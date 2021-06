Až šestý ve formuli 1. Je Bottasův osud v Mercedesu zpečetěn?

Ano, už je to tu zase, ovšem teď se zdá, že dny nevýrazné dvojky ve stáji Mercedes jsou definitivně zpečetěny. Obvykle velmi dobře informované portály Sky Italia a Auto Moto Bild totiž nezávisle na sobě přišly s tím, že jedenatřicetiletý Fin po této sezoně v mistrovské stáji skončí a nahradí ho George Russell z Williamsu.

A že by vše mělo být vyřčeno dokonce už v polovině července během Velké ceny Velké Británie. „Šéf Mercedesu Toto Wolff měl Russellovu manažerovi – tedy sobě – oznámit, že už je místo připravené,“ píše s ironií Auto Moto Bild.

Abyste těm slovům přesně rozuměli: Russell patří do juniorky Mercedesu, zastupuje ho sám Wolff a už pár sezon je považován za výjimečný talent, který ale samotný Mercedes nechává prozatím rozvíjet v trápícím se Williamsu.

Jenže když loni v Bahrajnu dostal při koronavirové absenci Lewise Hamiltona šanci usednout do kokpitu elitního vozu, Russell zářil a Bottase přímo na dráze „potupil“. Od té doby se čeká a spekuluje, kdy třiadvacetiletý Brit definitivně nahradí Fina v Mercedesu. „Russella už nemohou déle brzdit, jinak by jejich péče o něj nedávala smysl. Byť Hamilton jeho příchodem nebude potěšen,“ řekl Bildu Helmut Marko, poradce konkurenční stáje Red Bull.

A třeba Nico Rosberg, pro změnu předchůdce Bottase a šampion z roku 2016, přidává: „Z pohledu fanoušků by bylo zajímavé udělat změnu a mít po boku Lewise někoho nového. Někoho, kdo na něj skutečně zatlačí. Mladého pilota, který může Lewise v budoucnosti nahradit na pozici týmové jedničky.“

Byť on sám by prý změnu nedělal.

Bottas pak ve čtvrtek na tiskové konferenci na francouzském okruhu Paula Ricarda, který v neděli hostí sedmý závod sezony, čelil otázkám novinářů a nejčastěji mířily právě na jezdcovu budoucnost. Podle některých „drbů“ už měl dokonce rozhodnutí od Wolffa slyšet.

George Russell ze stáje Williams na okruhu v Budapešti

„S Totem se bavíme často, což je u nás běžné. Ale nic takového mi neřekl, takže to není pravda. Je to spekulace, která není založena na faktech. Vždyť to znáte: lidi si vymyslí nějakou báchorku, jen aby jejich článek sbíral kliky. Tak to je.“

Pojďme se tedy držet faktů, jak si Bottas sám přeje.

Mercedes po sedmi letech ztratil jasnou dominanci a v Poháru konstruktérů je nyní „až“ druhý za Red Bullem. Šampionát jezdců pak vede Max Verstappen, Hamilton je jen o čtyři body druhý, ale Bottas ztrácí na lídra už 58 bodů a je šestý.

Právě jeho výsledky jsou přitom klíčové pro zisk týmového titulu i toho jezdeckého. Bottas na rozdíl od dvojky Red Bullu, Sergia Péreze (69 bodů), zatím moc nepřispívá do společné „sbírky“ a rovněž ani jednou nedokázal přímo na trati porazit Verstappena, tedy snížit jeho bodový příděl oproti Hamiltonovi.

Teď to klíčové: v tomto období a za této konstelace nemá Bottas smlouvu na příští rok.

„Chci se koncentrovat na nejbližší tři závody. A než přijmeme nějaké společné rozhodnutí, musíme toho jako tým ještě hodně zvládnout. A jaké mám ze situace pocity? Bráním se tomu, abych o ní příliš přemýšlel, protože mě to může rozptýlit. Prostě se to stane. Já chci teď jen vyhrávat závody a sbírat dobré výsledky,“ řekl Bottas.

V zákulisí se už čile spekuluje, že by si měl Bottas s Russellem vyměnit pozice a on se vrátit do Williamsu, ve kterém v roce 2013 v F1 debutoval. Má tedy Fin připravené záložní řešení?

„Do takové hloubky jsem nad tím neuvažoval. Ano, nedá se vytěsnit všechen ten humbuk okolo, ale každý rok je to stejné. Stejné otázky a stejné spekulace.“