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Bez čumáku, s ambicemi. Pro fanoušky chci pódium, hlásí Lacko před Mostem

Petr Bílek
  7:49
Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Trucker Adam Lacko...

Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Trucker Adam Lacko (vpravo) a Martin Doubek, pilot NASCAR, točí pozvánku na závody. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Pilot Martin Doubek (uprostřed) nechal řídit svůj vůz NASCAR i umělce Oskara...
Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Muž z plakátu Adam...
Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026. Zpěvák Janek Ledecký.
Autodrom Most, jízdy před Czech Truck & NASCAR Prix 2026.Na okruhu se objevil i...
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Adam Lacko letos v Mostě nedostane po čumáku. Tahač s protáhlým předkem své stáje Buggyra ZM Racing totiž při epizodním návratu do evropského šampionátu po třech letech vyměnil za placku Iveco. Ambice pro víkendový podnik Czech Truck & NASCAR Prix má ale tradiční – medailové.

„První místo by bylo nádherné, ale po těch třech letech to nebude vůbec jednoduché. Kdyby se podařilo alespoň jednou pódium, byl bych spokojený,“ představuje si jedenačtyřicetiletý rodák z Čeladné, mistr Evropy z roku 2017.

Jeho Buggyra se už celého šampionátu neúčastní, letošní comeback obsahuje Nürburgring a Most.

Už jste srostl s Ivecem, které máte od šampiona Jochena Hahna?
S autem jsem sžitý, ale naše Buggyra to není. Bojujeme s tím, hledáme nastavení. Musíme se s tím poprat, od toho jsme tady. A taky, abychom udělali pěknou show pro diváky, kteří mě vždy nabíjejí.

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V čem je změna v tahači?
Auto je prostě jiné. Iveco má horší grip (přilnavost) vzadu, protože veškerá váha je vpředu. Zase to lépe zatáčí, nemá to tolik untersteeru (nedotáčivosti) jako náš tahač. Buggyra se víc hrne popředu, tohle víc ulítává na zadku. Jsou to kompromisy, musím se s tím naučit žít a fungovat. Po deseti až dvanácti letech, co jsem jezdil s naším čumákovým autem, si na to jako jezdec potřebuju zvyknout. Stačí mi ale jen dvě tři kola a jsem s tím sžitý.

Znamená pro vás návrat do šampionátu závan nostalgie?
Nenazýval bych to nostalgií, těšil jsem se na to. Jsem rád, že mám možnost se v Mostě sklouznout. Vyždímáme ze sebe maximum, abychom udělali sobě, fanouškům a sponzorům co největší radost. Abychom si víkend užili.

Na německém Nürburgringu jste si to moc neužil, že? Nejlépe jste skončil osmý.
První letošní svezení nám ukázalo, že bychom potřebovali ještě trochu přidat. Ani štěstí při nás moc nestálo. Po Nürburgringu jsme pochopili, že nebude tak jednoduché dostat se na pódium. Ještě víc s problémy, které jsme tam měli. Snad jsme ale od Nürburgringu zase něco vylepšili a něco se podaří.

Máte plán, jak na „bednu“?
Chtěl bych být do páté příčky v hlavním závodě. Možná je nejlepší vymyslet nějakou strategii: nejdříve sedmé osmé místo a v hendikepovém závodě s obráceným startem nejlepších vyrazit z předních pozic, urvat to a dotáhnout na stupně vítězů. Mohlo by to být reálné.

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Jakou roli ve vašem výkonu budou hrát čeští diváci?
V Mostě mají závody vždycky úplně jinou atmosféru. Když člověk přijíždí do první šikany a vnímá podporu fanoušků, snaží se předvést to nejlepší, co umí.

A ukáže jim to někdy i váš syn? Je mu třináct a za dva roky by do tahače mohl už taky usednout.
On by pořád chtěl, ale zůstaňme nohama na zemi. Zatím jsme v motokárách.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Benešov vs. PovltavskáFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Benešov vs. Povltavská //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Aritma Praha vs. Králův DvůrFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Aritma Praha vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 2.74
  • 3.00
  • 2.15
Liberec B vs. Teplice BFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Liberec B vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 2.00
  • 3.58
  • 2.59
Neratovice vs. VarnsdorfFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Neratovice vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 2.35
  • 3.01
  • 2.47
Chrudim vs. Most/SoušFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Chrudim vs. Most/Souš //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 2.28
  • 3.73
  • 2.17
Horní Ředice vs. Hradec Králové BFotbal - 4. kolo - 29. 8. 2026:Horní Ředice vs. Hradec Králové B //www.idnes.cz/sport
29. 8. 10:15
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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