Barumka se jede za měsíc, úřadující šampion by neměl chybět

Paddon v hyundai je v čele průběžného pořadí, zatímco Ostbergovi v citroënu patří třetí příčka. Druhé místo překvapivě drží Francouz Mathieu Franceschi ve škodovce.

Počítá se rovněž s účastí Rumuna Simoneho Tempestiniho, Poláka Mika Marczyka nebo Španěla Efrena Llareny, který kontinentální titul vybojoval předloni. Nejen u nich ale může plány změnit nejbližší díl evropského seriálu, který se příští týden pojede v Římě.

Tuzemská špička by měla být kompletní. To znamená jedenáctinásobný vítěz Barumky Jan Kopecký, lídr letošního mistrovství republiky Dominik Stříteský a jejich hlavní soupeři v této sezoně Adam Březík, Erik Cais a Filip Mareš. Chybět by neměl ani Václav Pech, jemuž ovšem účast s vozem WRC nedovoluje bodovat v kontinentálním ani domácím šampionátu.

„Jestli přijede celá špička mistrovství Evropy, adeptů na vítězství může být i deset,“ naznačil Březík, kterého loni od stupňů vítězů dělily necelé tři sekundy. „Pro nás to bude znamenat, že musíme o to víc bojovat, abychom skončili co nejvýš.“