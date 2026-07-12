To bylo drama: Bohemia rallye vyhrál Stříteský o dvě sekundy před Marešem

Předloňský český šampion Stříteský kraloval rallye od druhé rychlostní zkoušky, neustále měl ale jen malý náskok před Marešem a Kopeckým. V dnešní druhé etapě byl Mareš nejrychlejší, Stříteského ale na sedmi testech dokázal porazit v součtu jen o 1,6 sekundy.
Kopecký byl v sobotu i v neděli třetí. Nejvýraznější ztrátu nabral až v poslední zkoušce v centru Mladé Boleslavi, kde byl o téměř 16 sekund pomalejší než Stříteský. Čtvrté místo obsadil ve čtvrtém díle MČR loňský vítěz rallye Simon Wagner z Rakouska, za nímž skončili Slovák Ján Kundlák a Filip Kohn.
Domácí šampionát bude pokračovat v polovině srpna zlínskou Barum rallye.
Bohemia rallye Mladá Boleslav
Čtvrtý závod MČR v automobilových soutěžích
1. Stříteský, Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) 1:22:30,9, 2. Mareš, Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) -2,3, 3. Kopecký, Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) -25,2, 4. Wagner, Ostlenderová (Rak., Něm./Hyundai i20 N Rally2) -47,8, 5. Kundlák, Zalabák (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -1:12,0, 6. Kohn, Těšínský (Škoda Fabia RS Rally2) -1:20,3.