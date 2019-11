Buggyra přestavila tým: na Dakar vyšle pardály, na okruhy i teenagery

„Rok 2019 pro nás znamenal rok čištění od lidí, kteří vyhořeli a už nechtěli. Teď se v novém módu začneme posouvat dopředu,“ oznámil šéf týmu Martin Koloc během akce nazvané The Most Buggyra Speed Festival.

V evropském šampionátu tahačů doplní jedničku Adama Lacka, šampiona z roku 2017 a letos bronzového, dva teenageři. Kolocova dcera Aliyyah, které je momentálně patnáct, a osmnáctiletý francouzský talent Teo Calvet. „Adam Lacko bude mít dva úkoly. Zajíždět dobré výsledky a sbírat body, ale také vytvářet referenční kola a data pro naše mladé jezdce,“ osvětlil Koloc. „Budeme mít dva nejmladší piloty v historii evropského šampionátu tahačů.“

Zatímco Calvet vstoupí do seriálu od jeho začátku, Aliyyah Kolocová se připojí až v průběhu na německém Nürburgringu. „Svoje první závody pojede už v dubnu v rámci španělského šampionátu, který ji dal výjimku. Po šestnáctých narozeninách už může startovat i v evropském seriálu,“ uvedl Koloc.



Yasmeen Kolocová, dvojče Aliyyah, bude závodit v cestovních vozech ve španělském okruhovém mistrovství. „A v tahačích bude testovací, tréninkový a exhibiční jezdec.

Máme tři mladé pušky, které nás budou posouvat do nového desetiletí,“ pyšní se Koloc.

Zato sestava pro Rallye Dakar 2020 je zkušená, Buggyra poprvé ve svých dějinách obsadí dvě kategorie. Kamion tatra prožene v saudskoarabském písku 46letý Martin Šoltys, pro menší buginy side-by-side neboli SxS angažovala roudnická stáj legendárního, 62letého Josefa Macháčka, který Dakar vyhrál už pětkrát na čtyřkolce. „Macháček pojede na stroji Can-am a cílem není atakovat úplně přední příčky, ale měli bychom dojet, abychom získali data pro vyhodnocení a budoucnost. Pokud Pepa bude mít v úmyslu závodit i na umístění, rozmlouvat mu to nebudeme,“ vyhlásil Koloc.

Macháček, který oživil už ukončenou kariéru, se na novou výzvu těší: „Pojedu se špičkovým týmem i špičkovou technikou. Saudská Arábie bude podobná Africe, kde jsem začínal svoji dráhu.“

Šoltysova sestava zůstane beze změn. „Vycházíme z osvědčeného. Posádka funguje a líbí se mi, v jaké pracuje atmosféře. Budeme se soustředit na spolehlivost, aby dojížděli a nasadili dobré tempo,“ plánuje Koloc.

Porazit neporazitelné kamazy? V Buggyře nenosí růžové brýle. „Kamazy nejdou porazit. Je to profesionální a vlastně režimem i vojenský tým s obratem 100 milionů eur,“ přiblížil Šoltys a Koloc přidal: „Mají ve hře pět posádek, za rok v součtu najezdí 150 tisíc závodních kilometrů, to jsou data a zkušenosti, které my nasbíráme za deset let. Přestože děláme, co můžeme, tohle nejsme schopní replikovat. Nevím jak. Přitom nejsme tak úplně malí, jsme v 17 zemích a pracuje pro nás 900 lidí.“

Buggyra se podílí i na okruhovém závodění cestovních vozů, fúzí vznikl tým Mičánek Motorsport powered by Buggyra.