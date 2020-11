Malý velký muž F1. Bernie Ecclestone byl vždy o pár tahů napřed

Mimořádnost jeho myšlení lze asi nejlépe prezentovat tím, co provedl po svém přepadení v listopadu 2010. Nedaleko kanceláře v londýnské bohaté čtvrti Knightsbridge u rozlehlého Hyde Parku byl tehdejší nejmocnější muž F1 Bernie Ecclestone zbit a okraden o šperky a hodinky značky Hublot za přibližně 25 tisíc liber, což by dnes představovalo jeden milion korun! Po přepadení se mu udělal kolem pravého oka velikánský černý monokl. Fotografii svého obličeje poslal výkonnému řediteli společnosti Hublot Jean-Claudovi Biverovi (dnes TAG Heuer) s nápadem, ať to využije pro reklamu. „Podívejte se, co všechno je člověk schopen udělat pro hodinky Hublot.“ To vše pod sloganem „Oficiální hodinky F1“. To je Bernie Ecclestone.