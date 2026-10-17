Masarykův okruh rozšiřuje program. Bude hostit i MS v silničních závodech juniorů

Česká republika je pátou zemí v kalendáři na příští sezonu po Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku, uvedli pořadatelé seriálu na webu šampionátu.
„Chceme na okruhu hostit největší jména tohoto sportu a zároveň poskytnout prostor pro příští generaci talentů. MotoJunior do této vize přirozeně zapadá a představuje skvělé obohacení našeho kalendáře motocyklových závodů,“ uvedl v tiskové zprávě Jiří Hrouda, člen představenstva CREDITAS Autodromu Brno.
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„Masarykův okruh přivítá mladé talenty na jejich cestě do MotoGP a pevně věříme, že domácí závod otevře nové příležitosti také českým jezdcům,“ řekl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.
Součástí série FIM MotoJunior jsou závody světového šampionátu ve třídě Moto3, mistrovství Evropy Moto2 a Stock a Evropského poháru Momoven Moto4. Juniorskými mistry světa se v minulosti stali současné hvězdy MotoGP Álex Márquez, Fabio Quartararo nebo Raúl Fernández. Letošní seriál vyvrcholí o tomto víkendu v Misanu.