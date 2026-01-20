Koloc po dakarské premiéře: Moje účast dceru asi rušila. Privátní tým nemá šanci

Petr Bílek
  9:14
Jednu brzdu ovládal nohou, druhou měl v hlavě. Automobilový závodník Martin Koloc poprvé zdolával dakarské nástrahy, jenže souběžný a historický start s dcerou Aliyyah jej odváděl od koncentrace. „Na trati jsem myslel na sebe i na ni, což asi není úplně dobré. Myslím, že také pro ni to bylo rušivé,“ přiznal šéf stáje Buggyra ZM Racing.
Martin Koloc, šéf a jezdec stáje Buggyra ZM Racing, na Dakaru 2026.

Martin Koloc, šéf a jezdec stáje Buggyra ZM Racing, na Dakaru 2026. | foto: Buggyra ZM Racing

Karel Poslední z Buggyry na trati Rallye Dakar 2026.
Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.
Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.
Aliyyah Kolocová na Rallye Dakar 2026.
23 fotografií

Cíl v elitní kategorii automobilů Ultimate neproťal ani jeden. Dvojnásobný evropský šampion v okruhových tahačích Koloc odstoupil kvůli technickým potížím první, Aliyyah svůj čtvrtý Dakar ukončila na jeho příkaz kvůli pochroumané ruce.

Jste první dvojicí otec – dcera na Rallye Dakar. Jak jste si to užíval?
Fantastický zážitek. Ale když vyjedu ze zatáčky, za kterou nevidím, jako první koukám, jestli někde nestojí Alia a nepotřebuje pomoct. Stejný mindset má ona. Nevím, jestli to je ideální rozpoložení pro maximální výkon. Říkám si, zda moje účast jako jezdce není pro Aliu víc rušivá.

Milník, Kolocovi na Dakaru. Odhodlaná Aliyyah hlásí: Chci být rychlejší než táta

Jak jste spolupracovali?
V depu jsme se o všem bavili, Alia mi dávala spoustu rad a zkušeností. Že jsem je neuměl implementovat a nedokázal sám sebe ubrzdit ve stylu rychlosti a agresivity, je věc jiná. Fyzicky jsme oba byli připravení dobře, měli jsme celoroční plán, i strategie byla dobrá, její aplikace diskutabilní. Myslím, že druhé auto T1+ uvažované jako nejrychlejší možná asistence není to správné řešení.

Proč?
Auto zatěžuje celý systém našeho týmu. A ve spoustě situací, kdy Alia potřebovala odtáhnout, to není možné druhým vozem T1+, protože by se zničila spojka. Ideální asistencí je truck Evo3 s dobrým pilotem, který pojede půlhodinu za Ultimate.

Aliyyah Kolocová na Dakaru 2026.

Co si odnášíte ze svého debutu?
Pozitivní zkušenosti. Odjel jsem asi polovinu Dakaru, což mi dá možnost daleko lepšího rozhodování. Dakar je extrémní, ale když žijeme pouze z domněnek bez skutečného dotyku, je to jen část pochopení souvislostí. Poznat Dakar zevnitř bylo obohacující. Co se dělo na trati, sahalo za rámec mojí nejbujnější představivosti.

A váš výkon?
Přestože jsem byl dobře připravený, popřel jsem, co jsem všechny učil, co jsem jim vtloukal do hlavy. Že první etapy Dakaru je potřeba jet s rozumem, vůbec nikam nepospíchat, že má 13 etap. Myslel jsem, že rychlost dostatečně přizpůsobuji terénu, ale je potřeba vědět, kde ji prodat, kde jet pomalu. Tyhle zkušenosti už mají vítězný Nasser i Martin Prokop. V nebezpečné sekci se vyvarují defektů, to já nemám. Kalibrace pro Dakar v Maroku byla nedostatečná.

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Jak hodnotíte etapy vaší dcery, které je teprve 21 let?
Mám k ní vždy ohromný respekt, ale po tom, co jsem viděl Dakar zevnitř, ještě mnohonásobně vyšší. Je tady střet s každodenním nebezpečím. Navíc nastupovala do každé etapy, že ji nedokončí kvůli problémům s autem, ale zachovala si chladnou hlavu. Přes nepřízeň okolností se snažila prosadit, což je obdivuhodné. Většina lidí by to vzdala, nechtěli by podstupovat takové utrpení, když je takřka jasné, že výsledek se nedostaví. I po zranění ruky chtěla pokračovat, já dal příkaz, že už nepojede. Rozsah zranění je značný, nechtěl jsem, aby si ruku zničila víc, rekonvalescence by pak zabrala rok a déle.

Závodili jste i v kamionech, ty skončily kolem 20. místa. Co dál?
Je potřeba nechat sednout prach a vyhodnotit si bez emocí, jaký bude strategický plán pro další tři roky. Víme, že naše auta nejsou na Dakaru konkurenceschopná. Vidíme na Martinu Prokopovi, že léta vyvíjel svoje auto, nakonec skončil u fordu. Musíme začít uvažovat v podobných intencích. Nástupem automobilek do Dakaru a mistrovství světa se závodění nesmírně zrychlilo a prodražilo. Jako privátní tým nejsme schopní se s vlastním konceptem auta prosadit v první dvacítce. Jestli chceme jezdit v padesátce, asi v pohodě, pokud máme ambice vyšší, je to takřka nemožné.

Koloc o kamionech: Platili jsme daň za komponenty

„Máme rychlost, dokazovali jsme to v druhé půlce Dakaru několika pódiovými umístěními Martina Šoltyse (celkově 21.). I druhé místo v poslední etapě sedm sekund za jejím vítězem je něco obdivuhodného. Šoltys je výborný v dunách, každým rokem se lepší, jede v nich v komfortní zóně, nemusí dělat věci za limitem svým ani auta.

Martin Šoltys na trati Rallye Dakar 2026.

Karel Poslední (celkově 18.) má před sebou velkou budoucnost. Přestože začal v poměrně pozdním věku, je nesmírně talentovaný. S každým kilometrem získává důvěru a lepší se, byť duny zatím nejsou jeho nejsilnější stránkou. Je to parťák do týmu, není mu zatěžko nikdy nic. Pokud jsme Alia nebo já potřebovali pomoct, zastavil a byl tam pro nás. Ale nechci, abychom tímto Karlovi kazili výsledky. My neaplikovali týmovou strategii a příkazy, Ali dotahoval na laně do cíle nezištně.

Nejvíc nám chybí, že kluci závodili jen na Dakaru, to se musí změnit. Velké testování bude v březnu, v dubnu pojedeme Maroko, obě auta by se měla zúčastnit několika závodů Baja, které jsou vypsané i pro trucky. Kluci budou rozjetí, a když se postaví na start Dakaru 2027, od začátku pojedou správné tempo. Mohlo by to vést k zásadnímu zlepšení.

Obecně jsme zmastili první půlku Dakaru. Okolnostmi jsme byli nucení nahradit některé komponenty na autě jinými, protože dodavatelé v automobilovém průmyslu přesouvají výrobu mimo Evropu v důsledku ekologických nařízení. A potvrdilo se, že některé komponenty nejsou tak kvalitní jako předchozí. Za to jsme zaplatili daň, že dobré umístění na Dakaru se nás netýká. Musíme z toho vyvodit závěry.

Tým fungoval fantasticky, neudělal téměř žádné chyby vyjma drobností, které ale nerozhodovaly Dakar.“

Vstoupit do diskuse
Výsledky

