„Oproti předešlému modelu jsme především odlehčovali a chceme se co nejvíce přiblížit (minimálnímu) váhovému limitu, který má s podvozkem Tatra handicap. Tatra má výhody jinde, ale ve váze pokulháváme,“ řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda novinářům.
Přestože tým dokončil úpravy speciálu Invictus až těsně před prezentací, Šoltys věří, že v samotné rallye s technikou problém mít nebude. „Auto jsme vlastně dodělali dnes v noci, ale dojmy jsou super. Za mě vypadá hezky a myslím si, že když něco hezky vypadá, tak to i hezky funguje. A věřím, že to tak i bude,“ přál si Šoltys, jehož čeká osmý dakarský start.
V minulém ročníku jej zastavily technické problémy. „Nový model je technicky stejný jako předešlé auto, takže máme vše vyzkoušené. Zásadní změny, něco, co by nemělo fungovat, tam není. Bude to fungovat,“ řekl Šoltys přesvědčivě.
Posledního čeká druhý Dakar a před rokem odjížděl na start s tím, že nechce být poslední. A to se mu podařilo, skončil jedenáctý. „Pojedeme s pohodlnějším autem, které je ale rychlejší a bude tak tak určitě více bolet,“ řekl Poslední, který k rallye přistupoval s velkým respektem. „Na premiéru mám skvělé vzpomínky a i proto se teď rád vrátím,“ dodal.
Nový ročník Rallye Dakar odstartuje 3. ledna v Janbú u Rudého moře, kde také 17. ledna skončí. Již posedmé se legendární soutěž uskuteční v Saúdské Arábii. „Detailní trasa bude teprve oznámená. Opět se pojede v Saúdské Arábii, takže žádné velké překvapení nás asi nečeká. Nepojedou se velké duny v (poušti) Empty Quarter, jestli to je dobře nebo ne, nevím,“ řekl Kalivoda.
Buggyra na Dakar nasadí i dva osobní automobily, jejichž posádky představí až v závěru listopadu. Do jednoho speciálu usedne Aliyyah Kolocová, dcera šéfa týmu Martina Koloce.