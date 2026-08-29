Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Salač dojel v kvalifikaci v Aragonii desátý, Bezzecchi posunul rekordní čas okruhu

Autor: ,
  14:00aktualizováno  15:02

Fotogalerie2

Filip Salač na trati v Silverstone | foto: Reuters

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, vítěz předchozího závodu světového šampionátu v Silverstonu, v sobotu v Alcaňizu obsadil desáté místo v kvalifikaci Moto2.

Tři týdny po životním triumfu v Británii dojel Salač v pátečním tréninku na 15. místě a musel nastoupit už do první části kvalifikace. V té byl druhý za týmovým kolegou Joem Robertsem a postoupil do dalších jízd.

V boji o pole position pak ztratil na nejrychlejšího Alonsa Lópeze ze Španělska 535 tisícin sekundy.

Salačova paráda v Británii! Česko má po 16 letech znovu vítěze závodu Moto2

Ital Marco Bezzecchi pokořil na závodišti v Alcaňizu jako první hranici 1:45 minuty na kolo a ovládl kvalifikaci MotoGP. Tovární jezdec Aprilie posunul rekord okruhu MotorLand na 1:44,962, a překazil tak Marcu Márquezovi útok na zdejší třetí pole position v řadě.

Španělský úřadující mistr světa, který GP v Aragonii vyhrál už sedmkrát, za Bezzecchim zaostal o 89 tisícin a odstartuje ze druhého místa. První řadu na startovním roštu doplní Márquezův bratr Álex.

V 15:00 čeká závodníky MotoGP ještě sprint.

Kvalifikace na Velkou cenu Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcaňizu

MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 1:44,962, 2. M. Márquez -0,089, 3. Á. Márquez (oba Šp./Ducati) -0,299.

Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 1:56,347, 2. Morelli (Arg./KTM) -0,033, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,043.

Moto2: 1. López (Šp./Kalex) 1:49,405, 2. Guevara (Šp./Boscosuro) -0,179, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,229, ...10. Salač (ČR/Kalex) -0,535.

15:00 sprint MotoGP

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Trenčín vs. DunaújvárosHokej - - 29. 8. 2026:Trenčín vs. Dunaújváros //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 60.00
  • 100.00
Coventry vs. Hull CityFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Coventry vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
29. 8. 16:00
  • 1.78
  • 3.86
  • 4.78
Bournemouth vs. EvertonFotbal - 2. kolo - 29. 8. 2026:Bournemouth vs. Everton //www.idnes.cz/sport
29. 8. 16:00
  • 2.19
  • 3.54
  • 3.46
Zbrojovka vs. ZlínFotbal - 6. kolo - 29. 8. 2026:Zbrojovka vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 1.65
  • 3.90
  • 5.46
Pardubice vs. Artis BrnoFotbal - 6. kolo - 29. 8. 2026:Pardubice vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
29. 8. 17:00
  • 1.61
  • 4.35
  • 5.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Salač dojel v kvalifikaci v Aragonii desátý, Bezzecchi posunul rekordní čas okruhu

Filip Salač na trati v Silverstone

Filip Salač odstartuje do nedělní Velké ceny Aragonie ze čtvrté řady. Český jezdec, vítěz předchozího závodu světového šampionátu v Silverstonu, v sobotu v Alcaňizu obsadil desáté místo v kvalifikaci...

29. srpna 2026,  aktualizováno  15:02

Vuelta ONLINE: Dojede si Brennan pro hattrick? V úniku osamocený Fernandez

Sledujeme online
Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě.

Po kopcích opět přichází příležitost pro rychlíky v pelotonu. Osmá etapa Vuelty míří z Pucolu do přímořského Xeraca. Cyklisté v sobotu na 171 kilometrech nastoupají jen 1280 metrů a očekává se...

29. srpna 2026  13:35,  aktualizováno  14:37

Naváže Karviná na ligovou produktivitu? Musíme být ještě údernější, říká trenér

Roman West vede fotbalisty Karviné na tréninku.

Po prohře v Opavě 0:2 se fotbalisté Karviné zvedli. Tým, který po pádu do národní ligy stále prochází proměnou, další čtyři duely ve druhé nejvyšší soutěži vyhrál. Jenže ve středu coby obhájce...

29. srpna 2026  14:23

Nejvíc nadějí na grandslamu za dvacet let. Uvidí českou pohádku i New York?

Linda Nosková (vlevo) a Karolína Muchová nastupují k wimbledonskému finále.

Čekat podobnou senzaci jako ve Wimbledonu by bylo asi příliš troufalé. Nicméně i před nedělním startem US Open, posledního grandslamu tenisové sezony, panují optimistické vyhlídky. Početná česká...

29. srpna 2026  14:15

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...

29. srpna 2026  14:11

Plzeň - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a kurzy

Hráči Plzně slaví gól proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Nedělní ligový program nabídne souboj v Doosan Areně, kde se 30. srpna od 17:00 střetnou Plzeň - Slovácko. Viktoria je na vlně po postupu do Evropské ligy, zatímco hosté z Uherského Hradiště...

29. srpna 2026  13:57

Historický den pro NHL. Ale na jak dlouho? I Makarův rekord může rychle zevšednět

Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.

Zatřeste měšci, NHL dál posouvá svoje hranice. Částka, za jakou by před dvaceti lety vyšla zhruba polovina týmu, v noci z pátku na sobotu padla na jediného hráče. Roční plat 20,4 milionu dolarů, v...

29. srpna 2026  13:48

Slavia začne Ligu mistrů proti Lens, na závěr základní části ji čeká Aston Villa

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve čtvrtek 10. září domácím zápasem proti Lens. V posledním osmém kole základní části, která se bude třetím rokem hrát jako jedna liga, úřadující...

29. srpna 2026  13:44

Závěr MS bez Češek. Moderní pětibojařky Hlaváčková a Křenková končí v semifinále

Pětibojařka Lucie Hlaváčková na Světovém poháru v Budapešti

Finálový závod mistrovství světa moderních pětibojařek v Číně bude bez českých reprezentantek. Lucie Hlaváčková byla v sobotním semifinále jedenáctá ve skupině A, Karolína Křenková obsadila ve...

29. srpna 2026  13:33

Czech Truck Prix 2026 - tahače Most: program, výsledky, vstupenky

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Piloti Martin Doubek...

Na okruhu v Mostě se koná další závod Mistrovství Evropy tahačů 2026, jede se v termínu od 28. do 30. srpna. Po třech letech se vrací Adam Lacko – přečtěte si program, výsledky a kde sledovat přenos.

29. srpna 2026  13:22

NASCAR Most 2026 - Euro Series: program, výsledky, vstupenky

Martin Doubek na trati závodu NASCAR Euro Series v Mostu

Součástí nabitého závodního víkendu v Mostě je i evropská série NASCAR, jede se od 28. do 30. srpna 2026. Mezi favority se řadí i Martin Doubek – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

29. srpna 2026  13:16

ONLINE: Liverpool hraje s Nottinghamem, večer se potkají Kinský s Horníčkem

Sledujeme online
Liverpoolský Cody Gakpo oslavuje vstřelený gól.

Čtyři zápasy nabízí sobotní program 2. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho zahájí Liverpool domácím utkáním proti Nottinghamu, v 16 hodin nastoupí Bournemouth proti Evertonu a v souboji nováčků...

29. srpna 2026  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.