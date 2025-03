Buggyra se ukáže i doma. V seriálu GT si vychová jezdce pro Le Mans

Most, 18.3. 2025, testování Buggyra na mosteckém autodromu. Mercedes AMG GT4, s nímž pojedou Adam Lacko a Aliyyah Kolocová. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Abychom se mohli na Le Mans dostat, potřebujeme k tomu jezdce, s kterými to odkroužíme. Mladé chceme naučit závodit, musí se v tom chumlu rozkoukat,“ objasnil Lacko strategii Buggyry.

Tým zrozený v Roudnici nad Labem nasadí do přejmenovaného seriálu, který se do loňska jezdil pod názvem ESET Cup, dvě žihadla Mercedes AMG GT4. Lacka s Kolocovou doplní Filip Nedoma a Miroslav Mikeš, kteří dosud řídili jen motokáry, popřípadě formule.

„Nemají zkušenosti, aby skočili rovnou do vytrvalostních závodů a začali se motat mezi hodně rychlými hypercary,“ poukázal bývalý evropský šampion v tahačích na výkonné sportovní prototypy. „Není to snadné. Musíme jít step by step.“

Buggyra opustila 24H Series i kvůli technickým pravidlům, necítila se komfortně kvůli BOP čili Balance of performance. „Díky němu se sjednocuje výkonnost vozidel, řeší se to dovažováním nebo omezovači. Organizátor má možnost ovlivnit, aby auta byla na stejné úrovni,“ vysvětloval ředitel týmové komunikace Jan Kalivoda při testech v Mostě.

„V závodech bylo vidět, že auta, která měla jezdit stejně, nás předjížděla. A v zatáčkách, kde rozhoduje šikovnost pilota, jsme je zase předháněli my. Nešlo o férové závodění, tlačili jsme na spravedlivější nastavení, ale byl to boj s větrnými mlýny.“

Zatímco loni v jezdecké sestavě figuroval i David Vršecký, dvojnásobný mistr Evropy v závodech tahačů, letos už v ní není.

„Loni dostal propustku z důchodu,“ rozesmál se Kalivoda. „David se hodně věnuje přechodu na turbo i v rallye. Loni si odjel pár kol ve vytrvalostních závodech a bavilo ho to. Primárně má na starosti vývoj aut a podle mě je rád, že se tomu může věnovat pořádně. Několikrát zmiňoval, že přehodit se z inženýrského do závodního režimu je složitější. Letos má klid.“

GT Cup Series má osm podniků, první v polovině května na rakouském Red Bull Ringu. Buggyra se do Mostu, kde bavila fanoušky v tahačích, vrátí 25. až 27. července. Automotodrom Brno bude hostit vozy GT od 5. do 7. září. Účastníky během každého závodního víkendu čekají dva sprinterské závody na půl hodiny a jeden dvojnásobně dlouhý vytrvalostní.

„Jde o kvalitní podnik, zajímavě mediálně pokrytý. A vybrali jsme ho i kvůli akademikům. Navíc Aliyyah zvládne jak okruhový seriál, tak svůj program v rallye, bude jezdit obojí,“ prozradil Kalivoda.

Lacko se těší na české publikum: „Máme štěstí, že se opět ukážeme na mosteckém autodromu, i když ne v tahačích, ale v gétéčku. Doufám, že přijdou lidi.“

Do závodů Buggyra nasadí i tahače, přestože evropského seriálu se již neúčastní. Pojede ale francouzský šampionát, v němž Teo Calvet loni potřetí slavil titul. „Je možné, že by se francouzský šampionát rozšířil do dalších zemí. Základnu mají velikou, kamionů je spousta, závodění atraktivní. Na rozdíl od Evropy, kde je aut málo a atraktivnost dost kostrbatá,“ srovnává Kalivoda.

Buggyra bude i letos objíždět také světové rallye. „Účastníme se vybraných závodů světového šampionátu, vrátili jsme se z Abú Dhabí challenge, kde měla Aliyyah blbou nehodu. Chystáme se na velký závod Taklimakan v Číně,“ představil Kalivoda plány Buggyry.

Staví se i nová tatra. „Od července se budeme účastnit dalších závodů s tatrami, všechno to bude příprava na další Dakar,“ sdělil Kalivoda. Do nejtěžšího závodu světa Buggyra vyšle dvě tatry. „Phoenix je pořád spolehlivé auto, ale nejlepší léta už za má sebou, proto by měla být nasazena dvě eva.“

Za volant usednou stejní jezdci jako letos, na Dakar vyrazí Martin Šoltys a Karel Poslední.

A ambice vylepšit celkové 35. místo bude mít Kolocová, která závod dokončila jako jediná žena v elitní kategorii Ultimate. „Dakar jsem si užila. Provázely nás problémy, proto jsem ráda, že jsme dojeli do cíle,“ řekla dcera týmového šéfa.