Barumka sahala po mistrovství světa, přednost však dostala Ypres rally

Automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín se dostala do finále při hledání posledního kandidáta, který zaplní kalendář WRC. Přednost nakonec dostala belgická Ypres rally, jež byla součástí mistrovství světa už loni. Barumka zůstává součástí evropského šampionátu.

„Nikdy, nikdy, nikdy jsme nebyli k mistrovství světa tak blízko,“ poznamenal zástupce ředitele Barum rally Jan Regner. „Bylo to neskutečně blízko,“ zopakoval.

Mistrovství světa i mistrovství Evropy mají od letošní sezony společného promotéra, kterým je společnost WRC Promoter z Mnichova, jež patří do portfolia nápojového giganta Red Bull. Díky tomu na konci ledna zazvonil ve Zlíně telefon, zda by Barumka neměla zájem o povýšení. Ve světovém kalendáři totiž chyběl třináctý podnik. Stejnou nabídku dostal ještě jeden pořadatel. Jak se ukázalo až později, šlo o Ypres rally.

„Ptali se, jestli bychom si na to troufli,“ uvedl Regner. „Na rozhodnutí jsme měli dva týdny.“

Po dlouhém zvažování a řadě bleskových jednání se zástupci samospráv i sponzorů padlo rozhodnutí. Ano, půjdeme do toho!

„Nikdo nevěděl, co by to znamenalo. Přesto jsme byli ochotni jít do velkého rizika, abychom si splnili dětský sen,“ podotkl Regner. „Z každého jednání bylo cítit, že by to všichni chtěli.“

Doslova během chvilky bylo nutné předělat harmonogram soutěže, zřejmě by se závodilo čtyři dny.

„Asi by nám museli pomoci pořadatelé z celé republiky, ale s tím by snad problém nebyl,“ věří Regner.

Problémem by nemusely být ani omezenější ubytovací kapacity ve Zlínském kraji.

„Například ve Švédsku diváci bydlí i dvě stě kilometrů od erzet. Takže věřím, že ubytování třeba v Brně by řada fanoušků skousla,“ poznamenal Regner.

Odpověď z mnichovské centrály dorazila před pár dny. Bohužel neradostná. Přednost dostala belgická soutěž. Důvody? Třeba to, že jedním z globálních sponzorů WRC je belgická firma, Belgičan Neuville patří k favoritům šampionátu a pořadatelé už mají zkušenosti z loňska.

„Barum rally zůstává klíčovým podnikem mistrovství Evropy a dveře do mistrovství světa má otevřené,“ uvedl ředitel WRC Promoter Jona Siebel. „Profesionalismus a plány zlínského organizačního týmu nás hodně nadchly. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.“

Zlínští pořadatelé přijali rozhodnutí s klidem.

„To, že nakonec vybrali Belgii, je logická volba. Je to pěkný podnik,“ konstatoval Regner o oblíbené rally, která se jezdí v oblasti tuhých bojů první světové války a centrum má na krásném náměstí Grote Markt.

Češi si můžou jen povzdechnout, že to nevyšlo. Mít mistrovství světa ve Zlíně by bylo úžasným zážitkem nejenom pro pořadatele a diváky, ale také pro samotné závodníky. Jak pro ty, kteří to dělají pro zábavu, tak pro ty, již mají na svém kontě spoustu úspěchů.

„Každý z nás by si přál mít v Česku mistrovství světa. Barumka by si to zasloužila,“ přitakal světový šampion kategorie WRC2 z roku 2018 a devítinásobný vítěz Barum rally Jan Kopecký. „Je to škoda pro české fanoušky, kteří tady mohli vidět světovou elitu. Ale věřím, že i na mistrovství Evropy se sejde slušná konkurence a bude na co koukat.“

Rally je bezesporu nejoblíbenější motoristickou disciplínou v Česku. Jednání s promotérem zlínským pořadatelům naznačilo, že splnění odvěkého snu by nemuselo být zas tak daleko.

„Najednou víme, že je to dosažitelné,“ přisvědčil Regner. „Snad tam v budoucnu jednou budeme.“