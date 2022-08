Kousek od stupňů vítězů. Trojice mladých pilotů zazářila na Barum rallye

O pódium usilovali tři jezdci z kraje a všichni svými výkony nadchli. Erik Cais skončil čtvrtý, Dominik Stříteský pátý a Adam Březík jedenáctý.

„Je vidět, že každý rok se nám víc přibližují,“ poznamenal letošní vítěz Jan Kopecký, který na Barumce dominoval už podesáté. „Rozhodně mají na to, aby Barumku někdy vyhráli.“ Bývalý mistr světa WRC2 Kopecký představuje pro nastupující generaci měřítko. Pokud se s ním chtějí srovnávat, musejí se mu vyrovnat ve všech směrech. Potřebují výborně nachystané auto, skvěle fungující tým, spolehlivého spolujezdce. To všechno mají. Jenže za ním zaostávají v nejdůležitějším faktoru. Nemají tolik zkušeností jako on.

Rallyové talenty z kraje Erik Cais

Věk 23 let

Spolujezdec Petr Těšínský

Vůz Ford Fiesta R5 MkII

Tým Yacco ACCR Team 23letý jezdec z Fryštáku startoval na Barum rally počtvrté, „bramborové“ umístění představuje jeho nejlepší výsledek. Dominik Stříteský

Věk 22 let

Spolujezdec Jiří Hovorka

Vůz Škoda Fabia R5

Tým ACA Škoda Vančík Při své třetí účasti na Barum rally dojel pátý a dal zapomenout na loňskou těžkou havárii na Semetíně. Adam Březík

Věk 26 let

Spolujezdec Ondřej Krajča

Vůz Škoda Fabia R5

Tým Samohýl Škoda Team Při svém pátém startu na Barum rally dojel jedenáctý. Překonal svého otce Martina, který byl dvakrát dvanáctý.

„Díky tomu, že jsem byl ve Škodovce, je mám obrovské,“ připomněl Kopecký své dlouholeté působení v mladoboleslavském továrním týmu a závodění na nejrůznějších koutech planety.

Vyhrát ve Zlíně bez zkušeností je přitom téměř nemožné. Rychlé, přitom úzké tratě v lesích, proměnlivé počasí, obrovský divácký zájem, tlak okolí. S tím vším se jezdci musí vypořádat.

„Nějaký bláznivý Fin by tady asi dokázat vyhrát i bez zkušeností, ale to by asi nemohly být takové proměnlivé podmínky jako letos,“ pousmál se v cíli dobře naladěný Kopecký. Nadějná trojice prozatím sní o pódiu, ale v koutku duše myslí úplně nejvýš. Kdo vyhraje ve Zlíně, stane se v tomto sportu legendou.

„Uspět v tomto domácím prostředí je pro každého něco zvláštního,“ přitakal Stříteský.

„Aby to vyšlo, potřebujete vyřešit celou skládanku. My ten poslední dílek stále hledáme,“ dodal Cais.

Mladík z Fryštáku Cais měl k celé trojice k báječnému výsledku nejblíž. Před rokem mířil k vítězství, ale zastavila ho havárie v poslední rychlostní zkoušce. Letos Kopeckému nestačil, na „bednu“ ale soutěž rozjel. Jenže jeho zdejší prokletí jménem poslední rychlostní zkouška pokračuje. Už potřetí v ní ztratil. Defekt ho odsunul na čtvrté místo, k bronzu mu chybělo sedm sekund.

Erik Cais v cíli Barum Czech Rally 2022.

„Rád bych se usmíval, ale bohužel jsem z toho velmi zklamaný. Nevím, proč se mi to děje pokaždé na Barumce a pokaždé na poslední erzetě,“ posteskl si Cais, kterého ve Fordu Fiesta R5 MkII naviguje Petr Těšínský. „Ze čtvrtého místa budu mít asi následně radost, ale smutek ji momentálně přebíjí.“

Na stupně vítězů pomýšlel také Stříteský, který závodí ve Škodě Fabii R5 s Jiřím Hovorkou. Před závěrečným testem byli dokonce o devět desetin před Caisem. Jenže výlet mimo trať a zhruba dvacetisekundová ztráta je vyřadila z boje o pódium. „Nebýt mé chyby, tak to vyšlo,“ nepochybuje Stříteský. Co se stalo? „Na poslední Pinduli mi to uklouzlo. Trefili jsme břeh, ten nás odrazil na druhou stranu. Z louky jsme sjeli mezi keře a trvalo nám, než jsme se vyhrabali ven.“

Dominik Stříteský a Jiří Hovorka s vozem Škoda Fabia R5 na Bohemia rallye Mladá Boleslav

Od stupňů vítězů ho dělilo 17,2 sekundy. I tak může být spokojený, že dal zapomenout na loňskou těžkou havárii. Zvlášť, když se musel vypořádat s odlišnými podmínkami, než jaké měla špička. Vzhledem k tomu, že používá pneumatiky, které nemají smlouvu s promotérem mistrovství Evropy, vyrážel v první etapě na trať o hodinu později.

„Nečekali jsme, že dokážeme jet takhle na špici. Vzhledem ke startovnímu číslu a podmínkám to vůbec nebylo špatné,“ pousmál se.

Posádka Adam Březík a Ondřej Krajča na Barum Czech Rally ve Zlíně.

Březík začal parádně, v polovině první etapy jel čtvrtý. Jenže pak ho zastavila banalita. Prasklá páska zhruba za 40 korun. Kvůli tomu mu spadla hadice od turba a auto ztratilo výkon. Paradoxně loni na Barumce se mu stalo to samé.

„Bohužel se to může stát kdykoli. Je to jenom materiál,“ litoval Březík jedoucí ve Škodě Fabii R5 s Ondřejem Krajčou.

Sponu vyměnil, ovšem nabral manko více než šesti minut. Přesto pokračoval a předváděl parádní výkony. V neděli byl třetí absolutně a celkově se posunul na hranici elitní desítky.

„Jsem rád, že dokážeme jet rychle, bezpečně a nedělat chybu,“ podotkl Březík. „Časy nám ukazují, že jsme schopni jet mezi nejlepšími třemi. Příští rok do toho proto půjdeme s většími cíli než letos,“ myslí už na další ročník.