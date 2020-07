Kopecký: Zrušení Barumky mě mrzí. Na dovolenou místo toho nepojedu

Rok 2020 však bude pro světového šampiona kategorie WRC2 a sedminásobného mistra republiky Jana Kopeckého jiný. Kvůli nejisté situaci způsobené pandemií koronaviru pořadatelé přesunuli letošní jubilejní 50. ročník Barum rally na příští rok.

„Nezbývá nám než se těšit na příští rok,“ poznamenal tovární jezdec Škody Motorsport Kopecký, který ve Zlíně ovládl posledních pět ročníků Barumky a celkově triumfoval osmkrát.

Svůj pokus o devátý triumf na Barum rally musíte o rok odložit. Co to pro vás znamená?

Musel jsem to přijmout, jak to pořadatelé oznámili. Samozřejmě, že mě to ze sportovního hlediska mrzí, ale nedá se nic dělat.

Tušil jste, že by organizátoři mohli Barumku přesunout na příští rok?

Byl jsem s nimi v kontaktu a průběžné zprávy byly optimističtější než konečný verdikt. Doufal jsem, že se to podaří dát nějakým způsobem dohromady. Po finanční stránce se to asi povedlo, ale co se týče koronaviru, situace bohužel není úplně nejlepší. Na základě těchto informací pořadatelé závod odložili.

Pandemie koronaviru výrazně poznamenala soutěžní sezonu. Barumka už je třetím zrušeným podnikem domácího šampionátu. Považujete to za velkou komplikaci?

Jak naznačil (ředitel soutěže) pan Regner, komplikace to bude pro Zlínský kraj, protože Barumka s sebou přinese spoustu turistů, kteří v regionu utrácejí peníze. My budeme v uvozovkách týden bez práce. Musíme vymyslet, jak uživit naše kluky, kteří u nás působí, jak s tím naložit.

Takže na dovolenou v termínu Barumky nevyrazíte?

Ne. Chceme jet všechny čtyři zbývající podniky mistrovství republiky. Podle informací z Autoklubu se budou všechny započítávat a bude se udělovat titul, což je dobrá zpráva. Teď už nám nezbývá nic jiného než doufat, že se nestane nic v jiných krajích a závody se regulérně odjedou.

Na východní Moravě přece jen budete závodit, že? V polovině prázdnin se pojede odložená Kowax ValMez rally.

Doufám, že začátkem srpna se tam objevíme. Co se bude dít na podzim, to je teď daleko. V Pačejově se má jet koncem září, Šumava v listopadu. Teď je před námi Bohemia, která se uskuteční příští týden. Pojďme se na ni všichni soustředit a až se odjede, uvidíme, co dál.

O titulu rozhodnou jen čtyři soutěže. Během sezony nebude prostor na žádnou chybu...

Takhle se k tomu nemůže přistupovat. Beru to stejně, ať se jedou čtyři závody, nebo patnáct. Pokaždé se musím stoprocentně soustředit a podat dobrý výkon.

Stejně jako většina domácí špičky jste od podzimu nezávodil. Cítíte kvůli dlouhé pauze nervozitu?

Naposledy jsem jel s Honzou Hlouškem (nový spolujezdec) na konci října ve Španělsku. Na začátku letošního roku jsem měl nějaké testování, další dva dny v autě jsem strávil ve čtvrtek a pátek. Na závody se těším, nervózní z toho nejsem. Spíš bude u nás všech po dlouhé pauze obrovská motivace. Doufám, že to ukrotíme tak, abychom zůstali na trati.

Na co jste se při testu zaměřil?

Snažili jsme se auto naladit tak, abych byl maximálně spokojen. A taky vyzkoušet nové věci, které se nasadí v budoucnu. Testování se rozjelo do obvyklého režimu, na který jsme byli zvyklí v minulosti.

Chybí vám závodní režim?

Chybí, ale primárně jsme museli řešit situaci v naší rodinné firmě, abychom ji udrželi v základním chodu.

Už se to lepší?

Nevíme. Děláme závěrky po každém měsíci. Bojujeme a uvidíme, jak to bude na konci roku. Moc plánovat se nedá. Možná se budeme muset poohlédnout po něčem jiném, protože se ukazuje, že pokud přijde taková krize, člověk nemůže být závislý jen na jedné věci.

Návrat na závodní tratě přinese i omezení přístupu do servisní zóny, kam se nedostanou diváci. Budou vám tam hodně chybět?

Bez lidí to bude smutné, ale musíme si všichni uvědomit, že pokud se vyskytne nějaký případ, znamená to dvoutýdenní karanténu. Člověk musí být v této době obezřetný. Chtěl bych proto poprosit všechny fanoušky, aby byli taky. Abychom si nadšení, že konečně budeme mít první velký závod, nepokazili tím, že nebudeme zodpovědní.