, trať odhalí pořadatelé ve středu.