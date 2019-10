Vystrčíme parohy. Lacko chce v příští sezoně sesadit Hahna z trůnu

Stáj dvojnásobného šampiona Martina Koloce letos nasadila do boje zbrusu nový stroj s označením VK50; iniciály vzdávají hold designérovi a konstruktérovi Václavu Královi, padesátka odkazuje na půlstoletí od vzniku značky Baghira, později změněné na Buggyra.



„Na začátku sezony jsme spekulovali, jestli nové auto vůbec vytáhneme na závody, nebo budeme testovat. Nakonec jsme to riskli. Škoda, že nedopadlo 2. místo, to už je teď ale historie. Jsou z toho stupně vítězů a jsme mezi top 3, což je pro mě důležité,“ nezoufal Lacko.

Za stříbrným Španělem Albacetem zaostal o 7 bodů, za multišampionem Němcem Hahnem o 109; ten oslavil již svůj šestý titul. „Konkurence jde nahoru, za což jsem rád. Jochen Hahn postavil a prodal hodně nových aut. Navíc mladší jezdci dozráli a jsou schopni občas vystrčit růžky. My se nesmíme nechat a musíme mít větší růžky, nebo spíše parohy, a umět to tlačit před sebou. Abychom byli lepší a lepší,“ pousmál se Lacko.

Rodák z Čeladné má zálusk na titul, který získal už v roce 2017. „Musíme přes zimu zamakat a příští rok to Hahnovi překazit,“ burcuje Lacko, ale ví, že Němec je s technikou o krok před konkurenty. „Má na autě nějakou vychytávku, co ostatní ne. Podobně jako to měl kdysi Vettel a Red Bull ve formuli 1 s aerodynamikou. I on sám říká, že tam má něco, co mu funguje, a proto je rychlý. Je ale vidět, že se k němu dostáváme blíže a blíže. Léčili jsme dětské nemoci, ale ve vékáčku vidím potenciál.“

Vizi, kde zrychlit, v areálu bývalých roudnických strojíren mají. „Víme, co změníme. Vypadá to, že postavíme další auto, a na něm bychom chtěli udělat zásadní změny už od výroby,“ prozradil 35letý pilot po derniéře ve španělské Jaramě.

Výhodou budou data z letoška. „Teď jsme byli na každém okruhu s novým vozem poprvé a s loňskými daty jsme nemohli nic dělat, byla nám k ničemu. Vždy jsme dělali nastavení od nuly. Proto jsem se sezonou spokojený. Každý závod se nám něco podařilo a polepšili jsme se,“ bere to pozitivně Lacko. Kde mu uteklo stříbro? „Zásadní bylo Maďarsko, kde jsme posbírali jen devět bodů. A v Zolderu nám praskly brzdy, Albacete vyhrál a já nedojel.“