Březíkův životní závod! Domácí jezdec ovládl Barum rally, MČR vede Mareš

Po předposledním závodě seriálu je jasné, že se o celkový triumf utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je Mareš, který dojel ve Zlíně osmý.
|
Konečně chci na pódium, říká Březík před Barum rally. Zhostí se i role ambasadora
Hlavními Březíkovými soupeři na Barum rally byli zahraniční jezdci. Po sobotním odstoupení rekordmana soutěže Jana Kopeckého, jenž tak ztratil šanci na obhajobu českého titulu, skončil druhý Fin Teemu Suninen a upevnil si vedení v mistrovství Evropy. Boj o třetí místo pro sebe rozhodl Ital Andrea Mabellini, který v posledním měřeném testu předstihl Mika Marczyka z Polska o 1,3 sekundy.
„Je to šílené, něco nepopsatelného. Nenacházím slova a podle mě mi to dojede tak ve středu,“ řekl Březík v cíli, kde si užíval velkých ovací fanoušků. Třicetiletý jezdec je rodákem ze Zlína, kde také žije. „Je to až neskutečné a až mě to dojímá. Vážím si toho a každému z nich vzkazuji, že jsou blázni. Díky ale za každého jednoho z nich,“ uvedl Březík.
Jezdec týmu Samohýl Škoda se dostal do čela ve čtvrté z 13 rychlostních zkoušek a vedení již neopustil. Uklidňující náskok získal dnes dopoledne, kdy vyhrál tři testy za sebou. V odpolední sekci pak mohl jet relativně na jistotu a kontrolovat pozici.
„Museli jsme zatáhnout, abychom byli klidnější,“ řekl Březík, jenž nakonec druhého Suninena porazil o osm sekund. Výhrou si byl jistý až před startem závěrečného testu. „Měli jsme náskok 17 sekund a to jsem si říkal, že by mělo stačit,“ uvedl Březík. Podle něj bylo klíčové, že v celé rallye neměl technické problémy, defekt a neudělal žádnou chybu.
Z pohledu českého šampionátu byl druhý Ján Kundlák a třetí Mareš, který se dostal do čela domácího seriálu. O lepší výsledek jej připravily dva defekty a dnešní jezdecká chyba. „I proto mám hořkosladké pocity. Chtěli jsme ukázat maximum a věřím, že se nám to povedlo. Na druhou stranu výsledek tomu neodpovídá, protože nás potkalo spoustu problémů, z nichž největší jsem si vyrobil já sám. Ale byli jsme v pozici lovců, takže jsme to prostě zkoušeli,“ řekl Mareš.
Spokojený mohl být alespoň s tím, že v hodnocení domácího šampionátu předstihl Stříteského a je novým lídrem. „Těší mě, že jsme v čele mistráku a budeme určitě zkoušet tam zůstat. Uděláme všechno pro to, aby Toyota vlála nejvýše,“ řekl jeden z mála jezdců v čele pořadí, který nezávodí se speciálem Škoda.
S bodovým ziskem do ME byl spokojený i Suninen, jenž ve Zlíně startoval poprvé. „Jsem hrdý, že jsme v cíli. A popravdě řečeno je mi jedno, zda jsem druhý nebo čtvrtý. Barumka je neuvěřitelně těžká rallye a neexistují slova, která by popsala, jak těžké to bylo. Jsou to dobré body do šampionátu,“ usmíval se Suninen.
Rallye Pačejov se pojede 19. a 20. září.
Barum Czech Rally Zlín
závod ME a MČR v automobilových soutěžích
absolutní pořadí:
1. Březík, Bělák (Škoda Fabia RS Rally2) 1:57:13,5, 2. Suninen, Haapala (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) -8,3, 3. Mabellini, Lenziová (It./Lancia Ypsilon Rally2) -15,8, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -17,1, 5. Matulka, Syty (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) -55,9, 6. Kundlák, Zalabák (SR/Škoda Fabia RS Rally2) -1:14,0
Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 245,5, 2. Březík 218, 3. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 212
Průběžné pořadí ME: 1. Suninen 108, 2. Mabellini 83, 3. Marczyk 69, ...7. Březík 30, 23. Mareš 13, 30. Pech (Citroën C3 Rally2) 9