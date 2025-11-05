Tým Buggyra představil nový kamion pro Dakar, Šoltys by měl vydělat na nižší váze

Autor: ,
  19:21
Dva speciály Tatra nasadí v kategorii kamionů na blížící se Rallye Dakar tým Buggyra Racing, jehož barvy budou stejně jako v minulém ročníku legendární soutěže hájit Martin Šoltys a Karel Poslední. Zkušenější z dvojice Šoltys usedne do nového modelu Invictus, Poslední pojede s „loňským“ Evo3. Tým oba speciály představil na podvečerní prezentaci v Hořovicích.
Fotogalerie2

Buggyra Racing představil nový závodní speciál pro Rallye Dakar 2026. | foto: ČTK

„Oproti předešlému modelu jsme především odlehčovali a chceme se co nejvíce přiblížit (minimálnímu) váhovému limitu, který má s podvozkem Tatra handicap. Tatra má výhody jinde, ale ve váze pokulháváme,“ řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda novinářům.

Přestože tým dokončil úpravy speciálu Invictus až těsně před prezentací, Šoltys věří, že v samotné rallye s technikou problém mít nebude. „Auto jsme vlastně dodělali dnes v noci, ale dojmy jsou super. Za mě vypadá hezky a myslím si, že když něco hezky vypadá, tak to i hezky funguje. A věřím, že to tak i bude,“ přál si Šoltys, jehož čeká osmý dakarský start.

Macík pokračuje v přípravě na Dakar. Jeho kamion otestoval i legendární Loeb

V minulém ročníku jej zastavily technické problémy. „Nový model je technicky stejný jako předešlé auto, takže máme vše vyzkoušené. Zásadní změny, něco, co by nemělo fungovat, tam není. Bude to fungovat,“ řekl Šoltys přesvědčivě.

Posledního čeká druhý Dakar a před rokem odjížděl na start s tím, že nechce být poslední. A to se mu podařilo, skončil jedenáctý. „Pojedeme s pohodlnějším autem, které je ale rychlejší a bude tak tak určitě více bolet,“ řekl Poslední, který k rallye přistupoval s velkým respektem. „Na premiéru mám skvělé vzpomínky a i proto se teď rád vrátím,“ dodal.

Buggyra Racing představil nový závodní speciál pro Rallye Dakar 2026.

Nový ročník Rallye Dakar odstartuje 3. ledna v Janbú u Rudého moře, kde také 17. ledna skončí. Již posedmé se legendární soutěž uskuteční v Saúdské Arábii. „Detailní trasa bude teprve oznámená. Opět se pojede v Saúdské Arábii, takže žádné velké překvapení nás asi nečeká. Nepojedou se velké duny v (poušti) Empty Quarter, jestli to je dobře nebo ne, nevím,“ řekl Kalivoda.

Buggyra na Dakar nasadí i dva osobní automobily, jejichž posádky představí až v závěru listopadu. Do jednoho speciálu usedne Aliyyah Kolocová, dcera šéfa týmu Martina Koloce.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tábor vs. Poruba 2011Hokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Tábor vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 4.40
  • 1.31
  • 11.00
Třebíč vs. KolínHokej - 19. kolo - 5. 11. 2025:Třebíč vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • -
  • -
  • -
Pafos vs. VillarrealFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Pafos vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.95
  • 2.90
  • 5.00
Karabach vs. ChelseaFotbal - 4. kolo - 5. 11. 2025:Karabach vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 11.00
  • 2.40
  • 1.85
Bohemians 1905 vs. Mladá BoleslavFotbal - Osmifinále - 5. 11. 2025:Bohemians 1905 vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.30
  • 2.40
  • 4.20
Girona vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 5. kolo - skupina A - 5. 11. 2025:Girona vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
Živě38:40
  • 1.75
  • 12.00
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Za ty peníze to stálo. Kajakář zveřejnil svůj sex v letadle, svaz ho za video ztrestal

Britský vodní slalomář Kurts Adams Rozentals dostal od národního svazu dvouletý zákaz činnosti za zveřejnění explicitních záběrů ze svého soukromí na sociálních sítích. Předloňský vicemistr světa do...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

5. listopadu 2025

Basket ONLINE: Vrátí se USK na vítěznou vlnu? Po čtvrtině s Gironou drží krok

Sledujeme online

Basketbalistky ZVVZ USK Praha bojují o důležité třetí vítězství v Eurolize. Na palubovce dosud neporažené Girony chtějí obhájkyně titulu napravit porážku 60:75 z prvního vzájemného utkání, ale i...

5. listopadu 2025  19:15,  aktualizováno  19:49

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

5. listopadu 2025  19:42,  aktualizováno  19:47

ONLINE: Chelsea s outsiderem srovnala, pak v akci Barcelona, City i Leverkusen

Sledujeme online

Výhra by jim výrazně usnadnila zbytek základní fáze. Fotbalisté anglické Chelsea hrají proti ázerbájdžánskému Karabachu, současně španělský Villarreal bojuje s kyperským Pafosem. Obě úvodní utkání...

5. listopadu 2025  18:40,  aktualizováno  19:26

ONLINE: Bohemians - Boleslav 0:0, Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále

Sledujeme online

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. O další místa mezi osmičkou nejlepších hrají i Bohemians s Mladou...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  19:22

Tým Buggyra představil nový kamion pro Dakar, Šoltys by měl vydělat na nižší váze

Dva speciály Tatra nasadí v kategorii kamionů na blížící se Rallye Dakar tým Buggyra Racing, jehož barvy budou stejně jako v minulém ročníku legendární soutěže hájit Martin Šoltys a Karel Poslední....

5. listopadu 2025  19:21

Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence...

5. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  18:25

Rybakinová je na Turnaji mistryň nadále stoprocentní. Kopřiva prohrál v Aténách

Již jistá semifinalistka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála na tenisovém Turnaji mistryň i třetí zápas. Ruskou náhradnici Jekatěrinu Alexandrovovou, která nastoupila místo nemocné Američanky...

5. listopadu 2025  17:18,  aktualizováno  18:23

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

Je to celkem paradox. Léta do něj kritici šili, že nemůže vyhrávat na body za umělecký dojem. Že umírá na krásu a potřebuje řád i strukturu. A teď, když fotbalový Arsenal kosí soupeře standardkami,...

5. listopadu 2025  18:18

Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Po šokující výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým sokem. Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete jejich souboj sledovat živě?

5. listopadu 2025  17:29

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Máme problém, ta bolest mě zabíjí. Pogačar byl na Tour kousek od odstoupení

Také si vybavujete to letní zmatení? Tadej Pogačar byl na cestě za svým čtvrtým titulem na Tour de France, už měl čtyři vyhrané etapy, vše mu vycházelo. A přitom se tvářil nanejvýš znuděně a mluvil o...

5. listopadu 2025  17:02

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

5. listopadu 2025  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.