Na zlínské Barum rallye se představí příští týden 115 posádek z 21 zemí

„Přípravy na 51. ročník rallye v těchto dnech gradují,“ řekl ředitel rallye Jan Regner na dnešní tiskové konferenci. Soutěž pořadatelé poprvé připravují s novým promotérem ME. „Podstatnou změnou pro nás je, že celá rallye poběží živě na platformě WRC+,“ uvedl Regner.

S ohledem na přímé přenosy z jízd elitních posádek přihlášených do ME museli pořadatelé oproti minulým ročníkům upravit i program rallye. Soutěž odstartuje v pátek tradiční městskou rychlostní zkouškou, v sobotu a v neděli se poté pojedou dvakrát tři stejné erzety.

Přihlášeno je 115 posádek z 21 zemí, 74 z nich bude hodnoceno v seriálu ME. Další včetně například Václava Pecha jsou přihlášeni jen do domácího mistrovství a pojedou v druhé části startovního pole.

Hlavním favoritem rallye je Kopecký, který zlínskou soutěž oficiálně vyhrál devětkrát. Nejrychlejší byl i v roce 2004, kdy ale závodil s vozem kategorie WRC, které pořadatelé nezařadili do oficiálních výsledků.

„Ve startovní listině je spousta jmen, které neznám a nedokážu si je spojit s tváří jezdce nebo posádky. To ale neznamená, že nepojedou rychle. Myslím si, že už je to jiná generace, která nastupuje. Český fanoušek i my jezdci bychom byli rádi, kdyby tady bylo nějaké zvučné jméno, které na Barumce v minulosti vždy bylo, ale to nesnižuje konkurenci. Těším se a věřím, že minimálně dvě tři posádky ze zahraničí se zapojí do bojů o nejvyšší metu,“ řekl Kopecký..