Poslední start na Barumce? Sám nevím, praví rekordman Kopecký

Kopecký naposled přijel do Zlína bez předchozího triumfu v roce 2009, kdy se účastnil prestižního a dnes už neexistujícího seriálu IRC. Následně na Barumce oslavil své první vítězství.

„Myslím si, že české vlajky budou letos vlát hodně vysoko, i když to neznamená, že já budu držet prapor s českou vlajkou nejvýš. Ale budu se o to snažit, je to můj cíl,“ uvedl Kopecký, kterého ve Škodě Fabii RS Rally2 doplňuje Jan Hloušek. Společně usilují o čtvrtý triumf. Rekordman soutěže předtím dvakrát uspěl s Petrem Starým a šestkrát s Pavlem Dreslerem.

Jak se těšíte na letošního ročník, do něhož vstupujete bez jediného vítězství?

Hrozně rád jsem za to, že mladí kluci jedou rychle. Dominik (Stříteský, lídr mistrovství republiky) předvádí konzistentní výkony na všech soutěžích. Kromě chyby, kterou udělal v Hustopečích, jede výborně, takže si právem zaslouží být ve vedení šampionátu. Navíc má srovnatelné auto, jako máme my, takže teď jsou to ty správné podmínky pro nás pro všechny.

Krok s vámi drží i další jezdci. Zrychlili o tolik? Nebo vy už jedete pomaleji?

Ne, já jedu pořád stejně rychle. Už tady mám odzávoděno docela dost a myslím si, že už si nemám za každou cenu co dokazovat. A ti kluci jsou draví. Dokážu si přesně představit, jak se cítí. Já se cítil podobně v roce 2004, kdy jsem chtěl za každou cenu porazit Romana Krestu, který byl – a pořád je – ikonou české rally. Mají mládí, dravost, stejná auta a ještě k tomu motivaci mě porazit, takže když v sobě chytnou správné saze od startu do konce, jsou vidět výsledky.

Hraje nějakou roli i to, že už nezávodíte v továrním týmu Škoda Motorsport, ale máte vlastní stáj Agrotec Škoda Rally Team? To znamená, že musíte víc přemýšlet, jestli autu neublížíte, protože to znamená velkou škodu...

Přistupuju k tomu pořád stejně. Ťukám si na hlavu, zas tolikrát jsem v továrně během závodu neboural. Pokud jde o přístup k vozu, preventivním výměnám dílů a podobně, je to taky stejné. Pokud chceš, aby auto bylo spolehlivé a dovezlo tě do cíle, musíš k tomu přistupovat stejně jako v továrně.

Barumka je vzhledem ke své větší délce a náročnosti tratě jiným závodem než ostatní podniky mistrovství republiky. Víc než jinde jsou potřeba zkušenosti. Budou vaší výhodou?

To se pozná velice brzy, už v sobotu a neděli. (úsměv) Nevím, jestli mám výhodu, kluci tratě už taky znají. Barumku nejedou ani poprvé, ani podruhé, ani potřetí, ale už poněkolikáté. Tady se moje plusová výhoda pomaličku dorovnává. Nechme se překvapit.

Zkušenosti vám mohou pomoci v tom, jak rozvrhnout síly, kde zabrat, kde ubrat...

Dneska musíš jet v Evropě naplno od začátku. Podívej se na výsledky, kluci tahají o desetiny od startu do cíle. Na nějakou taktiku prostor rozhodně nebude.

Co říkáte evropské konkurenci?

Díky tomu, že jsem v práci a pak s rodinou, tak jsem ji tolik pilně nesledoval. Jen zběžně jsem se podíval na výsledky. Ale ti kluci se budou chtít ukázat. Minimálně (loňský mistr Evropy) Hayden Paddon jede pěkně na všech asfaltech. Ostatní můžou mile překvapit. Každý, kdo přijede na Barumku poprvé, podruhé, jede nějak. Když přijede potřetí, tak chce jet špičku. Myslím si, že ti kluci na to mají. Jedou špičku na všech ostatních závodech a mají zkušenosti s Barumkou, měli by s námi jet vyrovnaně.

Co tedy rozhodne?

Je to pořád stejné, bude záležet na chybách. Uvidíme, jak do toho promluví počasí a s ním související volba pneumatik. Každý ale musí jet na limitu od prvního až do posledního metru.

Vzhledem ke svému vyššímu bodovému koeficientu Barum rally výrazně naznačí, kdo se stane mistrem republiky. Vy jste nyní druhý s 23bodovým odstupem za Stříteským. Co by pro vás znamenalo nezískat ho letos?

Chci se o titul porvat. Na druhou stranu jich máme celkem dost, takže to není prioritní. Budu spokojený, když budu v cíli Barumky spokojený sám se sebou a s naším výkonem.

To je teď vaše největší motivace?

Už mám nějaké roky, už jsem strašně nacestovaný v autě. Trávit každý den šest hodin v autě už mě úplně nenaplňuje. Když už sedím v závodním voze, je to třešnička na dortu, odměna.

Jde o záležitost letošního roku?

Graduje to, je to záležitost posledních let. Vidím, jak kluci rostou a začínají se zapojovat do mnoha aktivit. Snažím se trávit čas s nimi venku, aby se hýbali.

Jan Kopecký, vítěz Barum rallye Zlín

Jdou ve vašich stopách? Zkouší to už na motokárách?

Já na ní začínal v jedenácti, starší pětiletý Pepa už jezdí sám. V Rychnově nad Kněžnou je krásná půjčovna. kde mají k dispozici junior cars s omezením rychlosti i výkonu. Postupně se dostáváme k tomu, že to má plný výkon a Pepa se zrychluje. Všechno, co má motor, ho baví. Ale není to tak, že bych za ním chodil a říkal mu: jdeme na motokáry. Nechávám to na něm. Stejně tak zkouší i další sporty. Přijede mi fandit, stejně jako mladší Honzík.

S ohledem na vaše odpovědi, nemusejí se motorističtí fanoušci obávat, že ve Zlíně závodíte naposledy?

Sám nevím. Teď se to ve mně hodně pere. Uvidíme. Musíme si po Barumce sednout s rodinou, týmovými partnery a domluvit se, co bude příští rok. Každopádně v motorsportu se chci pohybovat dál.