Salač dojel v kvalifikaci v Aragonii desátý, Bezzecchi posunul rekordní čas okruhu

Tři týdny po životním triumfu v Británii dojel Salač v pátečním tréninku na 15. místě a musel nastoupit už do první části kvalifikace. V té byl druhý za týmovým kolegou Joem Robertsem a postoupil do dalších jízd.
V boji o pole position pak ztratil na nejrychlejšího Alonsa Lópeze ze Španělska 535 tisícin sekundy.
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Ital Marco Bezzecchi pokořil na závodišti v Alcaňizu jako první hranici 1:45 minuty na kolo a ovládl kvalifikaci MotoGP. Tovární jezdec Aprilie posunul rekord okruhu MotorLand na 1:44,962, a překazil tak Marcu Márquezovi útok na zdejší třetí pole position v řadě.
Španělský úřadující mistr světa, který GP v Aragonii vyhrál už sedmkrát, za Bezzecchim zaostal o 89 tisícin a odstartuje ze druhého místa. První řadu na startovním roštu doplní Márquezův bratr Álex.
V 15:00 čeká závodníky MotoGP ještě sprint.
Kvalifikace na Velkou cenu Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcaňizu
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:44,962, 2. M. Márquez -0,089, 3. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -0,299.
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 1:56,347, 2. Morelli (Arg./KTM) -0,033, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,043.
Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 1:49,405, 2. Guevara (Šp./Boscosuro) -0,179, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,229, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,535.
15:00 sprint MotoGP