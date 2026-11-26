„Je to zásadní milník v celé historii značky,“ uvedl Martin Koloc. „Jako součást továrního týmu budeme mít plnou podporu a přednostní přístup ke všem vývojovým úpravám i náhradním dílům.“
Což považuje za obrovskou výhodu. „Dnes vidíme v Evropě i ve světě, že se dodavatelský řetězec náhradních dílů všude prodlužuje. Jejich dodávky provázejí problémy, ale my k nim nyní máme přednostní přístup,“ potěšilo jej.
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Buggyra se závodním týmem JJ Sport uzavřely dlouhodobé strategické partnerství. Pakt zahrnuje společné závodní aktivity, vývoj závodních speciálů, globální logistiku i mezinárodní obchod.
„Naše partnerství nespočívá pouze v provozování závodního týmu, ale domluvili jsme se také na vývojové spolupráci. Už dnes se podílíme na vývoji vozu pro rok 2028, do kterého i my přinášíme řadu znalostí a technologií,“ objasnil Koloc. „Bude to posun ke konkurenceschopnosti vůči tradičním automobilkám.“
Xiaogang Deng, šéf JJ Sport, tvrdí: „Čínský automobilový průmysl zaznamenává velmi rychlý rozvoj. Zároveň se ale, a to platí i pro motorsport, stále ještě nevyrovnáváme americké ani evropské úrovni. Věřím však, že tento rozdíl se bude postupně stírat, a na budoucnost se proto velmi těšíme. Jsem také přesvědčen, že ve spolupráci s Buggyrou budeme vyvíjet stále lepší vozy a že budeme stále silnější.“
Nejvýraznějším výsledkem partnerství je nové závodní angažmá Aliyyah Koloc. Od sezony 2027 se stane plnohodnotnou tovární jezdkyní JJ Sport. Mladá závodnice získá kompletní závodní i technické zázemí čínského týmu. V jeho sestavě je jedinou ženou a zároveň jediným mimočínským zástupcem.
„Aliyyah sledujeme už několik let. Je to výborná závodnice, má velmi dobrou techniku a samozřejmě prošla Martinovou školou. Náš tým bude mít v příštím roce sedm závodních speciálů, je to pro nás velká příležitost dostat se na světové výsluní,“ věří Deng.
Aliyyah Koloc bude pilotovat speciál JJ3 T1+, který JJ Sport kompletně vyvíjí a vyrábí ve vlastním vývojovém centru. Zapojí se také do vývoje nové generace speciálu připravovaného pro rok 2028.
„V Číně jsem závodila už několikrát. Od prvního startu jsem si říkala, jaké by bylo skvělé mít za sebou zázemí nějakého místního silného týmu. A to se díky spolupráci s JJ Sport splnilo,“ těší se na novou výzvu dvaadvacetiletá závodnice.
Nezúčastní se Dakaru 2027, bude se ovšem chystat na příští ročník nejslavnější dálkové slavné rallye. „Letos nepojedeme, protože naše současné vozidlo neodpovídá požadované specifikaci pro tuto soutěž a vzhledem ke změně její lokality by bylo nutné učinit řadu logistických i technických úprav,“ vysvětlil Koloc. „Veškeré naše zázemí a technika jsou navíc v současnosti situovány na Blízkém východě.“
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A tak se Aliyyah podívá až na další Dakar. „Rozhodli jsme se soustředit na další vývoj, přípravu vozu a následný návrat na Dakar v roce 2028, kde chceme být s konkurenceschopným projektem,“ uvedl šéf stáje.
V kalendáři pro příští rok jsou šampionát FIA Middle East Baja, Taklimakan Rally a dálkové soutěže v čínském mistrovství. První společnou soutěží bude Abu Dhabi Desert Challenge.
JJ Sport (Qianan Jiujiang Racing Sport Club) vznikl v roce 2006, zaměstnává zhruba 70 specialistů a disponuje vlastním výrobním a vývojovým centrem. V letech 2024 až 2026 získal třikrát po sobě titul v hodnocení týmů čínského šampionátu. Na Taklimakan Rally 2026 obsadily jeho posádky první tři příčky celkového pořadí. Tým se od roku 2020 účastní také Rallye Dakar.