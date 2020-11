Barum rallye zůstala v seriálu ME, slibuje atraktivnější trať

„Doufali jsme, že rozhodnutí o zrušení letošního ročníku nebude mít vliv na zařazení do kalendáře příští sezony,“ připomněl zástupce ředitele soutěže Jan Regner, že kvůli pandemii koronaviru se letos nejpopulárnější tuzemská rally nejela.

V kalendáři evropského šampionátu, který Mezinárodní automobilová federace (FIA) tento týden zveřejnila, figuruje Barumka jako předposlední sedmý díl v klasickém termínu na konci prázdnin od 27. do 29. srpna. FIA ho musí ještě definitivně schválit, to by ale měla být formalita. Parafovaná zatím není ani smlouva mezi pořadateli zlínské soutěže a Eurosportem, podle Regnera je ale nachystaná k podpisu a zbývají doladit detaily. Stejně jako v předchozích letech je kontrakt koncipovaný na dva ročníky.

„I když zrušení letošní Barumky bylo pro Eurosport zklamáním, tak pro nás měli pochopení,“ pronesl Regner.

Barum rally nebyla jedinou soutěží evropského šampionátu, která na pandemii doplatila. Z osmi plánovaných podniků se smrskl na šest, dva ještě zbývají dojet.

Přestože organizátoři letošní ročník přeložili na doporučení hygieny s dvouměsíčním předstihem, jejich náklady se mezitím vyšplhaly na 3,5 milionu korun.

„Ty už nám nikdo nikdy nevrátí,“ podotkl Regner.

50. ročník Barumky se pojede 27. až 29. srpna příštího roku.

V rámci oslav padesátin chtěli organizátoři uspořádat exkluzivní ročník s bohatým doprovodným programem. Hodlali se vrátit na tratě, na nichž se dlouho nezávodilo, účastníci se měli poměřit na 280 ostrých kilometrech. Zůstalo však jenom u nenaplněných snů. Pro příští ročník musejí délku rychlostních zkoušek zkrátit.

„Výjimku pro rok 2021 bychom nedostali. FIA tlačí na úsporu nákladů pro týmy,“ vysvětlil Regner s tím, že přípravy už jsou v plném proudu.

Pořadatelé Barumky počítají s erzetami o celkové délce 200 až 230 kilometrů. „Trať bude divácky i jezdecky atraktivnější, než by byla letos. Už budeme psát itinerář, začneme na obce rozesílat žádosti o povolení, abychom všechno zvládli,“ prozradil Regner.

„Když se všechno povede, jak to máme naplánované, bude to jeden z nejpěknějších ročníků Barumky,“ nastínil zástupce ředitele zlínské soutěže.

Nutnou podmínkou je ale zlepšená epidemická situace a zajištěné financování podniku.

„V to doufáme. Aby to nebyl jen 50. ročník a pak už by nic nenásledovalo,“ dodal Jan Regner.