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Březíkův životní závod! Domácí jezdec ovládl Barum rally, MČR vede Mareš

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  18:40aktualizováno  18:48
Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín.

Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín. | foto: Jan SalačMAFRA

Rychlostní zkouška Pindula.
Rychlostní zkouška Pindula.
Polská posádka Marczyk - Gospodarczyk během Barum Czech Rally.
Posádka Girtofan - Pulpea na trati Barum Czech Rally.
5 fotografií
Barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík s vozem Škoda Fabia. Třicetiletý jezdec si připsal největší úspěch v kariéře a zapojil se do boje o titul mistra České republiky.

Po předposledním závodě seriálu je jasné, že se o celkový triumf utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je Mareš, který dojel ve Zlíně osmý.

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Hlavními Březíkovými soupeři na Barum rally byli zahraniční jezdci. Po sobotním odstoupení rekordmana soutěže Jana Kopeckého, jenž tak ztratil šanci na obhajobu českého titulu, skončil druhý Fin Teemu Suninen a upevnil si vedení v mistrovství Evropy. Boj o třetí místo pro sebe rozhodl Ital Andrea Mabellini, který v posledním měřeném testu předstihl Mika Marczyka z Polska o 1,3 sekundy.

„Je to šílené, něco nepopsatelného. Nenacházím slova a podle mě mi to dojede tak ve středu,“ řekl Březík v cíli, kde si užíval velkých ovací fanoušků. Třicetiletý jezdec je rodákem ze Zlína, kde také žije. „Je to až neskutečné a až mě to dojímá. Vážím si toho a každému z nich vzkazuji, že jsou blázni. Díky ale za každého jednoho z nich,“ uvedl Březík.

Jezdec týmu Samohýl Škoda se dostal do čela ve čtvrté z 13 rychlostních zkoušek a vedení již neopustil. Uklidňující náskok získal dnes dopoledne, kdy vyhrál tři testy za sebou. V odpolední sekci pak mohl jet relativně na jistotu a kontrolovat pozici.

„Museli jsme zatáhnout, abychom byli klidnější,“ řekl Březík, jenž nakonec druhého Suninena porazil o osm sekund. Výhrou si byl jistý až před startem závěrečného testu. „Měli jsme náskok 17 sekund a to jsem si říkal, že by mělo stačit,“ uvedl Březík. Podle něj bylo klíčové, že v celé rallye neměl technické problémy, defekt a neudělal žádnou chybu.

Z pohledu českého šampionátu byl druhý Ján Kundlák a třetí Mareš, který se dostal do čela domácího seriálu. O lepší výsledek jej připravily dva defekty a dnešní jezdecká chyba. „I proto mám hořkosladké pocity. Chtěli jsme ukázat maximum a věřím, že se nám to povedlo. Na druhou stranu výsledek tomu neodpovídá, protože nás potkalo spoustu problémů, z nichž největší jsem si vyrobil já sám. Ale byli jsme v pozici lovců, takže jsme to prostě zkoušeli,“ řekl Mareš.

Adam Březík a Zdeněk Bělák na Barum Czech Rally Zlín.
Rychlostní zkouška Pindula.
Rychlostní zkouška Pindula.
Polská posádka Marczyk - Gospodarczyk během Barum Czech Rally.
5 fotografií

Spokojený mohl být alespoň s tím, že v hodnocení domácího šampionátu předstihl Stříteského a je novým lídrem. „Těší mě, že jsme v čele mistráku a budeme určitě zkoušet tam zůstat. Uděláme všechno pro to, aby Toyota vlála nejvýše,“ řekl jeden z mála jezdců v čele pořadí, který nezávodí se speciálem Škoda.

S bodovým ziskem do ME byl spokojený i Suninen, jenž ve Zlíně startoval poprvé. „Jsem hrdý, že jsme v cíli. A popravdě řečeno je mi jedno, zda jsem druhý nebo čtvrtý. Barumka je neuvěřitelně těžká rallye a neexistují slova, která by popsala, jak těžké to bylo. Jsou to dobré body do šampionátu,“ usmíval se Suninen.

Rallye Pačejov se pojede 19. a 20. září.

Barum Czech Rally Zlín

závod ME a MČR v automobilových soutěžích

absolutní pořadí:

1. Březík, Bělák (Škoda Fabia RS Rally2) 1:57:13,5, 2. Suninen, Haapala (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) -8,3, 3. Mabellini, Lenziová (It./Lancia Ypsilon Rally2) -15,8, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -17,1, 5. Matulka, Syty (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -55,9, 6. Kundlák, Zalabák (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -1:14,0

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 245,5, 2. Březík 218, 3. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 212

Průběžné pořadí ME: 1. Suninen 108, 2. Mabellini 83, 3. Marczyk 69, ...7. Březík 30, 23. Mareš 13, 30. Pech (Citroën C3 Rally2) 9

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  • 250.00
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